DHA YURT BÜLTENİ - 19

Kılıçdaroğlu mikrofonsuz konuştu (4)

'BİZİM MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞIMIZ KAFATASI MİLLİYETÇİLİĞİ DEĞİLDİR' CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kıbrıscık ilçesini ziyaret etti. Halka seslenen Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının ardından milliyetçilik vurgusu yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "CHP, Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu, Atatürk'ün kurduğu bir partidir. Bize güzel bir miras devretti. Nedir o miras? Cumhuriyettir. Nedir o miras? Kadın erkek eşitliğidir. Milliyetçiliktir, devletçiliktir. Bunların tamamı bize miras olarak kalmıştır. Bizim milliyetçilik anlayışımız kafatası milliyetçiliği değildir. Bizim milliyetçilik anlayışımız Atatürk'ten gelir. Bizim milliyetçilik anlayışımız ezelinde devam eder. Bizim milliyetçilik anlayışımız şudur: Mısır'daki sağır sultan da duysun, bizim milliyetçilik anlayışımızı Kıbrıs'ın Beşparmak Dağlarına, Akdeniz sularına yazmışız. Bizim milliyetçilik anlayışımızda vatan toprağını kaybetmek yoktur. Süleyman Şah Türbesi kaçırılırken niye kimse konuşmuyordu da tek ben konuşuyordum? O toprak bizim toprağımızdır. Kimse toprağını terk edemez. Bu ülkenin çakıl taşı için göğsümüzü siper ederiz bunu herkes böyle bilsin."

'BAYRAK BENİM BAYRAĞIM, VATAN BENİM VATANIM' Kılıçdaroğlu, milliyetçilik anlayışlarında herkesin karnı tok ve huzur içinde yaşaması olduğunu belirterek, "Alın terine değer vermek vardır bizim milliyetçilik anlayışımızda. Üretecek bir ülke, alın teri dökecek. Memleketi gidip de Londra'da bir avuç tefeciye teslim ederseniz siz milliyetçi olamazsınız. Çünkü borç alan demir alır. Biz kimseden borç dilenmeyiz. Bizim kitabımızda yoktur bu. Biz otururuz çalışırız üretiriz kazanırız ve dünyaya satarız. Bizim milliyetçilik anlayışımız budur. Gerekirse kadın ve erkek çalışacağız, 24 saat çalışacağız üreteceğiz ve ülkeyi ele güne teslim etmeyeceğiz. Buradan yola çıktığımızda Türkiye kazanır. Bundan yola çıkarsak bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmez. Milliyetçilik anlayışımızda ne var. Bayrak benim bayrağım, vatan benim vatanım. Bayrağıyla vatanıyla sorunu olmayan herkesin benim başımın üzerinde yeri vardır. Hangi partiden olursa olsun. Biz hep böyle geldik böyle gidiyoruz. Vatandaşa da hizmeti böyle yapacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu, Abant'ta hafta sonu boyu devam edecek toplantıya katılmak üzere otele gitti. GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ BOLU (DHA) ========================= Aksaray'da 10 hektarlık ormanlık alan yandı AKSARAY'da, ağaçlandırma sahasında yangın çıktı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 10 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında, merkeze bağlı Karğın köyü ile Gözlükuyu arasında bulunan ağaçlandırma çalışması yapılan alanda çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanı ve alevi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Aksaray Orman İşletme Müdürlüğü'nden çok sayıda yangın söndürme aracı sevk edildi. Yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyürken, 25 kişilik ekip 3 saat süren çalışma sonrası yangını kontrol altına aldı. Geçen yıl ağaçlandırma çalışması yapıldığı belirlenen alanda 10 hektar alan zarar gördü. Görüntü dökümü:

