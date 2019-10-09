DHA YURT BÜLTENİ - 19

Sınıra sevk edilen askerlere coşkulu karşılama (3)

SEVKİYAT GECE DE DEVAM ETTİ Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine yapılan zırhlı araç sevkiyatı gece saatlerinde de devam etti. Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkarılan aralarında obüsler ile çok sayıda kirpi olarak tabir edilen zırhlı araçların da bulunduğu konvoy, geniş güvenlik önlemleri arasında ilçeye ulaştı. Konvoydaki obüs ve zırhlı araçlar TSK’ya ait üs noktasına giriş yaptı. Halkın askerlere sevgi gösterisi gece saatlerinde de sürdü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sevkiyattan görüntüler

-Alkışlayan ve karşılama yapan vatandaşlar

-Genel ve detaylar Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL / AKÇAKALE(Şanlıurfa),(DHA) Suriye sınırına askeri sevkiyat TÜRKİYE'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası askeri harekatı öncesi Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine askeri sevkiyatı yapıldı.

Farklı birliklerden yola çıkan askeri konvoy, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine güvenlik önlemleri altında ulaştı. Yaklaşık 20 araçlık konvoyda çok sayıda tank ve hava savunma bataryası yer aldı. Bölgeye gelen askerler halk tarafından alkışlarla karşıladı. Askeri konvoy sınır birliklerine giriş yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İlçeye giren kobra, tank ve hava savunma bataryası

- Genel detay görüntüler

- Alkışlarla sevkiyatı karşılayan vatandaşlar Haber-Kamera: Şafak SAĞ / CEYLANPINAR(Şanlıurfa),(DHA) Salça bidonunda 1 kilo 290 gram uyuşturucu ele geçirildi KAYSERİ'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yol kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada salça bidonlarının içine gizlenmiş 1 kilo 290 gram toz esrar ele geçirildi, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerinden Suriye uyruklu kişilerin salça bidonları içine saklayarak uyuşturucu getirip sattıkları yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, uyuşturucu getirenlerin kimliklerini belirledi. Şüphelilerin bulunduğu aracı da tespit eden ekipler, Yeşilhisar ilçesinde takibe aldı. Araç Niğde yol kontrol noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada salça bidonlarına gizlenmiş 1 kilo 290 gram toz esrar ele geçirildi. Suriye uyruklu H.H., E.D. ve R.G. gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Salça bidonunda uyuşturucunun çıkarılması Haber-Kamera: KAYSERİ,(DHA) 31 Mart seçimlerinde SP'li iki kişiyi öldüren 3 sanık, hakim karşısında MALATYA’nın Pötürge ilçesinde, 31 Mahalli İdareler seçimlerinde oy verme işlemi sırasında Saadet Partili (SP) 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan 3 sanık, güvenlik gerekçesiyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Geçtiğimiz 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde, ilçeye bağlı Bölünmez Mahallesi'nde, yanında geldiği yaşlı kişinin oy kullanabilmesi için kabine birlikte girmek isteyenlerle, iddiaya göre sandık başında görevli, SP üyesi İlyas Aktaş'ın karşı çıkması üzerine tartışma çıktı. Tartışma, müşahit olarak sandık başında bulunan Aktaş'ın babası Ali Aktaş ile amcasının oğlu Hasan Aktaş ve yaşlı kişinin yanındakilerin karışması ile büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada, yaşlı kişiyle kabine girmek isteyenlerin yakınları tarafından ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlar Ali Aktaş ile oğlu İlyas ve yeğeni Hasan'a isabet etti. İlyas ve Hasan Aktaş olay yerinde yaşamını yitirirken, Ali Aktaş ise yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan H.S., Ö.S. ve A.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Kahramanmaraş Elbistan cezaevine konuldu. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı dava güvenlik gerekçesiyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Basına kapalı gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanıklar SEGBİS yöntemiyle kaldıkları cezaevinden katıldı. Duruşmada, yaşanan olayda hayatını kaybeden Saadet Partili Hasan ve İlyas Aktaş'ın yakınları da hazır bulundu. Çevrede polis, geniş güvenlik önlemi aldı. Saat 14.00'te başlayan duruşma yaklaşık 8 saat sürdü. Aktaş ailesi, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Tutuklu sanıklar H.S., Ö.S. ve A.S. ise SEGBİS ile katıldıkları duruşmada pişman olduklarını söyledi. Mahkeme heyeti, eksik evrakların giderilmesi için duruşmayı 25 Ekim'e erteleyerek, sanıkların tutukluluk haline karar verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adliye görüntüsü

-Genel detay Haber-Kamera: Abdurrahman DULKADİR / KIRŞEHİR,(DHA) Deprem uzmanı Kutoğlu, AVM'leri toplanma bölgesi olarak önerdi DEPREM Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, olası büyük depremde AVM’lerin yüzde 90’ının ayakta kalacağını iddia ederek "Japonlar deprem olduğunda açık alanda mı toplanıyor? Güçlü binalara giriyorlar. Güçlü binalara giriyorlar. Depremde AVM’lerin yüzde 90’ı ayakta kalacak. İstanbul’da binlerce AVM var. Bu rantı aldılarsa bu insanların acısına da ortak olacaklarö dedi.

