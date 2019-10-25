DHA YURT BÜLTENİ - 19

HDP önünde oturan baba: Bir fırsatını buldun mu kaç gel (2)

AİLELERDEN 'GÜVENLİK KAMERASI' TEPKİSİ Diyarbakır'da, HDP il binası önünde 53 gündür oturma eylemi yapan aileler, dün gece girişe yeni güvenlik kameralarının takıldığını iddia ederek, tepki gösterdi. Çocuklarının binaya giriş görüntülerinin olduğu eski güvenlik kameralarının yerine yenilerinin takıldığını öne süren aileler, tepkilerini dile getirdi. 15 yaşındayken, kaçırıldığını belirttiği oğlu Ömer için oturma eylemi yapan Süleyman Aydın, "53 gündür buradayız. İlk geldiğimiz günden beri HDP İl Başkanlığı'na söyledik. Bizim çocuklarımızın kaydı var burada, kamera kayıtları vardı. O kamera kayıtlarının hepsini yok ettiler. Onların hepsi bizim çocukların deliliydi. Yok ettiler. Bu sabah geldik. Buraya 4 kamera takmışlar. Biz çocuklarımızın eski kaydını istiyoruz. Bu yeniyi siz getirip, kurmuşsunuz buraya. Çocuklarımızın buraya girişini, hepsini yok ettiler" dedi.

Öte yandan bugün Kanada Büyükelçiliği'nden geldiği belirtilen ve ismi açıklanmayan kadın, HDP il binasında bir süre parti yöneticileriyle görüştü.

Görüntü Dökümü

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Ailelerin tepkisi

Yeni takılan güvenlik kameraları

Süleyman Aydın'ın konuşması

Yabancı kadının HDP'ye gelmesi

Genel ve detay Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,(DHA) ============== Kayıp Kaan, parkta ölü bulundu RİZE'de, dün sabahtan beri haber alınamayan lise öğrencisi Kaan Ö.'nün (16), sahildeki parkta, cansız bedeni bulundu. Başında kurşun izi, yanında tabanca bulunan Kaan Ö.'nün intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Kent merkezinde oturan Güneysu Fen Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Kaan Ö.'den, dün sabah evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Kaan Ö.'ye ulaşmaya çalışan ailesi, durumu polis ve jandarmaya bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma ekipleri Kaan Ö.'yü bulmak için çalışma başlatırken, ailesi ve arkadaşları da sosyal medya üzerinden lise öğrencisinin fotoğraflarını paylaşıp görenlerin kendileriyle irtibata geçmesini istedi. Ancak Kaan Ö., tüm çabalara rağmen bulunamadı.

Bugün akşam saatlerinde, sahilde yürüyen bir kişi, parkta hareketsiz yatan birini görünce durumu polise bildirdi. Parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin öldüğü belirlenirken, polisin yaptığı incelemede cesedin Kaan Ö.'ye ait olduğu tespit edildi. Kaan Ö.'nün başında kurşun izine rastlandı, yanında da tabanca bulundu.

Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polisin yaptığı incelemeler sonucunda Kaan Ö.'nün intihar ettiği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Olay yerinden detay

- Cesedin cenaze arabasına konulması HABER KAMERA: Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA) ====================== CHP'li Kaya: Türkiye ve Suriye’nin Orta Doğu’ya barış getirmesini bekliyoruz CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Suriye’de izlenilen politikanın, Türkiye'ye olumsuz yansıdığını söyledi. Kaya, "Suriye politikası Türkiye’ye kaybettirdi. Türkiye’ye uluslararası alanda itibar kaybına, ekonomik kayıplarına neden oldu. Türkiye ve Suriye halkının birbiriyle dost olması gerekirken, birbirine düşman haline gelmesi ne yazık ki en büyük handikabımız oldu. Biz Türkiye ve Suriye’nin Orta Doğu’ya barış getirmesini dört gözle bekliyoruz" dedi. CHP Hatay İl Başkanlığı'nda partililer ile bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, şunları söyledi: "PYD’yi terör örgütü olarak gören iki devlet var; biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri ise Şam yönetimi. Rusya ve Amerika, PYD’yi terör örgütü olarak görmüyor. Ama biz Rusya ve Amerika ile masaya oturuyoruz. Bu sorunun muhatapları ve sahipleri varken, biz neden Amerika’ya ya da Rusya’ya teslim oluyoruz? Yapılması gereken acilen, 14 Ekim 2009’da yapılan ortak Bakanlar Kurulu yapılmasa bile, Ankara ile Şam arasında bir barış köprüsünün kurulması. Biz doğrudan doğruya Şam hükümeti ile görüşmeleri sürdürmek zorundayız."

