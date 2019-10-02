DHA YURT BÜLTENİ - 19

HDP önündeki eylemde 30'uncu gün (3)

AİLELERE DESTEK ZİYARETİ Hakkari'den kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve aşiret liderleri, Diyarbakır'a gelerek, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu. 22 kişilik heyet adına açıklama yapan Giravi aşireti lideri Cüneyt Özbek, annelerin teröre karşı Diyarbakır'da destan yazdığını söyledi. Annelere destek olduklarını ve terörü lanetlediklerini dile getiren Özbek, "Bugün burada Diyarbakırlı analarımızın öncü olduğu haklı mücadelelerinde, onların onurlu direnişlerinde yanlarında olduğumuzu haykırmak için toplandık. Diyarbakırlı analarımızın ortak çığlığı, eli kanlı terör örgütü PKK'nın kaçırdığı evlatlarına olan hasretleridir. Analarımız bunun için direniyor, teröre başkaldırıyor ve Diyarbakır'da destan yazıyor. Bu destana ortak olmak için tüm Türkiye ayaktayız. Teröre karşı tek ses, tek yüreğiz. Terörü lanetliyoruz. Hepimiz analığın kutsal bir makam olduğunu ve tüm makamların üzerinde olduğunu biliyoruz" dedi.

Diyarbakır'da ailelerin sessiz çığlığını desteklediklerini kaydeden Cüneyt Özbek, şunları söyledi:

"Analarımızın yanında, terör örgütü PKK'nın karşısındayız. Buradan analarımız adına bir kez daha sesleniyoruz. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Onları kendi emellerine alet eden ve evlatlarımızı ölüme gönderen zihniyeti yani terörü lanetliyoruz. Diyarbakır'dan haykıran, evlatlarını arayan anaların acılarına duyarsız kalmayıp, Hakkarililer olarak analarımızın yanında onlara destek olmaya geldik. Yeter artık, bu anaların yürekleri yanmasın. Tüm Türkiye olarak Diyarbakır analarına destek verdiğimiz bugünlerde terör örgütü PKK'nın sözde önde gelenleri analarımıza engel olmaya çalışıyor; çünkü korkuyorlar. Terörü bitirecek olan kahraman güvenlik güçlerinin yanında bu analarımızın yiğit yürekleri olacaktır. PKK bu analarımızın ayakları altında kalacaktır. Buradan hep birlikte sesleniyoruz; anaların sesini bastıramayacaksınız. Evlatlarını bu alçak terör örgütünün elinden alana dek onların yanında olacağız. Şunu unutmasınlar; Diyarbakır demek, Anadolu demek. Tüm Türkiye olarak 'Teröre lanet, analara destek' diyoruz. Anaların sessiz çığlıkları, vicdanlarımıza sesleniyor. Bu sese kulak verelim. Kalbimiz ve insanlığımız, sonuna kadar Diyarbakırlı analarla birlikte olsun."

Görüntü Dökümü

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HDP il binası

Hakkari heyetinin gelişi

Ailelere ziyaret

Cüneyt Özbek'in açıklaması

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 377 MB =============================== Alman otomobil devi şirketi kurdu, Manisalılar memnun oldu ALMAN otomotiv devi Volkswagen'in Manisa'ya yapacağı yatırımın tescili olan 'Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' kuruldu. Kent esnafı ve vatandaşlar, Manisa'ya katma değer katacak yatırımdan memnun olduklarını belirtti. Türkiye'de üretim yapmayı planlayan Volkswagen, bugün Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan ilana göre, Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni kurdu. Manisa merkezli şirketin sermayesi, 943.5 milyon TL olarak belirlendi. Şirket otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kuruldu.

