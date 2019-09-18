DHA YURT BÜLTENİ - 19

Rukiye öğretmen, boşanma aşamasındaki eşini çocuğunu kaçırmakla suçladı KIRKLARELİ'de eşi Erkan Acarsoy'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle tayinini Alanya'ya aldıran iki çocuk annesi öğretmen Rukiye Acarsoy, beraberinde götürdüğü küçük oğlunun eşi tarafından kaçırıldığını öne sürdü. Mahkeme kararıyla üç gün önce Alanya'ya gelen boşanma aşamasındaki eşine gözyaşları içerisinde teslim ettiği oğlundan haber alamayınca Kırıkkale'ye gelen anne Acarsoy, tüm çabalarına rağmen oğlunun izini bulamadı. Öğretmen Rukiye Acarsoy, görev yaptığı Kırklareli'de tanıştığı ticaretle uğrayan Erkan Acarsoy ile 2006 yılında evlendi. bu evlilikten çiftin Efe (10) ve Kerem adını verdikleri iki çocukları oldu. Aradan geçen yıllarda çift arasında geçimsizlik ve tartışmalar yaşandı. Yaşanan olaylar üzerine Rukiye Acarsoy, boşanmak için girişimde bulundu ancak araya giren aile büyüklerinin iknası ve Kerem'in yeni doğmuş olması üzerine vazgeçti. Daha sonra eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Rukiye Acarsoy, geçen şubat ayında boşanma davası açıp, ardından da eşi hakkında mahkemeden 6 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Boşanma davasının sürdüğü mahkeme 2 çocuğun velayetini 4 gün anne, 3 gün de babasında kalmak şartıyla velayet kararı verdi.

Öğretmen Rukiye Acarsoy, yaşanan sürecin ardından can güvenliği olmadığını gerekçe göstererek Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tayin talebinde bulundu. Bakanlık Acarsoy'u talebi üzerine 1 ay önce Antalya'nın Alanya ilçesindeki Obaköy İlkokulu'na atamasını sağladı. Çiftin büyük oğulları Efe, babasının yanında Kırklareli'de kalırken, küçük oğulları Kerem ise annesi ile birlikte Alanya'ya götürülüp, görev yaptığı okulunda eğitimine başladı. İCRA YOLUYLA GÖZYAŞLARI İÇİNDE GÖTÜRÜLDÜ Erkan Acarsoy, annesinin birlikte götürdüğü oğlu Kerem'in kendisine gösterilmediği öne sürerek, geçtiğimiz pazartesi günü Alanya'daki okuluna gitti. İddiaya göre Kerem Acarsoy, babası ile görüşmek istemediğini söylemesi üzerine annesi de oğlunu vermedi. Bunun üzerine İcra Müdürlüğü'ne giden Kerem Acarsoy, mahkeme kararını gösterip, çocuğunun kaçırılıp alıkonulduğunu ve kendisine gösterilmediği yönünde şikayette bulundu. Şikayet üzerine icra memurları, polis ve jandarma eşliğinde okula giderek, Kerem Acarsoy'u zorla götürmek istedi. Annesi ve çocuğun gözyaşları döküp dakikalarca direnmesine rağmen çocuk annesinden koparılarak alınıp, İcra Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada psikolog tarafından ifadesi alınan Kerem Acarsoy, annesi ile birlikte kalmak istedi. İddiaya göre psikolog da çocuğun annesinin yanında kalması yönünde görüş bildirdi. Ancak, mahkeme kararı nedeniyle çocuk babaya teslim edildi.