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- Yangından detaylar

- Ekiplerin yangına müdahalesi

- Yangının söndürülmesi

- Genel ve detaylar Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

==================== Motosikletiyle kafeteryaya daldı ÇANAKKALE'de motosikletiyle kafeye dalan H.B. adlı kadın, yaralandı. Kaza, saat 16.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi, Molla Yakup Sokak’ta meydana geldi. H.B., yönetimindeki 17 ABD 095 plakalı motosikletin kontrolünü yitirince, kafeteryanın camekanını kırarak işyerine girdi. Çarpma sonucu H.B.’nin eli, kırılan cam parçaları nedeniyle kesildi. Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından H.B., ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi sevk edildi. Kaza sırasında boş olan kafeterya da hasar meydana geldi. H.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ==================== İzmir'de Plastik Atıksız Şehirler Ağı için protokol imzalandı AKDENİZ'de plastik kirliliğine dikkat çekmek için Fransa'dan yola çıkan Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) yelkenlisi 'Blue Panda', İstanbul'un ardından İzmir'e geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Plastik Atıksız Şehirler Ağına' katılması için protokol imzalandı. Törende konuşan WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar, her yıl 8 milyon ton plastiğin denizlere karıştığını, Pasifik'te neredeyse Japonya'dan büyük plastik adası oluştuğunu söyledi. Belediye Başkanı Tunç Soyer ise bu protokolle plastik kirliliği önleme konusunda dünyanın öncü şehirleri arasına girmeyi hedeflediklerini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, plastik kirliliğini önlemek için Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF), 'Doğada Plastiğe İzin Yok' kampanyasına katılarak, Plastik Atıksız Şehirler Ağı protokolüne imza attı. Konak Pier'de gerçekleştirilen törende Fransa'dan yola çıkarak İstanbul'a uğradıktan sonra İzmir'e gelen yelkenli karşılandı. İmza töreninde konuşan WWF Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar, 6 milyondan fazla destekçisi ve üyesi olan, 104 ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük doğa kuruluşu olduklarını söyledi. Bayar, "Bugün çevre ve iklim sorunların ürkütücü bir noktadayız. Hepimiz dönüm noktasındayız. İklim değişikliğini söylememe gerek yok. Her gün haberleri seyretseniz artık inkar edilemez hale geldi. Geçen hafta Birleşmiş Milletlerin (BM) yayınladığı son raporda artık karbon salınımının, atmosferdeki ısıyı yüzde 2 artırımında bile tutamayacağı, bunun yüzde 3'e doğru gitmekte olduğu maalesef görülüyor. Dünyadaki bütün çabalara rağmen Amazon'daki yangınlardan, buzulların erimesine kadar hepinizin bildiği çok ciddi bir çevre felaketi ile karşı karşıyayız" dedi.

'HER YIL 8 MİLYON TON PLASTİĞİN DENİZLERE KARIŞIYOR' Karbon salınımı ve insanoğlunun doğadan talep ettikleri ve doğaya bıraktığı ekolojik ayak izinin de bir tehdit olduğunu anlatan Uğur Bayar, "Biz bunun her yıl ölçümünü yapıyoruz. Bu sene insanoğlu doğadan talep ettiği kaynakları ağustos ayında tüketti. Yani son 4 ayını gelecek senelerden yemeye başladı. Bu sürdürülebilir bir resim değil. Korkunç bir tüketim, üretim ve atık döngüsü dünyayı sürdürülemez bir noktaya getirdi. Bunların en önemlisi plastik. Herhalde hiç takip dahi etmezseniz her yerde karşınıza çıkan plastik atık meselesi var. Özellikle tek kullanımlık plastikler" dedi. Her yıl 8 milyon ton plastiğin denizlere karıştığını belirten Bayar, "Pasifikte neredeyse Japonya'dan büyük plastik adası oluştu. Böyle giderse 2050 yılında denizlerden balıktan daha fazla plastik olacak. Bundan daha korkuncu ise bu poşetler mikro plastiğe dönüşüp balıkların sindirim sistemi üzerinden, canlı hayatı üzerinden bizim sindirim sistemimize girmeye başladı. Öyle ki bugün batıda temel testler arasında kanınızdaki plastik oranınızı bile ölçmeye başladılar" diye konuştu.