VATANDAŞLAR MEMNUN Bu yeni gelişme kentte sevince neden oldu. Manisalılar istihdamın artacağını düşündüklerini belirtti. Kent sakinlerinden Ferhat Avşin (38), "Manisa'mız için çok iyi oldu. İşsiz insanlarımız için büyük imkan. Ben de şu anda işsizim. Eğer kurulursa, çalışmak isterim" dedi. Vatandaşlardan Burak Aslan (30), "Firmanın Türkiye'yi seçmesi çok iyi oldu. Ekonomi açısından iyi olacak. 10 bin işçi alımı diye duyduk. Manisa'mız için hayırlı olsun" diye konuştu. Manisa'da yaşayanlardan Turan Şeker (53), "Türkiye'nin yatırım bölgesi Manisa. Fabrikaların çoğu burada. Bu firmanın da Manisa'yı seçmesi güzel bir şey. İşsiz insanlarımız bundan yararlanacak. Bu firma, asgari ücretin üstünde bir rakam verebilir. İşsizlik, Manisa'da kalkar diye düşünüyorum. Gençlerimiz için sevindirici bir durum" dedi. Vatandaşlardan Metin Cöva (42) ise, "Manisa'ya çok büyük bir faydası olacak. Manisa'nın tüm kesimine fayda sağlayacak. Evler ve arsalar değer kazanacak. Ticaret gelişecek" diye konuştu. ESNAF FİRMAYLA İŞ YAPMAYI BEKLİYOR

Yaşanan son gelişme esnafı da memnun etti. Firmanın esnafa da katkı sağlayacağı belirtildi. Manisa Küçük Sanayi Sitesi'nde şasi ustası Gökhan Soyutemizler (43), "Bu karar bizler için çok önemli. Özellikle yedek parçaları da Manisa'da üretmek adına olursa iyi olur. İşlerimizde de büyük avantajların olacağını düşünüyorum. Bu iş nakliye sektörüne de yansıyacaktır" dedi. Manisa Küçük Sanayi Sitesi'nde torna ustası Salih Hangi (38) ise, "Firmanın Manisa'ya gelmesi büyük bir katma değerdir. Büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bizler de kendimizi hazırlıyoruz. Kalite belgelerimizi güncellemeye başladık. İnşallah bir an önce kurulur" dedi. Manisa Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaf Emrullah Gökçe (41), "Büyük bir umutla bekledik. Kurulmadan önce bizler de kendimizi hazırlıyoruz. Teknik yapımızı ve makine parkurumuzu iyileştiriyoruz. Şimdiden firmaya iş yapacağımız için heyecanlıyız. Sac, kalıpçılık ve otomotiv sektörüne hizmet veriyoruz. Firma kalıplarını yapmayı umuyoruz" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Vatandaşlarla röp.

- Esnafla röp.

- Organize sanayi bölgesinden ve fabrikanın kurulacağı arsadan görüntü (drone)- arşiv

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA) =============================== Uzungöl'de kaçak yapıların yıkımı başlıyor (2)

'YAPILDIĞI ANDA MÜDAHALE OLSAYDI, BU DURUMLARI YAŞAMAZDIK' Uzungöl Turizmciler Dernek Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de, imar barışına uygun olmayan yaklaşık 118 yapının yıkımlarına başlanmasıyla ilgili konuştu. Bölgedeki çarpık yapılaşmanın önüne daha önce geçilmesi gerektiğini belirten Akyüz, "Yerel idare ve kamu kurumlarının duyarsız kalmalarından bu duruma gelindi. Belediye, bu yapılar yapıldığı anda müdahale etseydi, bu durumları yaşamazdık. Belediye bu konuda biraz duyarsız kaldı. Belediyeden şunu arzu ettik, kıyı kenar ve kamu arazisi üzerinde yapılan keşmekeş kötü yapıların önüne geçilmesini istedik. Eğer imarın yoksa insanlar tapulu araziler üzerinde arz talebi değerlendirmek için bina yaparlar. Bina yaptığı zaman siz de araçlarınızla gelip onu yıkacaksınız. Onu ayakta tutmayacaksın. Belediye ve çevre şehircilik bunun kolayını buldu, geliyor oradan mührünü atıp, cezasını yazıyor. Tüm cezai müeyyideleri uyguluyor ve hapis cezaları, parasal sıkıntılar içerisinde millet boğuşup, duruyor. Burada imar olsa bu insanlar orada imara uygun binasını yapacak, çünkü arz talep var "dedi.

