DHA YURT BÜLTENİ - 19

Abdülhadi Hakan'ın yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ile 22 mermi ve atın eyer bölümünde kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan Abdülhadi Hakan'ın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Van Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1990 yılında, Muradiye'de ilk eşini öldürdükten sonra 16 yıl hapis yatan ve çıktıktan sonra evlendiği ikinci eşi Ayşe Hakan'ı (27), 2014 yılında Kocaeli'de baltayla öldürmekten aranan Abdülhadi Hakan'ın Muradiye ilçesinde olduğu ihbarı üzerine hareket geçti. Çalışma başlatan jandarma Hakan'ın, Şehit Mehmetbey Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Yapılan takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı boş arazide atıyla kaçmaya çalışırken yakaladı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Mete Y.’nin silahlı saldırıya uğrama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilini yol kenarına park eden Mete Y.’nin yanına yaklaşan ellerinde tabanca bulunan iki kişi, ateş açmaya başladı. Eğilerek, Mete Y.’nin bacaklarını hedef alarak ateş açan kişiler yerde sürünen gencin üzerine doğru gitti. Mete Y. sürünerek otomobilinin diğer tarafına geçerken, yere düşürdüğü cep telefonunu alan kişi yere atarak kırdı. Tabancalarını bellerine sokan kişiler olay yerinden kaçtı. Polis, olayın ardından kaçan iki kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, bu yolu kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yavuzköy yayla evlerinden görüntü

-Sis ve tipiden görüntü

-Kar altında kalan çiçeklerden ve meyvelerden görüntü

-Sürücü ile röp

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI ARDAHAN (DHA)

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TBMM Başkanı Şentop: Daha çok kazanç isterken, daha mutsuz topluluklara dönüştük (2)

NEŞET ERTAŞ'IN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, öğle namazını Ahi Evran Külliyesi'nde kıldı. Şentop, külliye hakkında Kırşehir Valisi İbrahim Akın'dan bilgi aldı. Şentop, daha sonra halk ozanı Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş'ın, Bağbaşı Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret ederek, dua etti, karanfil bıraktı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, daha sonra Kırşehir Valiliği'ne geçerek, burada Valilik Özel Defteri'ni imzaladı. Bir süre Vali İbrahim Akın ile görüşen Şentop, ardından kentten ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

-TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Ahi Evran Külliyesini ziyareti

-Neşet Ertaş ve Muharrem Ertaş'ın mezarında dua okunma ve karanfil bırakılması

-Başkan Şentop'un Valiliği ziyareti

-Diğer detaylar

Süre:3.20 Boyut:407 MB

Haber-Kamera:Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR

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