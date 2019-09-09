DHA YURT BÜLTENİ - 19

BABASININ TABUTU BAŞINDA BEKLEDİ Kızının düğününe giderken hayatını kaybeden Turgut Arslan'ın cenaze namazı merkez Yakutiye İlçesi Gölbaşı semtindeki Kavak camiinde kılındı. Ailenin yakınlarının katıldığı cenaze namazında Sinan Arslan, uzun süre babasının tabutu başında bekledi. Kazayı yaralı olarak atlatan Turgut Arslan'ın kardeşi Cenk Arslan, taziye dileklerini kabul etti. Cenaze namazı sonrası Turgut Arslan'ın cenazesi toprağa verilmek Abdurrahman Gazi Mezarlığı'na götürüldü.

Olay Erzurum-Oltu karayolunun Yayla Mahallesi yakınlarında dün meydana geldi. Kızı Merve'nin Oltu ilçesi'ndeki düğününe katılmak isteyen Turgut Arslan, ailesi ve komşularıyla birlikte merke Aziziye İlçesi Dadaşkent semtinden araç konvoyuyla yola çıktı. Sinan Arslan'ın kullandığı 67 SG 125 plakalı kamyonet türü araç Yayla mahallesi yakınlarında virajı alamayarak takla attı. Aracı süren oğlunun yanında oturan 6 çocuk babası Turgut Arslan, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Sinan Arslan, amcası Cenk arslan ile birlikte araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde UNESCO Geçici Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Stratonikeia Antik Kenti'ndeki antik tiyatroda, 2 bin 200 yıllık olduğu tahmin edilen mitoloji tanrılarının mermer bloklarına işlendiği 17 mask daha bulundu. Böylelikle Antik Kent'te bugüne kadar bulunan maskların sayısı 33'e yükselmiş oldu. Yatağan ilçesi yakınlarında bulunan antik kent Stratonikeia'da, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt başkanlığındaki heyet, 2008 yılından bu yana kazı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların yoğunlaştığı 12 bin kişilik 2 bin 200 yıllık antik tiyatronun sahne binasının bulunduğu alanda, mitolojik masklar bulundu. Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemleri'ne ev sahipliği yapan antik kentte bulunan masklar temizlenip, restorasyonu yapılıyor. Şu ana kadar yapılan kazı çalışmalarında 33 mask bulunarak koruma altına alındı. Stratonikeia Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, bulunan eserlerin Helenistik Dönem'de tiyatro oyunlarında kullanılan maskların mermer taşlar üzerine işlenmiş kabartmalar olduğunu söyledi. Tarihsel anlamda bulunan tarihi eserlerin oldukça önemli olduğunu kaydeden Söğüt, "Bulunan masklar, o dönemde gösteri sanatlarının faal anlamda sergilendiğini ortaya koyuyor. Buldukları tarihi eserlerin iyi bir işçilikten geçmiş olduğu görülüyor. Daha önce burada 16 mask bulmuştuk şu anki kazılarda da 17 maskı gün yüzüne çıkararak korumaya aldık. Bunlar farklı kültürlere ve inançlara ait pek çok tanrı ve tanrıça ile insanlara ait betimlemeler. Onların da ötesinde bulduğumuz masklar olağandan çok daha kabarık olarak betimlenmiş" dedi.

Geçen Cuma günü akşam saatlerinde Safranbolu Deretarla Sokak’tan geçen vatandaşlar istinat duvarı üzerinde toprak sette aslan figürlü kaya parçasını fark etti. Vatandaşlar tarihi eser olabileceğini değerlendirip polise haber verdi. Gelen polis ekibi, tarihi eser olma ihtimalini değerlendirerek üzerine naylonla örtüp, güvenlik önlemi aldı. Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, durumu Kastamonu Müze Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Hafta sonu olması nedeniyle ekipler gelemeyince polis ekipleri aslan figürlü kayanın başında geceli gündüzlü nöbet tuttu.

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, istinat duvarının üzerindeki toprak sette görülen aslan figürlü kaya parçasının tarihi eser olma ihtimaline karşı polis 3 gün boyunca nöbet tuttu. Yerinden sökülen aslan figürünü bir heykeltıraşın yaptığı düşünülürken, incelenmek üzere Kastamonu Müze Müdürlüğü’ne götürüldü.

Belediye işçisi Soner Kaya, polise aslan figürlü kaya parçasını 50 yaşlarında birisinin toprak sete koyarken gördüklerini belirterek, "Geçen Salı günü öğle saatlerinde yemeğe gidiyorduk. 2 tane kova getirmiş. Aslanı da duvarın üzerine koyup oraya monte etti. Pek ciddiye almadık. Öğleden sonra baktık ki oraya monte etmiş." dedi.

Kastamonu Müze Müdürlüğü ekipleri, bugün öğle saatlerinde gelerek incelemede bulundu. Belediye işçileri figürü yerinden sökerek otomobile taşıdı. Aslan figürünü kentte heykeltıraşlık yapan bir kişinin koyduğu düşünülürken, aslan figürlü kaya parçasının tarihi eser olup olmadığı yapılan incelemenin ardından belirlenecek.

Kentte 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte 800'ü aşkın okul servisi trafiğe çıktı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, öğrencilerin güvenli şekilde okullarına gidip gelebilmeleri için kent genelindeki ara ve ana arterlerde trafik denetim uygulaması gerçekleştirdi. Havaalanı yolu üzerinde uygulama yapan ekipler, durdukları okul servislerinin sürücü belgelerini inceledi, öğrenci taşıma evraklarını kontrol etti. Trafik polisleri sürücülerin yanı sıra servis içinde öğrencilerinde de emniyet kullanması konusunda sürücüleri uyardı. Polis evrakları eksik olan sürücülere cezai işlem uyguladı. Kontrollerin hafta boyunca devam edeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

- Polis araçlarının görüntüsü ve hazırlıkları

- Okul servislerinin polis tarafından durdurulması

- Polislerin servis sürücüleri ile görüşmesi ve evraklarının incelenmesi

- Servis sürücüleri ile röportaj

- Polislerin servis çevresinde denetimi

- Diğer detaylar

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