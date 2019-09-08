DHA YURT BÜLTENİ - 19

Husumetli enişte ve kayınbiraderler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı ERZİNCAN'da, husumetli enişte ve kayınbiraderler arasında çıkan bıçaklı kavgada Metin D. hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Halitpaşa Mahallesi 1250'nci sokakta meydana geldi. Kardeşler Metin ve Çetin D. ile bir süredir aralarında husumet bulunan enişteleri Soner B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi de yaralandı. Göğsüne aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Metin D., kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Çetin D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hafif yaralanan Soner B. ise tedavisinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayın duyulmasının ardından hastaneye akın eden Metin D.'nin yakınları sinir krizi geçirirdi. Polis, hastane önünde geniş güvenlik önlemi alırken, Metin D.'nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polisin olay yerinde inceleme yapması

-Olay yerinden genel detay görüntü

-Hastane acilinden görüntü

-Ölenin yakınlarının birbirine girmesi Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) =============== Kılıçdaroğlu: Vatandaşa soralım, referandum yapalım (7)

MÜZİK YARIŞMASI PROGRAMINI İPTAL ETTİ Aydın'daki programları kapsamında, Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel'i ziyaret eden ve burada bir kişinin yumurtalı saldırısına uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva ve bir güvenlik korucusunun, Mardin'in Ömerli ilçesi Ömeryan kırsalında PKK ile girilen çatışmada şehit olması nedeniyle, Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması programını iptal etti. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, ilçe belediye başkanları ve yaklaşık 200 partili, yumurtalı saldırı girişimine maruz kalan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu, Ankara'ya gitmek için geldiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yalnız bırakmadı.