TÜRKİYE VE SURİYE'NİN ORTA DOĞU'YA BARIŞ GETİRMESİNİ BEKLİYORUZ Terör Örgütü YPG/PYD’ye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, Türk askerlerinin kontrol altına aldıkları bölgeleri, Suriye hükümeti askerlerine, Rusya ve Amerika’nın katıldığı Soçi görüşmeleri sonucunda devredildiğine dikkat çeken Kaya, şunları söyledi: "Bu görüşmeyi Suriye devlet başkanı ile konuşup, ‘Burası senin de benim de başımın belası. Terör örgütleri Suriye’nin de sorunu Türkiye’nin de sorunu. Gel bu sorunu hep beraber çözelim’ dediğinde kıyamet mi kopuyor? Rusya ve Putin üzerinden bu sorunu çözemeyeceğini görmedin mi? İki gün önce anlı şanlı anlattınız ama 2 gün sonra Putin’in PYD komutanlarıyla yaptığı canlı bağlantının görüntüleri çıktı. Bunu nasıl izah edeceksiniz? Biz Türkiye ve Suriye’nin Orta Doğu’ya barış getirmesini dört gözle bekliyoruz.ö Görüntü Dökümü

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-CHP Hatay İl Başkanlığından detay görüntü

-Basın toplantısından genel ve detay görüntüler

-CHP Genel Başkan Yardımcı Yıldırım Kaya'nın açıklamaları

Haber- Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY, (DHA) ======================= Motosiklet kazasında yaralanan Bahadır, 3 gün sonra öldü (2)

CENAZE NAMAZINI İMAM BABASI KILDIRDI Kastamonu'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Bahadır Karacan'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Tosya Müftülüğü Namazgâh kısmına getirildi. Başka bir camide görev yapan İmam baba Halim Karacan, oğlu Bahadır'ın ikindi namazı sonrası cenaze namazını kıldırdı ve cemaatten helallik istedi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından Bahadır Karacan, Tosya Asri Mezarlığı'nda defnedildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenaze namazından görüntü Haber-Kamera: Emre ÇİLOĞLU/TOSYA, (DHA) =========================== Tehlikeli bilgisayar oyunlarına karşı kitapçık ESKİŞEHİR'de Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama Merkezi (SODİGEM), çocukların bilgisayarda oynadığı ve sonu ölümle biten komutların yer aldığı Mavi Balina ve Momo gibi oyunlara yönelik 'tehlikeli dijital oyunlar' adında uyarı kitapçığı hazırladı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, ailelerin çocukların oynadığı oyunlarla ilgili bilgi sahibi olması gerektiğini ifade ederek, “Bu kitapçıktan yola çıkarak aileler ve okullarda öğrenciler için bilgilendirme panelleri yapacağızö dedi.

Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulan Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama Merkezi (SODİGEM), Bilim Kurulu çocukların oynadığı bilgisayar ve cep telefonu oyunlarını incelemeye alarak, komutlar verip çocukların ölümlere neden olan Mavi Balina ve Momo’nun da aralarında 7 kadar oyun hakkında ebeveynler için bilgilendirme kitapçılığı hazırladı. Dijital dünya ve tehlikeleri konusunda toplumu bilinçlendirmek, yaşanabilecek tehlikeleri en aza indirmek amacıyla hazırlanan 17 sayfalık ‘Ebeveynler içi tehlikeli dijital oyunlar’ kitapçığında, hangi oyunları kimlerin oynadığı, verdiği komutların ve ailelerin bu oyunlarla nasıl mücadele etmesi konusunda bilgiler yer alıyor. KİTAPÇIKTAKİ TEHLİKELİ OYUNLAR SODİGEM Bilim Kurulu tarafından hazırlanan kitapçıkta, Mavi Balina, Momo, Mariam, 48 Hours Challange, 72 Hours Challange, The Aerosol Challange, Fire Challange, Pass-out Challange gibi meydan okuma oyunları ‘tehlikeli’ olduğunu ailelerin bu oyunlara dikkat etmesi gerektiği belirtiliyor.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, oyunların en çok çocuklar tarafından merak edildiğini ve bunu eğlence olarak gördüklerini söyledi. Bu nedenle ailelerin susturmak için çocuklara verdiği tablet ve cep telefonlarından erişilebilen oyunlara dikkat edilmedi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Çomaklı, “Örneğin bir çelik çomak oynarken, elindeki çubuk attığınız zaman kişinin gözüne gelebilir. Bunların önlemlerini alabilirsiniz. Dijital dünyadaki oyunların neticelerini, sonuçlarını ön göremediğimiz için şuanda dijital oyunları eğlence materyali olarak görüp çocukları zaman geçirsinler, kendi başlarından atsınlar, aile çocuğun gürültüsünden uzak kalsın, çocuğun sesini kessin diye çocuğa veriyor. Bu oyunların içerisinde büyük tehlikeler var. Neticesi itibariyle çocuğun bünyesinde bağımlılık meydana getirilebilecek bir takım huşular var. Bunların bazılarının bilinçli olduğunu düşünüyoruz. Oyunların karakteri itibariyle böyle bir gelişim sergilediğini tespit ediyoruz. Burada SODİGEM merkezimiz bir çalışma yaptılar. Özellikle dijital tehlikeli oyunlarla ilgili bilgilendirme kitapçığı hazırladılar. Özellikle ebeveynler için, genellikle çocukların sesini kesmek, ağlayan çocuğu susturmak, bir şey istiyorsa çocuğu verip kurtulmak amacıyla dijital oyunları çok kullanıyorlar. Özellikle anne babalar gittikleri bir ortamda hemen tabletleri çocuğun eline veriyor. Bunu oynamasını istiyor, çocuk eğlenceli bir şey aradığı için hemen oyuna başlıyor. Anneye babayı rahatsız etmeyecek şekilde oyuna başlıyor. Bu oyunların içerisinde çocuğu ölümlere kadar sürükleyen durumda olan, psikolojisiyle oynayacak olan, istemediği bir şeyi isteyerek yaptırabilme derecesine kadar götürülebilen oyunlar varö dedi.

‘ÇOCUKLA TEMAS EDEN HERKESE ANLATACAĞIZ’ Hangi oyunların tehlikeli olduğu, neden tehlikeli olduğu, ne içerdiği, oyunlar üzerindeki işaretlerin ne anlama geldiğinin hazırladıkları kitapçıkta yer aldığını anlatan Prof. Dr. Çomaklı, “Ebeveynler oyun alırken üzerindeki işaretleri bilmesi gerekiyor. Yaş gruplarına bakarak almaması gerekiyor. İçerisinde şiddet içeren, tehlikeli alışkanlıklar, ne tür bağımlılık yarattığını bilmiyor. Anne babaların buna dikkat etmesi gerekiyor, lise konferansları, veli eğitimleri, çocuklarımızı da bilinçlendirmemiz gerekiyor. Panel, sempozyumlar hazırlayacağız ve bunları insanlara anlayacağız. Aynı zamanda öğretmenlerin çocuklara temas eden herkesin bu kitapçıktaki bilgileri bilmesi gerekiyorö şeklinde konuştu. ‘OYUNLA ARKADAŞINA BIÇAK ÇEKEN VAR’

Oyunlarda meydan okumaların olduğunu ve bunların sonuçlarının ölümlere vardığına değinen rektör Çomaklı şunları söyledi:

“Bunların ne olduğunu gösteriyoruz. Bazen espri olarak algılayabiliyor aileler ama okul çocukların ne yaptığını bilmiyorlar. Oyunlar sayesinde arkadaşına bıçak çekebiliyor. Oyundan esinlenip bunu bir iddia meselesi görüp, sonra oyunda bunu yaptığını görüntülerini alabiliyor. Bunun içerisinde mavi balina var, momo gibi oyunların incelemesi varö

MAVİ BALİNA OYUNUNA DİKKAT

Kitapçıkta Mavi Balina’nın çevrimiçi bir intihar oyunu belirtilerek 50 gün boyunca çocuklara 50 görev vermesiyle tanınıyor. Oyuncunun son görevinde ise intihar etmesi istenirken, verdiği görevlerden bazılarında ise bir korku filmi izlenmesi, koluna kesici bir aletle bir balina resmi çizilmesi, jiletle elini kesmesi, yüksek bir yerden atlaması ve kendini öldürmesi isteniyor. KİMLER NEDEN OYNUYOR?

Kitapçıkta oyunları kimlerin ve neden oynadığına ilişkin şu ifadeler yer alıyor: “Tehlikeli dijital oyunlar sadece çocuk ve gençlere değil yetişkinlere de hitap eder. Ancak ebeveynleri, öğretmenleri veya arkadaşlarıyla ilişkileri zayıf ya da problemli çocuklar bu oyunlara daha çok ilgi göstermektedir. Ayrıca içine kapanık ve dijital teknoloji kullanımına gerekenden çok zaman ayıran çocuklar bu oyunlardan daha fazla etkilenmektedir. Çocukların tehlikeli dijital oyunları oynamasına neden olan faktörler kendileri, aileleri ve sosyal çevreleri bağlamında gruplandırılabilirler. Gece kriminal zaman saatine 02.00-05.00 dikkat edilmeli. Çocukların Kendilerine bağlı faktörler, aidiyet ihtiyacı, sosyalleşme ihtiyacı, rekabet isteği, yalnızlık hissi, benlik saygısının düşük olması, kendini ispatlama isteği. Ailelere bağlı faktörler ise ilgisizlik, tutarsızlık, şiddet. Çevreye bağlı faktörler, olumsuz rol modeller ve dijital teknolojilere erişim kolaylığıö

AİLELERE TAVSİYELER

Ebeveynlere uyarılar kısmında ise tehlikeli oyunlara karşı ailelerin yapmaları gerekenler şöyle sıralanıyor: “Çocuklarla sağlıklı iletişim kurulmalı ve kaliteli zaman geçirilmeli, çevrimiçi ortamlarda kendilerini nasıl koruyacakları anlatılmalı, dijital ortamlar için ebeveyn denetim araçları kullanılmalı, güvenli internet kullanım sözleşmesi gibi olanaklar değerlendirilmeli, oyun oynarken onlara eşlik edilmeli, tehlikeli dijital oyunların doğurabileceği sonuçlar açıklanmalı, olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde ihbarweb.org.tr adresi üzerinden yetkililere bildirim yapılmalı ve oyun derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri göz önünde bulundurulmalıö Görüntü Dökümü:

-Rektör Şafak Ertan Çomaklı

-Çomaklı’nın açıklamaları

-Kitapçıktan sayfalar

-Rektörün bilgi vermesi

-Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ============================== Bakan Selçuk'tan 81 ilin milli eğitim müdürleriyle toplantı (3)

SİVAS BİLİM VE SANAT MERKEZİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI

Bakan Selçuk, daha sonra Tuzlugöl Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılışına katıldı. Halk oyunları gösterilerinin ardından başlayan programa Bakan Selçuk'un yanı sıra Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, Mehmet Habip Soluk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Selçuk,"Biraz önce Yetenek ve Beceri Merkezi'nin açılışını yaptık. Sayın Valimiz 'Buralara ruh ve anlam vereceğiz' dedi ama bu ruh da verilmiş, anlam da giydirilmiş. Oradaki çocukların gözündeki pırıltıyı gördüğümde, heyecanını fark ettiğimde bunu rahatlıkla söyleyebileceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