'TURİZM VAR AMA HALA İMAR YOK' Uzungöl'de uzun yıllardır turizm yapıldığını ancak imar konusunda sıkıntılar olduğunu dile getiren Akyüz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burası bu yöreyi bu doğaya ciddi katma değer üreten bir yer. Uzungöl'de insanların yeri var, arazisi var, 40 senedir Uzungöl'de turizm var ama hala imar yok. Mesela bana ruhsat vermiş, binamı yaptım ama oturum alamıyorum. Oturum alamadığım için su ve elektriğimi bağlatamıyorum. Bana da kanunsuz işlem uyguluyor. Böyle bir anlayış olamaz. Devlet ilk önce imarını yapacak ki imar uygun şartlarda yapılaşma yapılsın. Dünyada Uzungöl diye bir şey yoktu, buranın insanları buradaki bataklıkları kurutarak, turizme açtı. Burayı turizme açan bu yörenin insanlarıydı, devlet değil. Ortada bir çarpık yapılaşma var ama öyle abartılacak bir durum değil. İnsanlar burada o kadar betonlaşma yapmadı, burada betonlaşma yok. Ufak bir çarpık yapılaşma var. Belki binalar imara uygun değil, o zaman ne yapacaksın binaları imara uygun hale getirmek için insanları buna teşvik edeceksin. Benim imarım olsa, devlet değişikliğiyle turizm bakanlığı teşviki ile imara uygun binamı yapar ayakta durmaya çalışırız. Biz bankalardan aldığımız kredilerle, borçlanmalarla ayakta durmaya çalışıyoruz. Biz dernek, turizmciler ve vatandaş olarak yıkıma karşı değiliz ama vatandaşlarımızın üzülmesini, sıkıntı çekmesini istemeyiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Uzungöl görüntüsü

-Akyüz konuşma

-Vatandaş röpleri HABER KAMERA: Mehmet Can PEÇE- Arzu ERBAŞ/ÇAYKARA,(Trabzon),(DHA)- ============================= Edirne ve Tekirdağ'da 'yaya geçidi nöbeti' İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca ilan edilen 'Yaya öncelikli trafik yılı' kapsamında, yurt geneliyle eş zamanlı olarak Edirne ve Tekirdağ'da 'yaya geçidi nöbeti' farkındalık etkinliği düzenlendi. Ülke genelindeki yaya geçitlerinde gerçekleştirilen 'yaya nöbeti' kapsamında, Edirne'nin de ana yollarında bulunan yaya geçitlerinde farkındalık etkinliği yapıldı. Etkinliğe katılan Vali Ekrem Canalp, öğrencilerle birlikte trafikte yaya önceliği konusuna mesajların yazılı olduğu dövizlerle yaya geçidinden geçti. Edirneli sürücülerin trafik kurallarına uyma konusunda çok başarılı ve sağduyulu olduğunu belirten Vali Canalp, "Memnuniyetle ifade etmek isterim ki Edirne'miz, bu kurallara uymaya en elverişli, en iyi uyan illerden şu anda. Şahsen gözlemleme imkanım da bulunuyor. Çok az uymayan sürücümüz olsa da onlarda da bir süre sonra bu farkındalık tuttu. Şu anda genel olarak söyleyebiliriz ki Edirne'nin zaten trafiğe saygılı olan insanları, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılmış olan bu uygulamaya da şu anda uyuyorlar ve yayaları gördükleri zaman eğer yaya öncelikli bir yaya geçidinin önünde bulunuyorlarsa araçlarını durdurup, yayalara öncelik veriyorlar. Yayalar geçtikten sonra da kendi otomobilleriyle geçiyorlar. Kendim şahsen de gözlemleri mi yapıyorum. Bundan dolayı da tüm Edirnelilere teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Yaklaşık 2 saat süren 'yaya geçidi nöbeti' kapsamında trafik polisleri de sürücüleri konu hakkında bilgilendirerek, farkındalık çalışmasına katıldı. TEKIRDAĞ'DA VALİ YILDIRIM DA KATILDI Tekirdağ'daki etkinlik merkez Süleymanpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı ışıklı kavşakta Vali Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı. Ellerinde uyarı dövizler bulunan çocuklarla, sohbet eden protokol üyeleri, yeni uygulamaya konulan kanunla ilgili sürücülere broşür vererek bilgilendirme yaptı. Vali Aziz Yıldırım, "Karayollarında, kanunda geçiş öncelikle yayaya verilmiştir. Sürücülerimiz trafik kurallarına mutlaka uymaları gerekir çünkü trafik kuralları denenerek, uzun süre içinde tespit edilmiş ve insanımızın hem malını hemde canını korumaya dönük olarak ortaya konulan kurallardır. Kurallara uyduğumuz da ciddi anlamda kazanımlar oluyor" dedi. Daha sonra yaya geçidinde durdurulan sürücülere, öğrencilerle birlikte yaya önceliği ve geçiş üstünleri hakkında bilgilendirme yapıp broşür verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

