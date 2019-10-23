DHA YURT BÜLTENİ - 19

Van'da zabıta ekiplerine taş, sopa ve satırlı saldırı: 5 yaralı VAN'da, hayvan pazarının yakınında kaçak hayvan kesimi yapan kişilere Çevik Kuvvet Polisi eşliğinde baskın düzenleyen zabıta ekipleri saldırıya uğradı. Taş, sopa ve satırlı saldırıda 5 zabıta görevlisinin yaralanırken, olay anı ise bir görevli tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Olay, bugün İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarının yakınında meydana geldi. Hayvan pazarının karşısında kaçak hayvan kesimi yapıldığı ihbarı alan Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Zabıta ekipleri, Çevik Kuvvet Polisi eşliğinde bölgeye hareket etti. Gerçekleştirilen operasyonda, zabıta görevlileri kaçak hayvan kesimi yapanları suçustü yakaladı. O sırada da kaçak kesim yapanlardan bazıları zabıta memurlarına, taş, sopa ve satırlarla saldırdı. Saldırıda biri ağır 5 zabıta memuru yaralanırken, polis gözyaşartıcı bomba ve tazyikli su kullanarak müdahalade bulundu. saldırgan gruptan bazı kişiler gözaltına alınırken, olay anı ise bir zabıta görevlisi tarafından cep telefon kamerasına an bean kayedildi.

Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu ve kamu görevi yürüten memurlara saldıranlarla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Kaçak, çalıntı ve ölü hayvanların kesilerek satıldığı yönünde çok sayıda şikayet aldıklarını belirten Sevinç, Büyükşehir Zabıtası olarak halkın sağlığıyla oynanmasına asla müsade etmeyeceklerini ifade etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaçak kesim yapılan bölgeye operasyon düzenleyen zabıta ekipleri

-Kaçak kesilen etlere ve malzemelere el koyan zabıta ekipleri

-Zabıta ekipleri ile kaçak kesim yapanlar arasındaki gerginlik

-Polis, uyarı anonsları yaparken

-Polisin gözyaşartıcı bomba ve tazyikli su ile müdahalesi

-Tepki gösteren vatandaşlar

-Genel ve detaylar

-Ambulans

-Hastanede tedaviye alınan yaralı zabıta memuru Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- ================= Yaptığı hamle ile küçük çocuğun hayatını kurtardı İZMİR'in Buca ilçesinde, annesinin yanında ayrılarak yola koşan küçük bir çocuk, bir esnafın dikkati sonucu ölümden döndü.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Yıldız Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki meyve ve sebze pazarının önünde meydana geldi. İddiaya göre, annesi ile birlikte meyve ve sebze pazarına gelen bir çocuk, annesinin alışveriş yaptığı sırada işyerinden çıkarak bir anda caddeye koşmaya başladı. Bu sırada küçük çocuğu fark eden bir kişi yaptığı hamle ile faciayı önledi. Yaşanan olay, işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kişi meyve ve sebzeleri kontrol ettiği sırada, küçük çocuk bir anda iş yerinden koşarak çıkıyor, çocuğu fark eden kişi hamle yaparak çocuğu yakalıyor. Küçük çocuğu fark ederek hamle yapan kişi sayesinde, caddeye koşan çocuk bir kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Olayın şokunu yaşayan anne, dışarıya çıkarak çocuğunun yanına gidiyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Güvenlik kamerası Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) ==================== Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü Bursa'nın İznik ilçesinde, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Emre Bayır (20), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. Bir lokantada kurye olarak çalışan Emre Bayır, 16 RBM 96 plakalı motosikletiyle servise çıktı. Emre Bayır, iddiaya göre Kumluk Caddesi üzerine geldiğinde, karşı yönden gelen Mehmet T., yönetimindeki 16 H 2252 kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen Emre Bayır, ağır yaralandı. Bayır, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Bayır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü Mehmet T. ise ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden detaylar

-Genel detaylar -Süre: 0.21 Boyut: 40 MB Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK, (Bursa), (DHA) ================== Koşarak apartman bahçesine atladığı o anlar kamerada KARABÜK'te, koşarak 5 metreden apartman bahçesine atlayan Yusuf Y. (23) yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde 100. Yıl Mahallesi 1073 Nolu Cadde’de meydana geldi. Yusuf Y., caddede bir süre gezinip 5 katlı apartmanın bahçesini inceledi. Daha sonra geri geri açılıp hızla koşarak 5 metre yükseklikten demir korkulukları aşıp bahçeye atladı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri yaralanan Yusuf Y.’yi ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yusuf Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan olay sırasında kamyonete eşya taşıyanların hemen yanlarındaki habersiz şekilde eşya taşımaları dikkat çekti. Yusuf Y.’nin atlama anını cep telefonuna kaydettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Atlama anı(güvenlik kamerası görüntüsü)

-Polisin incelemeleri Süre:(03.08) Boyutu:(350 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) ========================= Apartmanda çıkan yangın, otele sıçrayınca müşteriler panik yaşadı BURSA'da yıkılma tehlikesi bulunan ve kısa bir süre önce tahliye edilen 5 katlı bir apratmanda çıkan yangın, bitişiğinde bulunan otele sıçradı. Alevlerin sıçradığı otelde konaklayan ve büyük korku yaşayan 15 kişi tahliye edilirken, yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.