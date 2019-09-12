DHA YURT BÜLTENİ - 19

Kaza saat 16.30 sıralarında Seyitgazi- Eskisehir karayolu Taşlık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Arif Çakır yönetimindeki 26 RY 954 plakalı hafif ticari araç ile Seyitgazi'den gelen İsmail Demirci'nin kullandığı 23 DV 693 kamyonet çarpıştı. Kazada Arif Çakır ile eşi Sevim Çakır hayatını kaybetti. Yaralanan İzzet Çakır ile kamyonet sürücüsü İsmail Demirci, ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ile ilgili soruşturma başlattı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde minibüsün geçişi sırasında teröristler tuzaklaklanan patlayıcı infilak ettirildi. Kontrolden çıkan ve şarampole yuvarlanan minibüste ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

İZMİR'in Konak ilçesindaki Mithatpaşa Caddesi'nde, bir otobüs durağına bırakılan düdüklü tencere panik yarattı. Mithatpaşa Caddesi'nin bir bölümü yaklaşık bir saat araç trafiğine kapatılırken, bomba imha uzmanlarının çevresine 4 araç lastiği koyup, fünyeyle patlattıkları düdüklü tencerenin içinden, tereyağı çıktı. Patlama esnasında çıkan ses de korku yarattı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bünyan, Kocasinan, Sarıoğlan ilçelerinde yapılan istihbarı çalışmalarda, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 3 kişinin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler H.E.İ, A.M. ve C.E., jandarmanın düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerden A.M. sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, diğer 2 şüphelinin jandarmada sorgusu sürüyor.

Mithatpaşa Caddesi Susuzdede Parkı yakınlarındaki bir otobüs durağında, sahipsiz bir düdüklü tencere olduğunu gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından, bomba imha uzmanı çağrıldı. Ekipler, etrafına 4 otomobil lastiği dizdikleri düdüklü tencereyi fünye ile patlattı. Tencerenin içinden, tereyağı çıkarken, patlama sırasında çıkan yüksek ses, çevrede paniğe sebep oldu.

Düdüklü tencerinin bulunduğu yerde çevre güvenliği alan polisler, caddedeki meraklı kalabalığı uzaklaştırmakta güçlük çekti. Ayrıca, Mithatpaşa Caddesi'nin bir bölümü de, yaklaşık bir saat boyunca araç trafiğine kapatıldı. Bu nedenle, hem caddede hem de Mustafa Kemalpaşa Sahil Bulvarı'ndaki araç trafiğinde yoğunluklar yaşandı.

Bazı vatandaşlar ise patlatılan düdüklü tencerenin yakınına giderek, fotoğraf çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Araç trafiğine kapatılan Mithatpaşa Caddesi'nden görüntü

- Düdüklü tencerenin patlatılmasından görüntü

- Bomba imha uzmanı ekiplerin, özel kıyafet giymesinden görüntü

- Patlatılmadan önce ve patlatıldıktan sonra düdüklü tencereden görüntü