DHA YURT BÜLTENİ-19

Cenaze dönüşü kaza: 2'si çocuk, 6 yaralı Bolu'da, TEM Otoyolu’nda devrildikten sonra tankere çarpan, içinde cenazeden dönenlerin bulunduğu hafif ticari araçta bulunan 2’si çocuk, 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Sinop’ta katıldıkları cenazeden İstanbul’a dönen ve içerisinde 8 kişinin bulunduğu Mehmet Bozkurt yönetimindeki 34 HV 4910 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi. Yaklaşık 50 metre otoyolda sürüklenen araç, aynı istikamette ilerleyen Mustafa Türker yönetimindeki 34 AR 5622 plakalı tankere çarparak durdu. Kazada hafif ticari araçta bulunan Ömer Bozkurt (3), Hümeyra Nehir Giyici (3), Mustafa Bozkurt (67), Kafiş Giyici (53), Yaşar Giyici (57) ve Kadriye Giyici (25) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle iki şeride düşen TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar 3 şeritten sağlanarak normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan araçlar

-Otoyoldan görüntüler

-Oluşan trafik

-Ekiplerin çalışmaları

-Ambulanslar

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) =============================== İzmirli kadınlar Emine Bulut için tek yürek oldu İzmir Kadın Meclisleri öncülüğünde İzmirli kadınlar, başta Kırıkkale'de eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut ve Türkiye'de cinayete kurban gitmiş birçok kadın adına Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişinde toplandı. Türkiye'de kadın cinayetlerinin durması gerektiğini savunan kadınlara, caddeden geçen kadın ve erkeklerin eşlik etmesiyle yaklaşık 200 kişilik grup, kadın cinayetlerini protesto etti. İzmir Kadın Meclisleri öncülüğünde Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplanan İzmirli kadınlar, Kırıkkale'de eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut ve kadın cinayetine kurban gitmiş birçok kadın adına toplandı. 'Yaşasın kadın dayanışması', 'Kadın, yaşam, özgürlük', 'Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz', 'Başka Emineler olmayacak', 'Asla yalnız yürümeyeceksin' sloganları atan gruba caddeden geçen vatandaşlar da eşlik etti. Emine'nin öldürülmesinin kadın cinayetlerinin son bulması adına bir dönüm noktası olmasını istediklerini söyleyen yaklaşık 200 kişilik grup, ellerinde 'Ölmek istemiyoruz', 'Vardık, varız, var olacağız', 'Haklı şiddet yoktur' yazılı pankartlar ve Emine Bulut'un fotoğraflarını taşıdı 7'den 70'e birçok kadın, kadınların en temel hakkı olan yaşam hakkını savundu. Son sözleri 'Ölmek istemiyorum' olan Emine Bulut için toplandıklarını söyleyerek kadınlar adına basın metnini okuyan İzmir Kadın Meclisleri üyesi Meltem Yıldırımcan, "Bu ülkede kadınlar ne yaşıyor, o çok önemsediklerini söyledikleri çocuklar ne yaşıyor herkes görsün. Yetkisi olup, kadın cinayetlerini durdurmak için kılını kıpırdatmayanlara, Emine'nin 'Ölmek istemiyorum' sözlerini hiçbir zaman unutturmayacağız. Emine Bulut'un öldürülmesi ülkemizdeki kadın cinayetleri gerçeğini tüm açıklığıyla göz önüne serdi. Kadınlara reva görülen şiddet maalesef en ağır, en vahşi biçimiyle maalesef bir kez daha karşımızda. Bu ülkede kadınlar yaşamak istiyor. En temel insan hakkı olan yaşamlarını istiyorlar. Bu ülkede kadınlar ölmemek için yıllardır mücadele ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı, Emine öldürüldükten sonra sadece 'Sıfır tolerans anlayışıyla davaya müdahil olacağız' diyerek bu işin içinde sıyrılamaz. Ya bu ülkede kadına yönelik şiddete, kadın cinayetlerine karşı sıfır tolerans politikasını tamı tamına uygulayacaksınız, ya da o koltuklarda oturmayacaksınız" diye konuştu.