EDİRNE

Araçların yaya geçidinde yayaları yol vermesi

-Yaya geçidinden detaylar

-Vali Ekrem Canalp ve öğrencilerin yaya geçidinden geçmesi

-Vali Ekrem Canalp açıklamaları

-Polislerin yayalara ve şöförleri bilgilendirmesi

TEKİRDAĞ

-toplanan protokol ve öğrenciler ile vatandaşlar

-Broşür dağıtımı ve bilgilendirme konuşmaları

-Çocukların sürücüler ile diyalogları

-Polis kıyafetli öğrenci ile rop.

-Detay görüntüler Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN-Olgay GÜLER/EDİRNE,TEKİRDAĞ,(DHA) ============================ Hatay’da Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz etkinliği Hatay’da 2019 Yaya Öncelikli Trafik Yılı kapsamında devletin tüm unsurlarının katılımıyla yaya güvenliğini sağlamak üzere “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyizö sloganıyla etkinlik düzenlendi. Türkiye'de 81 ilde olduğu gibi, Hatay il genelinde de birçok yaya geçidinde 1375 polis ‘trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek' amacıyla görevlendirildi. Antakya’da İnönü Caddesi üzerindeki yaya geçidinde gerçekleştirilen etkinlikte Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından araç sürücülerine trafikte yaya önceliği içerikli broşürler dağıtıldı.Hatay İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz etkinlikte yaptığı açıklamada “2019 yılı İçişleri Bakanlığımız öncülüğünde yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. Geçtiğimiz yıldan itibaren bu uygulama polis ve jandarma mıntıkasında devam ettiriliyor; hem bu uygulamayı tazelemek hem de vatandaşlarımızı daha iyi bilinçlendirmek adına ‘Yaya önceliğinin güvencesiz bekçileriyiz.’ kampanyası bu saat itibari ile 81 ilimizde başladı. Bu kapsamda biz de Hatay İl Emniyet Müdürlüğü olarak il genelinde bin 3 yüz 75 personelimizle kontrolsüz yaya geçitlerinde bu uygulamaya başladık. Kurala uymayanlar için idari para cezası uygulanacak. Buradaki amacımız öncelikle ceza yazmak değil ikaz ile vatandaşlarımızı bilinçlendirmek. Geçtiğimiz sene de ceza yazmaktan çok insanlarımızı uyararak duyarlı hale getirmeye çalıştık" diye konuştu.