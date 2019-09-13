DHA YURT BÜLTENİ - 19

Osmaniye HDP il ve ilçe binasında arama: 1 gözaltı OSMANİYE'de, polis ekiplerince, HDP İl ve merkez İlçe binalarında yapılan aramada 'el konulma ve toplatılma' kararı olan 4 bin 654 broşür ele geçirilirken, il başkanı Cebrail Mutlu gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, İstiklal Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki Merkez HDP İl binasında 'özgürlüğümüz için örgütlüğümüzü büyütüyoruz' başlıklı broşürün bulunduğu ve bu broşürlerle ilgili Erzurum 2. Sulh Ceza Hakimliği ve Mardin 2. Sulh Ceza Hakimliğince 'el konulma ve toplatılma' kararı bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararıyla, HDP İl Binası ve Merkez ilçe binasına operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin çevre güvenliği aldığı operasyonda, il binasında yapılan aramada, 4 koli içinde 3 bin 650 broşür ile merkez ilçe binasında ise 1 koli içinde 1004 broşür, toplamda 4 bin 654 broşür ele geçirildi. Konuya ilişkin HDP İl Başkanı Cebrail Mutlu ise gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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- HDP Osmaniye İl Başkanlığı tabelası

- Kaldırımda park halindeki zırhlı polis aracı

- Özel harekat polislerinden görüntü

- HDP İl Binası'ndan genel görüntü

- Zırhlı araç üzerindeki polis

- HDP İl Binası önündeki polisler Süre: 01'33'' Boyut: 48.1 MB

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) =============== Van'da, PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınakta, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınak ve malzemeler imha edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürürken, Başkale ilçesine bağlı Yanal Mahallesi kırsalında 'Kıran-Şehit J.Uzm.Onb. Kemal Zeren' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyeti neticesinde teröristlere ait tespit edilen sığınakta mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Mühimmat ve malzemeler sığınak yerinde imha edildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) =============== Erciş'te, elektrik direğindeki patlama paniğe neden oldu VAN'ın Erciş ilçesinde, sayaçların takılı olduğu elektrik direğinde meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Alev alan direk, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Olay, akşam saatlerinde Erciş ilçe merkezinde meydana geldi. Sayaçların takılı olduğu elektrik direğinde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ilçenin bazı bölgelerinde elektrikler kesilirken, elektrik direği alev aldı. Patlama sesini duyan çevredekiler, itfaiye ve VEDAŞ ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen VEDAŞ ekibi, bölgedeki elektriği keserken, itfaiye ekipleri de alev alan direği söndürerek kontrol altına aldı. Patlama anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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CEP TELEFON KAMERASI

-Alev alan elektrik direği

-Yükselen alevler

-Ekiplerin bölgeye gelişi

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- ============== Küçük Mustafa’nın parmağı pencerenin menteşesine sıkıştı KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, parmağı pencerenin menteşesine sıkışan 2,5 yaşındaki Mustafa Arttırmak’ı itfaiye kurtardı. Olay, Körfez Atalar Mahallesi Karınca Sokak’ta meydana geldi. Küçük Mustafa sokağa bakmak için pencereyi açarken parmağını pencerenin menteşesine sıkıştırdı. Çocuğun acı içerisinde bağırması üzerine anne Aysun ve baba Mehmet Arttırmak, menteşeyi açmaya çalıştı. Arttırmak çifti çocuklarının parmağını sıkıştığı yerden çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Eve gelen itfaiye ekibi, pencerenin menteşesini sökerek küçük çocuğun parmağını sıkıştığı yerden çıkardı. Parmağında ezilme olan küçük çocuğa olay yerinde müdahalede bulunuldu. Aysun Arttırmak oğlunu kucağına alarak ambulansa götürürken, küçük çocuk kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İtfaiyenin kurtarma çalışmaları

Çocuktan görüntü

Annenin oğlunu ambulansa götürmesi HABER-KAMERA: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)