'KADIN CİNAYETLERİ ÖNLENEBİLİR'

İstanbul Sözleşmesi'ne ve 6284 sayılı kanuna saldırılarak 'yuva yıkan yasa' denildiğini söyleyen Yıldırımcan, "O yasalar kadınlar yaşasın, şiddet görmesin diye çıkan yasalardır. Kadınların hayatta kalması için birer şifredir. Artık herkes kararını verecek; ya öldürülmeden, şiddet görmeden yaşamaları için kadınların yanında yer alacaksınız, ya da saldırılarınıza devam edip Emine Bulut'u, Özgecan Aslan'ı öldürenlerin yanında yer alacaksınız. Kadın cinayetleri afet değildir, durdurmak mümkündür. Kadın cinayetlerini durdurmak için somut adım atılmadan geçen bir gün bile artık fazla. Artık hükümet kadın cinayetlerini durdurmak için siyasi iradesini ortaya koymalıdır. Kadın cinayetlerinin reçetesi eşitliktir, eşitliğin sağlanması için izlenecek politikalardır. İstanbul Sözleşmesi'nin sunduğu; şiddeti önleme, şiddetten koruma, etkin kovuşturma, kadınları güçlendiren politika yükümlülükleri yerine getirilmelidir. Emine Bulut bu ülkedeki tüm kadınların çığlığıdır. Son sözleri kadınların sözüdür. Bizi çözüme kavuşturacak olan ise ancak ve ancak sürekli ve örgütlü mücadelemizdir. Mücadelemizde öldürülen tüm kadınların hesabını soracağız. Kadın cinayetlerini durduracağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Basın açıklamasından genel ve detay görüntüler

-Pankart ve dövizlerden görüntüler

-Kalabalığın slogan atma görüntüleri

Haber-Kamera: Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA) =============================== Eski hükümlü sokak ortasında akrabasını satırla öldürdü İzmir'in Menderes ilçesinde, eski hükümlü olduğu öğrenilen B.O., sokakta karşılaştığı aralarında daha önceden husumet bulunduğu ileri sürülen Adnan Ülker'e (54) satırla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerilerine aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan Ülker, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, bugün saat 17.30 sıralarında Cüneytbey Mahallesi Ürüncü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eski hükümlü olduğu ileri sürülen B.O., sokakta yürüdüğü sırada aralarında daha önceden husumet bulunan akrabası Adnan Ülker ile karşılaştı. İkili bir süre sokak ortasında sözlü olarak tartışmaya başladı. Gerginliğin artmasıyla B.O., yanında bulundurduğu satırı çıkartarak, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Ülker'e saldırdı. Vücudunan çeşitli yerlerine darbe alan Ülker, kanlard içerisinde yere yığılırken, saldırgan B.O. hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ülker'e müdahalede bulundu. Ülker, sağlık ekiplerinin yaptıkları müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ülker'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI Öte yandan, olayı gören vatandaşların verdikleri eşgali değerlendiren polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki arama sonucu, saldırgan B.O. suç aleti ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan B.O., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) =============================== Fuhuş için anlaştığı kişi transseksüel çıkınca bıçakladı Bursa'da Rafet Ö. (75), para karşılığı ilişki için anlaştığı kişinin, transseksüel olduğunu fark edince aralarında tartışma çıktı. Taraflar arasında çıkan kavgada Rafet Ö. sopa darbeleriyle darbedilirken, transseksüel Sima Ç. ise kolundan bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Rafet Ö., sokakta bulduğu kartvizitin üzerindeki hayat kadınına ait numarayı aradı. Kendisini 'Okşan' olarak tanıtan kişi ile Rafet Ö., para karşılığı ilişki için anlaştı. Fuhuş için anlaştığı adrese giden Rafet Ö., kendisini Okşan olarak tanıtan kişinin transseksüel olduğunu görünce vazgeçerek geri dönmek istedi. Bu sırada Rafet Ö.'nün cep telefonunu gasp eden transeeksüel birey ile Rafet Ö. arasında tartışma çıktı. Rafet Ö., yanında bulunan bıçak ile gerçek isminin Sima Ç., olduğu öğrenilen kişiyi kolundan bıçakladı. Sima Ç., ise sopayla Rafet Ö.'yü başından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Sima Ç. ile Rafet Ö.'yü ilk tedavilerinin ardından gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin olayda kullanılan bıçağı alması

