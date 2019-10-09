DHA YURT BÜLTENİ-19

İncirlik hava Üssü'ne 4 savaş uçağı geldi ADANA'daki Türk- ABD ortak savunma tesisi olan İncirlik Hava Üssü'nde, 'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından haraketli dakikalar yaşandı. İncirlik Üssü'ne harekatın başladığının duyurulmasından bir süre sonra 4 savaş uçağı ile 1 nakliye uçağı iniş yaptı. Barış Pınarı Harekatı'nın ardından gözler, Adana kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki İncirlik Mahallesi'ne bulunan İncirlik Hava Üssü'ne çevrildi. Haraketlin başladığının duyurulmasından bir süre sonra üssü Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 4 savaş uçağı iniş yaptı. Bu uçakların ardından 1 nakliye uçağı da İncirlik'e indi. Uçakların ardından üs yine sessizliğe büründü. Görüntü Dökümü

------------------------

- Kargo uçağının gelişi

- İncirlik Üssü'ne inmesi

- İncirlikten genel ve detay görüntüler SÜRE: 01'39" BOYUT:105 MB Haber-Kamera: ADANA,(DHA) ==================== HDP önündeki eylemde 37'nci gün (3)

KISA SÜRELİ GERGİNLİK Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü tarafından kaçırıldığını söyleyip, oturma eylemi yapan aileler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de, Fırat'ın doğusunda terör unsurlarına yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını öğrenince hareketlendi. Aileler, HDP il binasını girmek istedi. HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepki gösteren aileleri, polis ekipleri güçlükle kontrol altına alabildi.

Gerginlik sırasında terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak, Suriye'ye götürüldüğünü iddia ettiği oğlu Ömer için 17 Eylül'den beri HDP önünde oturma eylemini sürdüren Salih Gökçe, fenalık geçirdi. Ailelerin oturma eylemi sürüyor. Görüntü Dökümü

----------

HDP Önü

Eylem yapan aileler

HDP önü gerginlik

Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Selim KAYA, Elif FİLİZ /DİYARBAKIR ,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 237 MB ========================== Oynadığı tüfek ateş alınca yaralandı ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde oynadığı tüfeğin kazara ateş alması ile ağır yaralanan Abdurrahman Oğuz, hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Taşkuyu köyünde meydana geldi. Balık tutmak için göl kenarına giden Abdurrahman Oğuz'un yanında götürdüğü tüfek oynadığı sırada ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan Oğuz, silah sesini duyanların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Oğuz'un hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.