============= Çanakkale şehitliğine, 'Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergahı' ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 'Atalarımızın karış karış savundukları toprakları adım adım yürümek' ilkesiyle savaş ve şehitliklerin bulunduğu alanda 7 kilometrelik 'Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergahı' oluşturdu. Yürüyüş güzergahı için bitki örtüsü temizliği yapıldığı sırada 104 yıllık siperler de ortaya çıktı. Ziyaretçiler, yürüyüş güzergahını 6 saatte kat ederken, Çanakkale Ruhu'nu da daha iyi yaşayacak. Eceabat ilçesi sınırlarında kalan Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Alan Başkanlığı'nca 'Atalarımızın karış karış savundukları toprakları adım adım yürümek' ilkesiyle yürüyüş güzergahı projesi hazırlandı. 6 saatte kat edilebilecek 7 kilometrelik 'Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergahı' tamamlandı. 'Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergahı' bugüne kadar ilgili pek çok arşivden tespit edilmiş, belgelenmiş bilgiler ışığında muhtelif fotoğraflar, harita ve krokiler içeren bilgi ve yönlendirme tabelalarıyla donatıldı. Yürüyüş güzergahı oluşturulurken yapılan bitki örtüsü temizliği sırasında ise Çanakkale Savaşları'nda kullanılan 104 yıllık yeni siperler ortaya çıkarıldı. Bu siperlerin önümüzdeki günlerde düzenleneceği ve yürüyüş yapan ziyaretçilerin yeni ortaya çıkarılan siperleri de görme fırsatı yakalayacağı belirtildi.

'Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergahı' bugün AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in katıldığı toplantı ile tanıtıldı. Çanakkale Savaşları Araştırmacısı Gürsel Akıngüç, harita üzerinde anlatım ile yürüyüş güzergahı hakkında sunum yaptı. Ardından, basın mensuplarıyla birlikte yürüş güzergahının Arıburnu mevkiine gidilerek, burada proje hakkında Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından bilgilendirme yapıldı. Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 'Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergahı' projesinin, Tarihi Alanın, Çanakkale Destanı'nın yazıldığı toprakların bir açık hava müzesi haline getirilmesi için yaptıkları çalışmalardan birisi olduğunu söyledi. ‘Karış karış savunduk, adım adım yürüyelim’ sloganıyla yola çıkarak Tarihi Alanın daha detaylı ve daha anlaşılır bir şekilde ziyaret edilmesi için yürüyüş güzergahları oluşturduklarını ifade eden Kaşdemir, şöyle konuştu: "Tarihi Alana gelen ziyaretçilerimizin savaşın yaşandığı noktaları daha iyi anlayabilmesi, Çanakkale Ruhu'nu daha iyi hissedebilmesi ve doğal bir ortamda ziyaretlerini yapmaları amacıyla, değişik noktalarda ve farklı uzunlukta yürüyüş güzergahları oluşturduk. Bu yürüyüş güzergahlarımız tamamen toprak zeminde ve ahşapla desteklenerek oluşturuldu. Herhangi bir şekilde doğallığı bozulmadan, doğal dokusuna dokunulmadan oluşturulmuş olan yürüyüş yollarıdır. Umut ediyorum ki gelen ziyaretçilerimiz bu güzergahlarda yürürken savaşı daha iyi anlayacak ve özümseyecek. Ayrıca doğal ortamda Çanakkale Ruhu'nu daha iyi hissedecekler. Burası hem ülkemizin hem de dünyanın gözü önünde olan bir yer. Türk milletinin ortak değerlerinden birisi. Bu kadar kıymetli olan bu müstesna coğrafyaya Tarihi Alan Başkanlığı olarak gözümüz gibi bakıyoruz. Bu çalışmaları yaparken de her zaman milletimizin çok büyük bir desteğini görüyoruz. Cumhurbaşkanımız da her proje ile ayrı ayrı yakından ilgileniyor ve destekliyor. Hükümetimiz de buraya çok büyük bir destek veriyor. Dolayısıyla bu kadar kıymetli olan bir yerde de Tarihi Alan Başkanlığı olarak daha çok ziyaretçi çekmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz."

104 YILLIK SİPERLER ORTAYA ÇIKARILDI Kaşdemir, yürüyüş güzergahlarını oluştururken, bitki örtüsü temizliği sırasında ortaya yeni siperler çıktığını belirterek, "Bu siperler 104 yıl önce büyük çarpışmalara sahne olmuştur. Bu siperleri ortaya çıkarırken bölgenin doğallığının bozulmamasına hassasiyet gösterdik. Sadece makilik alan temizlenerek siperler gün yüzüne çıkarıldı. Buralar tarih kokan, tarih fışkıran yerler. Bu siperler arasında yürürken savaşa ait izleri görmek mümkün" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergahı tanıtım toplantısından görüntü.

Çanakkale Savaşları Araştırmacısı Gürsel Akıngüç'ün harita üzerinde sunum yapması.

Arıburnu mevkiindeki yürüyüş güzergahından görüntü.

Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in yürüyüş güzergahı ile ilgili açıklaması.

Burak Gezen anons.

104 yıl sonra ortaya çıkan siperlerden görüntü.

Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in siperlerle ilgili açıklaması. Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) ============== Kıyıya vuran yaralı Akdeniz fokunun tedavi edilmesini istediler (2)

FOK YARDIM İÇİN ONLARI BEKLİYORDU, ŞİMDİ ONLAR FOKU BEKLİYOR