-Trans bireyin apartmandan çıkarılması

-Trans bireye ekip otosunda tedavi yapılması

-Yaralı şahsa ambulansta tedavi yapılması

-Olay yerinden detay

-Olayın yaşandığı apartman detay

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA) =============================== Ak Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, Bitlis Valisini ziyaret etti Malazgirt zaferi'nin 948'inci yılı kutlamaları için Bitlis'e gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Vali Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti. Yıldırım, Bitlis ve ilçelerine önemli hizmetler yapıldığını belirterek, "Geçen 17 yıl içinde Bitlis alt yapı, yollar, sağlık tesisleri ve eğitim tesisleri bakımından çok ciddi gelişme gösterdi. Üniversitesi ile Tatvan'a olsun, Van'a olsun, Muş'a olsun yolları ile ve büyük oranda tamamlanan Baykan-Siirt yolu olunca Bitlis'in çehresi değişti." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Malazgirt Zaferi'nin 948’nci yılı kutlamalarına katılan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti. Yıldırım, Bitlis ve ilçelerine önemli hizmetler yapıldığını belirterek şunları söyledi: "Geçen 17 yıl içinde Bitlis alt yap, yollar, sağlık tesisleri ve eğitim tesisleri bakımından çok ciddi gelişme gösterdi. Üniversitesi ile Tatvan’a olsun, Van’a olsun, Muş’a olsun yolları ile ve büyük oranda tamamlanan Baykan-Siirt yolu olunca, Bitlis’in çehresi değişti. Ama en önemlisi de Bitlis’te bu çevre yolu kentin çok büyük bir problemini çözdü. Bitlis’in karı meşhurdur. İki adam boyu kar yağıyor. İki tane araç karşı karşıya geldi mi; şehrin içi felç oluyordu. Buraya gelirken tüneli daha önce görme fırsatım olmamıştı. Müthiş bir şey olmuş. Bu nedenle tekstil gibi alanlar bu taraflara ister istemez kayıyor. Bu bağlamda tekstille ilgili istihdama katkı sağlayacak fabrikalar istekli olan kuruluşlar mevcut. İnşallah bu yönüyle bir adım atılırsa çok daha güzel olabilir. Tabi eskisine göre asayiş problemi de yok denecek kadar azaldı. Adli olaylarda zaten bir şey yok. Terör olaylarında kontrol devletin elinde. İnşallah bundan sonra bu cazibe programları marifeti ile bölgeyi geliştirme adına devam edecek hale getirmemiz lazım."

Geceyi Bitlis'te geçirecek olan Yıldırım, yarın kentteki kanaat önderleri ile kahvaltıda bir araya gelecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Binali Yıldırım'a Valilik önünde karşılanması

-Makamdan detaylar

-Bitlis Valisi Oktay Çağatay çalışmalar hakkında bilgi vermesi

-Binali Yıldırm'ın gazetecilere açıklama yapması

-Detaylar

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA) ================================ Emine Bulut cinayetine Bursa'dan davullu tepki: Kadın cinayetleri afet değildir Bursa Kadın Meclisi temsilcilerinden oluşan yaklaşık 200 kişi, Kırıkkale'de eski eşi tarafından kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut cinayetine tepki amacıyla davullar, pankartlar ve sloganlar eşliğinde kadına yönelik şiddeti protesto etti. Topluluk adına konuşan Bursa Kadın Meclisi Temsilcisi Cemile Boncuk, "Kadın cinayetleri afet değildir. Cinayetleri durdurmak mümkündür." dedi. Nilüfer Üç Fidan Parkı'nda bir araya gelen bursa Kadın Meclisi temsilcilerinden oluşan yaklaşık 200 kişi, Emine Bulut cinayeti ile kadına yönelik şiddete tepki gösterdi. Bursa Kadın Meclisi Temsilcileri çatısı altında toplanan aralarında çocuklarında bulun duğu kadın topluluğu, hazırlıdıkları parnkarlar ile slogan atıp davul çalarak farkındalık yarattı. Topluluk adına basın açıklaması yapan Bursa Kadın Meclisi Temsilcisi Cemile Boncuk (55), "Küçücük kız çocuğu annesinin ölümünü izledi. Hem annesine 'Ölme', hem de annesi 'Ölmek istemiyorum' sözcükleri vicdanımıza işledi. Biz Bursa Kadın Meclisi olarak bu eylemi gerçekleştiriyoruz. Bugün burada son sözleri 'Ölmek istemiyorum' olan Emine Bulut ve öldürülen tüm kadınlar için buluştuk. Bu ülkede bir kadın 10 yaşındaki kız çocuğunun 'Anne lütfen ölme' feryatları arasında eski eşi tarafından öldürüldü. Bunları kadınlara reva görenler utansın. Yetkisi olup kadın cinayetlerini durdurmak için kılını kıpırdatmayanlara Emine'nin 'Ölmek istemiyorum' sözlerini hiç bir zaman unutturmayacağız" dedi.