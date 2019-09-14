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DHA YURT BÜLTENİ - 19

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 20:03 | Son Güncelleme

HDP önündeki eylemde 12'nci gün; aile sayısı 32 oldu (4) AİLELERDEN, HDP'LİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU  Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için 12 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler kendilerini tehdit ettikleri ve çocuklarının kaçırılmasında sorumlu olduklarını iddia ederek HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulundu.

HDP önündeki eylemde 12'nci gün; aile sayısı 32 oldu (4)
AİLELERDEN, HDP'LİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Diyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için 12 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler kendilerini tehdit ettikleri ve çocuklarının kaçırılmasında sorumlu olduklarını iddia ederek HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulundu.

4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan Aydın (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katılan Diyarbakırlı Süleyman Aydın, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in yaptığı "Kürt sorunu devam ettikçe gerillaya katılım da olacak, çatışma da olacak, savaş da olacak" açıklamasıyla ilgili de suç duyurusunda bulunacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekili değil misin, nasıl bunu söylüyorsun? Hani terörle iş birliğiniz yoktu ? Sen açık açık dile getiriyorsun bunu. Bizi tehdit ediyorsanız gelin bizi öldürün. Hiçbir yere de gitmiyoruz buradayız. Yeter artık kanımızı kuruttunuz. Nereye kadar sizden korkacağız? Biz dün anneler babalar olarak savcılığa gittik. Bizim çocuklarımızın sorumlusu bunlar olduğu için bunlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ondan sonra Leyla Güven bu açıklamayı yaptı. Bu resmen bir tehdit. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin maaşını alıyorsun ve bizi tehdit ediyorsun. Bizim paramızla bizi dövüyorsunuz. Biz zaten ilk gün dedik, 'Biz buradayız gelin bizi öldürecekseniz öldürün.' Bizi tehdit ediyorlar, bize laf söylüyorlar. Biz durmuşuz kendileri durmuyor. 12 gündür buradayız. HDP il başkanlığı olarak ne derdiniz var ? Sorunumuzu çözdüler mi? Ben senin nasıl Kürt vatandaşınım ? Niye beni dikkate almıyorsun ? Sana oy verdiğimde Kürt'tüm şimdi Kürt değil miyim? Bu Allah'tan reva mıdır? Biz Leyla Güven'den de şikayetçi olacağız. HDP ile ilgili şikayetimizden sonra bizi tehdit etmeye başladı. Yani o laf bizedir. Gerilla katılımı tekrar olacak. Savaş yine sürecek. Çözüm sürecini yarıda bırakmışsınız lafı. Biz zaten size bir çözüm süreci verdik. 2015 yılında vermedik mi? 2015'te hepimiz size oy vermedik mi? Ama siz bunu çocuklarımızı kaçırarak değerlendirdiniz. 3 bin 500'e yakın çocuk gitti Sur'da. Gelin bize destek verin. Nereye kadar korkacaksınız bunlardan. Ben çocuğumu sizin için mi yetiştirdim? Kendi çocuklarınızı götürün. Ama yok nerede bir fakir varsa onlar. Ne istiyorsunuz bizden."

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

DİYARBAKIR (DHA)

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HDP Milletvekili Leyla Güven hakkında soruşturma

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında son günlerden yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlattı.
Hakkındaki terör davaların nedeniyle tutuklu olduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için 8 Kasım 2018'de açıklık grevine başlayan ve sağlık sorunları nedeniyle 25 Ocak 2019'da tahliye edilen HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, dün "Kürt sorunu devam ettikçe gerillaya katılım da olacak, çatışma da olacak, savaş da olacak” açıklamasında bulundu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da bu ve son günlerde yaptığı diğer açıklamalar nedeniyle Güven hakkında soruşturma başlattı. Güven hakkında fezleke hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderilecek.

Mücahit YOLCU/DİYARBAKIR, (DHA)-

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Deniz paraşütünün halatı koptu; 20 metreden düşen 2 turist yaralandı (2)
DÜŞME ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde Rus turistler Valentina Kulishova ile Mark Mitrafanov'nın bindiği deniz paraşütünün halatının koptuktan sonra düştükleri anlar sahildekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, deniz üzerinde halatı kopan paraşütün hızla alçalarak karaya doğru ilerlediği ve ağaçlara takılarak düştüğü görülüyor.
Diğer yandan görgü tanığı Coşkun Duman, ise "Halat koptuktan sonra paraşüt hızla üzerimizden geçti. Otele doğru gitti. Ağaçlara sürterek yere düştü. Eğer otelin duvarına çarpsalardı kurtulma şanları yoktu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Paraşütün düşme anı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)

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Ters yönde giden otomobil cep telefonuyla görüntülendi

KARABÜK,(DHA)

PARTNER Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama... Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama...
Asker Sedat Sorgun’un arkadaşları da oturma eylemine desteğe geldiAsker Sedat Sorgun’un arkadaşları da oturma eylemine desteğe geldi
Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın (1)Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın (1)
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