'YÜZDE 6 GERİ KAZANIM VAR' Türkiye'nin de en çok atık üreten ülkelerden biri konumunda olduğuna dikkat çeken Bayar, şunları söyledi: "Bulunduğumuz İzmir, Mersin, Adana gibi kıyı kentlerimiz sıcak noktalar arasında. Burada sadece yüzde 6 geri kazanım var. Yüzde 61'i karadaki çöplüklere gidiyor. Önemli bir bölümü de Türkiye üzerinden toplanamadan denizlere karışıyor." Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Aşırı tüketim ve endüstriyel atıklar sonucunda plastik kirliliği ne yazık ki başta denizler olmak üzere tüm ekosistemi tehdit ediyor. Çağlar boyunca zengin bir ekosisteme sahip olan Akdeniz'de bu tehlike bugün çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Akdeniz'i kirleten atıkların yüzde 95'inin plastik maddelerden oluştuğunu ve bu atıkların yüzde 80'inin kara kaynaklı yani şehirlerde üretilen atıklar olduğu gösteriyor. Denizlerde yaşayan binlerce canlı plastik maddelerin yaşam alanları üzerinde bıraktığı etkilerden dolayı zarar görüyor" dedi. Doğanın bir parçası olan insanın, doğadaki tüm varlıklarla beraber kendi geleceğini de yok ettiğini belirten Soyer, "Oysaki doğa biziz. Doğanın döngüsü bizim kendi dönümüzdür. 2025 ve 2030 arasında plastik atıkların doğaya karışmadığı bir şehir olmayı vadediyoruz. İzmir bu protokolle ayrıca plastik kirliliği önleme konusunda dünyanın öncü şehirleri arasındaki yerini almış olacak" dedi. Konuşmaların ardından imzalar atıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın, belediyeye bazı kişilerin işe alınması için özgeçmiş verdiklerini, ancak buna yanıt alamadıkları yönünde yaptığı açıklamanın sorulması üzerine Soyer, "Kendisiyle görüştük. 6 aydır bekleyen o kadar çok CV var ki. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 28 bin kişi çalışıyor. Bir 28 bin kişi daha alsak yetmez. O da biliyor, art niyet yok" dedi. Soyer, Büyükşehir Meclisi'ndeki AK Parti Grubu ile gerçekleşecek Ankara ziyaretlerine şu an gerek olmadığını da belirtti. Tunç Soyer, "Birlikte çalışmıştık Ankara'ya taşıyacağımız dosyaları. Sunulacak hale beraber getirdik. İyi ki toplantıya götürmüşüz. İlgili bakanlara ilettik. Maksat hasıl oldu. Bunun sonucunda o dosyaların içindeki taleplerin nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz. Gerekli olanlar yerine getirilmezse tekrar bir Ankara seferi yapılır. Şu an gerek yok gibi görünüyor" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Törenden görüntü

-Kıyıya demir atan yelkenliden görüntü

- WWF Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar ve Tunç Soyer'in konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA) ==================== Türkiye'nin zeytin ambarı Akhisar'da hasat başladı TÜRKİYE'deki 190 milyon zeytin ağacının 12 milyonunu barındıran Manisa'nın Akhisar ilçesinde, zeytin hasadı başladı. İklim değişikliği sebebiyle bu yıl geçen yıla oranla rekoltenin düşük olacağını belirten Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa, zeytinin kaliteli olduğunu ve kilogram fiyatının 8 liradan işlem gördüğünü söyledi. Sofralık zeytin üretiminde Türkiye'nin ilk sırasında yer alan Akhisar'da, hasat başladı. Geleneksel yöntemlerin yanı sıra makine yardımıyla da zeytinlerini toplayan üreticiler, verimin geçen yıla oranla düşük kalmasından dert yandı. Zeytindeki kaliteden dolayı tüccarlar tarafından verilen fiyattan ise mutlu olduklarını ifade etti. Geçen sene 205 bin ton zeytin elde edilirken, bu yıl 80 bin ton rekolte beklendiği kaydedildi. Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa, "Bu yıl, rekoltede ciddi düşüş var. Akhisar'ın zeytini çok kaliteli. Kalitesini korumaya devam ediyor. Bugünlerde 'Domat', 'Uslu' ve 'Edremit' çeşidi zeytinlerin hasadına başladık. İlçemizde büyük paya sahip 'Trilye' zeytinin hasadı önümüzdeki günlerde başlayacak. Akhisar'da yaklaşık 17 bin zeytin üreticisi bulunmaktadır. Ağaç sayısına baktığımız zaman ise 12 milyon civarındadır. Şu anda rekolten az. Ancak fiyatlar tatmin edici. Bu zeytin geçen sene kilosu 2.5 liraya satılırken, şuandaki fiyatlar 8 lira civarında" dedi.