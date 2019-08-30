DHA YURT BÜLTENİ - 19

Mersin'de kaza: 2 ölü, 13 yaralı

Mersin'de, üzerinde tarım işçilerinin de bulunduğu şeftali yüklü kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Kaza öğlen saatlerinde, merkez Toroslar ilçesi Aslanköy yol ayrımında meydana geldi. Üzerinde tarım işçilerinin de bulunduğu şeftali yüklü 33 BKH 36 plakalı kamyonet, sürücüsünün virajı alamaması üzerine şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi de yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber-Kamera: Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)-

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İzmirli motosikletçilerden Zafer Bayramı korteji

İzmirli motosikletçiler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümünde Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda toplandı. Yüzlerce motosikletçi, kortej oluşturarak 30 kilometre uzaklıktaki Narlıdere Şehitliği'ne giderek, şehitleri saygıyla andı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü İzmir'de çeşitli etkinliklerle toplandı. İzmirli motosiklet tutkunları da sosyal medya hesapları üzerinden haberleşip zafer korteji için Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda toplandı. Yüzlerce motosikletçi, kortej oluşturarak Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Narlıdere Şehitliği'ne gitti, burada şehitleri saygıyla andı ve dua etti. Türk bayrakları ile süslenen motosiklet kortejini trafikte görenler, korno çalarak destek verdi, yayalar el sallayarak sevgi gösterisinde bulundu. Türkiye Motosiklet Kulübü Başkanı Ersal Karatay, milli bayramlarda halkın coşkusuna ortak olmaya çalıştıklarını, her bayram kortej oluşturup şehitlerin kabirlerini gittiklerini ziyaret ederek, onları saygıyla andıklarını söyledi.