Mahkeme kararına göre salı günü çocuğun kendisine teslim edilmesini bekleyen Rukiye Acarsoy, oğlu getirilmeyince endişelendi. Boşanma davası sürdüğü eşine ulaşamayan Rukiye Acarsoy, oğlunu bulmak içi Kırklareli'ne geldi. Kırklareli'nde eşinin ve çocuğunun gidebileceği her yeri arayan anne izine rastlayamadı. Rukiye Acarsoy, bunun üzerine İcra Müdürlüğü'ne başvurarak oğlunun bulunup kendisine verilmesi için başvuru yaptı ancak henüz bir sonuç alamadı. BAŞINDAN GEÇENLERİ ANLATTI Rukiye Acarsoy, Kırklareli'de oğlunu bulmak için aramalarını sürdürürken, zorla kendisinden koparıldığını söyledi. Kocasının kendisine şiddet uyguladığını ve bu yüzden boşanma davası açıp, uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade eden Acarsoy, "Eşim planlı bir şekilde bana kredi çektirip ev ve araba aldırdı. Şiddet devam edince boşanmak istediğimde beni canımla ve çocuklarımla tehdit ediyordu. Ailemle başta olmak üzere hiç kimseyle görüştürmedi" dedi. 'PSİKOLOG GÖRÜŞÜNE RAMEN OĞLUMU VERDİLER' Boşanma davası devam ederken eşinin kendisine iftiralar attığını öne süren Rukiye Acarsoy, babasının yanında kalan büyük oğlu Efe'yi de 9 aydır kendisine göstermediğini söyledi. Oğlunu görmek için İcra Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gittiğinde, oğulunun kendisini görmek istemediğini söylemesi ve psikologunda bu yönde karar vermesi üzerine ısrarcı olmadığını ifade eden Rukiye Acarsoy, "Psikolog görüşü üzerine ben ısrarcı olmadım. Oğlumu 9 aydır görmüyorum ve beni babasının dolduruşu ile görmek istemediğini söylüyor. Bunlar yetmemiş gibi akrabalarının da saldırısına uğradım. Çaresiz direnmeye çalıştım oğlumu görmek için ama bir türlü bana göstermediler" dedi.

Acarsoy, Alanya'da psikologun çocuğun annede kalması görüşüne rağmen oğlunun babasına verildiğini belirterek, "Eşim oğlum Kerem'i görmek için Alanya'ya geldi. Uzaklaştırması olduğu için okula gelemedi. Oğlum benim öğrencim bu yıl okula yeni başladı. Oğlumu almaya jandarma ve psikolog eşliğinde gelen ekip ağlamasına aldırış etmeden zorla alıp babasına götürdüler. O anlarda ciğerlerim parçalandı ve çaresizlik içinde bir şey yapamadım. Oğlum gitmek istememesine karşın çocuğumu benden aldılar. Oğlumu, görüşün son günü alıp kaçırdı. Ben de bugün kardeşlerimle Kırklareli'ne geldim. Oğlumu görmek için polis, avukatım ve psikolog ile oturduğu eve gittik kapıyı açmadılar. Çilingir ile kapıyı açtırdık ama bulmadık. Ardından kardeşinin evine ve diğer oğlum Efe'nin okuluna gittik ama bulamadık. Oğlumu babası kaçırıyor. Daha sonra avukatım aracılığıyla Kırklareli İcra Müdürlüğü'ne çocuğumun bulunması için dilekçe verdik. Çocuğumu babası benden kaçırıyor. Onu almadan buradan gitmeyeceğim" diye konuştu.

'KELEPÇE TAKTILAR' Rukiye Acarsoy, Alanya'da oğlunun alınması sırasında götürüldüğü Adliye Sarayı'ndaki Cumhuriyet Polis Merkezi'nde kendisine görevli 2 polis tarafından şiddet uygulandığını iddia etti. Saçlarının çekilip zorla kelepçe takıldığını söyleyen Acarsoy, "Hastaneye gidip darp raporu aldım ve 2 polis memurundan şikayetçi oldum" dedi. Görüntü Dökümü

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(Cep telefonu görüntüsü)

İcra görevlilerin anneden çocuğu alı koyması

Babanın çocuğu sürükleyerek götürmesi

Rukiye Acarsoy ile röp.