Yalova Belediyesi tarafından 'Doğal Afetler ve Alınacak Önlemler' konulu panel düzenlendi. Belediye Meclis Salonunda halka açık yapılan panele Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Jeofizik Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, Afet Yönetimi Uzmanı Özden Işık ve Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Agalday konuşmacı olarak katıldı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın ev sahipliğinde yapılan panele vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yalova Valisi Muammer Erol’un da katıldığı programın açılış konuşmasını yapan Başkan Salman, halkın doğru bilgilendirilmesi, afet anında neler yapması gerektiğini, depreme ne kadar hazır olunduğunu görmek amacıyla panel düzenlendiğini söyledi.

'5.8’LİK DEPREM STRES ARTIŞINA NEDEN OLDU'

Kuzey Anadolu Fayı’nın kırıla kırıla Marmara Denizi’ne kadar geldiğini kaydeden Deprem Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Kuzey Anadolu Fayı’nın bir kırılma sistematiği olduğunu söyledi. Kutoğlu, “Marmara Denizi içerisinde deprem olacak. Burada sorulması gereken bu ne zaman olacak? Olduğunda biz buna hazır olacak mıyız? Soru bu olmalı. 1999 yılında deprem oldu. 20 sene boyunca deprem sonrası faaliyetler için hakikaten büyük yol kat ettik ama zarar azaltma noktasında açıkçası hiçbir şey yaptığımızı söyleyemeyiz. Dünyada zarar azaltma noktasında büyük çalışmalar yapılıyor ama ne yazık ki bizler kulağımızın üzerine yatıyoruz. Bu hiç hoş bir olay değil. Marmara Denizi içerisinde 5.8’lik deprem olunca biz depremi hatırladık. Umulan, beklenen büyük depremi bu durum daha erkene çeker mi? Evet tarihini veremiyoruz ama bir depremin meydana gelebilmesi için kırılmak için yeterli enerjiyi yeterli hareketi kat etmesi lazım. Mesela bu bölge yılda 2.3 santimetre hareket ediyor. Fayın kırılması için 5 metre kayması gerekiyorsa, bu 200 yılda gerçekleşir ama bu 5.8’lik deprem bunu biraz daha yakına çekti. Jeofizikte stres transferi diye bir hesaplama var. 5.8’lik depremin stres transferi de burada önümüzde. İstanbul’a doğru ve aşağı Güneye doğru ve doğu-batı yönünde stres artışına neden oldu. Beklenen ana kola artış getirdiö dedi.

“AVM’LERİN YÜZDE 90’I AYAKTA KALACAKö

Olası büyük depremde büyük alışveriş merkezlerinin ayakta kalacağını söyleyen Kutoğlu, AVM’lerin vatandaşlara büyük depremde açık olması gerektiğini dile getirdi. Kutoğlu, “Deprem yazın mı olacak? Neden deprem toplanma alanları açık alanda park ve bahçelerde? En güçlü binalarımız neresi? AVM’lerin yüzde 90’ı ayakta kalacak. Kusura bakmasınlar bizim yeşil alanımızı imara açtılarsa bizim en güçlü binalarımız AVM’ler. AVM’lerin otoparklarını boşaltacaksınız, oraların her birini yatacak konaklayacak yerler koyacaksınız. Kusura bakmasınlar marketleri de vatandaşlara yiyecek servisi yapacaklar. Japonlar deprem olduğunda açık alanda mı toplanıyor? Güçlü binalara giriyorlar. İstanbul’da binlerce AVM var. Kaç tane insanı misafir edebilirler? Bu rantı aldılarsa bu insanların acısına da ortak olacaklarö diye konuştu. DASK’A ÖNERİDE BULUNDU

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na (DASK) da öneride bulunan Kutoğlu, "Yıkılabilir tehlikeli alanlar belirlensin, devlet binaların rayiç bedellerini belirlesin, bunları rayiç bedel üzerinden kamulaştırsın, bu binaların alım satımı kiralaması yasaklansın. DASK bunların bedellerini ödesin ve insanları yeni binalara yerleştirsin. O rayiç bedelle aldığı yerleri de, çürük binaları yıksın üç dört katlı otopark yapsın, ticaret alanı yapsın ve parası da DASK’a kalsın. Alan karlı satan karlı olur. Ben sesli düşündüm. Çözüm önerim buö dedi.

FOTOĞRAFLI Haber: İsmail ÖZTÜRK / YALOVA,(DHA) Beyşehir'deki silah operasyonunda 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 20 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'nde yaşayan H.Ç. ve İ.D.'nin ruhsatsız silah imalatı ve satışı yaptıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda ev ve arabalarda yaptıkları aramalarda kurusıkıdan bozma olduğu tespit edilen 20 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi. FOTOĞRAFLI Haber: Tolga YANIK / KONYA,(DHA) Aziziye Tabyası'nda 'mayo'lu fotoğraf çektiren kadına gözaltı ERZURUM'da, Aziziye Tabyası'nda, mayolu fotoğraf çektiren ve sosyal medyada paylaşan K.G., tepkiler üzerine, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Osmanlı- Rus savaşında, Erzurumluların destansı savunma verdikleri Aziziye Tabyası’nda mayolu fotoğraf çektiren K.G., sosyal medyadaki hesaplarından paylaştı. Sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde fotoğraflara yönelik tepki üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri K.G.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan K.G. ardından, serbest bırakıldı.