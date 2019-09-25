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DHA YURT BÜLTENİ - 19

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 17:42 | Son Güncelleme

25 kaçak göçmenin yakalanma anı kamerada İZMİR’in Konak ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek isteyen 25 kaçak göçmen yakalandı.

25 kaçak göçmenin yakalanma anı kamerada

İZMİR’in Konak ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek isteyen 25 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin, insan kaçakçılarıyla 3 bin dolara anlaştıkları belirlendi. Kaçak göçmenlerin yakalanma anı, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gültepe semtinde seyir halinde olan şüpheli bir kamyoneti durdurdu. Kamyoneti denetleyen ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçme hazırlığında olan, Kongo uyruklu 25 kişiyi, ölüm yolculuğuna çıkmadan yakaladı. Emniyete götürülen kaçak göçmenlere sağlık kontrolü yapılırken, alınan ifadelerde, göçmenlerin insan kaçakçılarıyla kişi başı 3 bin dolar üzerinden anlaştıkları belirlendi. Öte yandan, polisin yaptığı operasyon ve kaçak göçmenlerin yakalanma anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ekipler, kaçan kamyonet şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Kaçak göçmenlerin yakalanma anının görüntüsü

Haber: Davut CAN

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