Detay görüntü

Çocuğu araması

Kırklareli Adliye'sinden çıkışı

Apartmana girişi

Apartmandan çıkışı

Farklı açılardan detay Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,(DHA) =========== Polisten kaçmak için pencereden atlayan firari yaralı yakalandı Kayseri'de hakkında kesinleşmiş 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan, hırsızlık, silahlı tehdit ve konut dokunulmazlığı gibi suçlardan da aranması olan S.E (31), polisten kaçmak için binanın ikinci katından atlayınca yaralandı. Kolu çatlayan şüpheli, tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Şube Amirliği polisleri hırsızlık, silahlı tehdit, konut dokunulmazlığı gibi birçok suçtan aranması bulunan ve 3 ay önce cezaevinden firar eden S.E. 'nin yakalanması için çalışma başlattı. Kayseri Ağır Ceza mahkemelerinden de kesinleşmiş 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan S.E.'nin Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'nde kiraladığı evde saklandığını belirleyen polis baskın düzenlendi. Polisin geldiğini gören S.E., 11 katlı binanın 2'nci katındaki evinin penceresinden atladı. Kum zemine düşen S.E. kolunu çatlatırken, yaralı vaziyette kaçarken polis tarafından yakalandı. Olay sırasında üzerinde bulunan ruhsatsız tabancasıyı da düşüren şüpheli, Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü. burada tedavisi tamamlanan S.E., ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yakalanan yaralı şüphelinin Emniyet Müdürlüğüne getirilişi

- Diğer görüntüler Haber: Yasin DALKILIÇ -Kamera:Muhammed KISIR-Kayseri-DHA)

Süre: 1.16 saniye Boyut: 140 MB =============== Elazığ'da tefecilere operasyon: 6 tutuklama ELAZIĞ'da, polis ekiplerince tefecilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirli faiz karşılığında borç vererek, tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin gayrimenkullerini kendileri veya üçüncü kişiler adına ipotek alan ve haksız kazanç sağlayan kişiler tespit edildi. Kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Görüntü Dökümü

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Adliyeden görüntü

Şüphelilerin getirilişinden görüntü

Genel ve detay görüntüler Haber- Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 48 MB ============= Pasinler Zaferi'ne coşkulu kutlama ANADOLU'nun kapılarının Türkler'e açılmasında önemli rolü olan 1048 Pasinler Zaferi'nin 971'inci yıl dönümü, Erzurum'un Pasinler ilçesinde coşkuyla kutlandı. Kutlamalarda Pasinler Savaşı canlandırıldı, atlı milislerin gösterileri büyük ilgi topladı.

Pasinler Ovası'nda Selçuklu ordusunun, 18 Eylül 1048 günü 50 bin kişilik Bizans ordusunu bozguna uğrattığı savaşın anma kutlamaları, Erzurum'un Pasinler ilçesinin Kaplıcalar Mahallesi'nde düzenlendi. Bayraklarla donatılan Pasinler'deki kutlamalara Vali Okay Memiş, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ve çok sayıda davetli katıldı. Kutlamalar kapsamında, ilçe merkezinden törenlerin yapılacağı Kaplıca Mahallesi'ne kadar yaklaşık 2 kilometrelik kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Kutlamalarda Pasinler Savaşı canlandırıldı, atlı milislerin gösterileri beğeni topladı. Vali Okay Memiş'in tören alanına geldiği sırada atlıların yaptığı gösteri ilgi gördü. AT ÜSTÜNDE AKROBASİDE KAZA Kutlamalar kapsamında Balıkesir Akıncılar Atlı Okçular ve Gösteri Sanatları Kulübü ile Erzurum Kızılelma Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk Spor Kulübü ekipleri birer gösteri yaptı. İzleyenlerin beğenisini toplayan gösteriden sonra Balıkesir grubundan akrobat Pehlül Korkmaz'ın şovu sırasında atının ayakları kaydı. Atının üzerinden düşen Pehlül Korkmaz için alana ambulans çağrıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu Korkmaz hastaneye götürüldü.