Velilerin, bu tür merkezlerle, okullarla ve sınıflarla ilgili olarak gösterdikleri çabayı ve hizmeti desteklemelerini, çocuklarının geleceğiyle ilgili taşıdıkları heyecanı değerli bulduğunu ifade eden Selçuk şöyle konuştu:

"İnşallah hep beraber bu tür merkezlerimizin sayısını artıracağız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye'de BİLSEM'ler ile ilgili yeni bir atılımın içerisindeyiz. Şu ana kadar çok güzel hizmetler yürüten bu kurumlarımız bundan sonra da bu güzel hizmetleri yürütmeye devam edecekler. Çocuklarımızın okullarında da, yavaş yavaş her bir okulumuzda bu tür atölyelerin açılmasıyla ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor. Eminim ki bir kaç sene içerisinde Türkiye bütün okullarında bu tür atölyelerin yer aldığı merkezlerini, sınıflarını çoğaltacak, bütün okullarda donatacak. Çocuklarımız daha bütünsel olarak gelişme imkanı bulacak. İnşallah bu tür kurumlar çoğaldıkça Türkiye'nin geleceğine olan inancımız kat kat artacak. Umudumuzu asla yitirmemek kaydıyla çok daha güzel bir geleceği birlikte omuzlayacağız. Çocuklarımız için kurmaya çalıştığımız bu dünyadan biz de çok mutlu olacağız."

Bakan Selçuk daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki 4 Eylül Kültür Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları Programı'na katıldı.

Görüntü Dökümü:

-Bilim ve Sanat merkezi açılışı

-Bakanın konuşmaları

-Detaylar Haber-Kamera: SİVAS, DHA =================== 'Sigarasız Mahalle' projesiyle seferberlik başlatıldı DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 'Sigarasız Mahalle' adlı projeyle seferberlik başlatıldı. Pilot mahalle seçilen Güzelpınar'da, İl Sağlık Müdürlüğü'nün de desteğiyle projenin startı verildi. Pamukkale Kaymakamlığı, 2017 yılında Tütün Bağımlılığı ile Mücadele Projesi'ni başlattı. Proje kapsamında ilçe genelinde tütün ürünlerinin kullanımının önüne geçilmesi amacıyla çalışmalar yapıldı. Pamukkale Kaymakamlığı, projenin kırsal alanlarda da yürütülebilmesi amacıyla harekete geçti. Kaymakamlık tarafından pilot mahalle seçilen Güzelpınar Mahallesi'nde, İl Sağlık Müdürlüğü'nün de desteğiyle 'Sigarasız Mahalle' projesi düzenlenen törenle hayata geçirildi. Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk, mahalle sakinleri ve öğrenciler törene katıldı. Törene katılan mahalle sakinleri ve öğrenciler, ellerinde tütün kullanımına karşı yazıların yer aldığı dövizler taşıdı. Projenin açılışında mahalle sakinleriyle selamlaşan Kaymakam Balcıoğlu ve İl Sağlık Müdürü Öztürk, vatandaşları sigara kullanımının zararları konusunda uyardı.

MUHTAR SÖZ VERDİ

Törende coşkulu bir konuşma yapan mahalle muhtarı Ergün Gürsoy, yapılan projenin mahalle sağlığı açısından önemli olduğunu vurguladı. Dayısının mezarının fotoğrafı bulunan dövizi konuşması esnasında havaya kaldıran Gürsoy, sigara kullanımı nedeniyle dayısını kaybettiğini belirterek, "Mahallemizde sigara artık can almasın. Ben tüm mahalle sakinlerinin karşısında sigarayı bırakmaya söz veriyorum" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Gülnaz Uçar ise, eşine seslenerek sigarayı bırakmasını istedi. Uçar, eşinin günde 2 paket sigara içtiğini belirterek, "Eşim evde de sigara kullanıyor. Doktora muayene olmaya gittiğimde beni sigara içiyor sandı. Beni düşünmedin, evlatlarını düşünmedin, yeter gari. Kocama 'torunlarını düşünerek bırak artık sigarayı' dedim. 2 aylık torunum var. 'Torununu sevmeyeceksin' dedim. 'Sigaradan yanına yaklaşılmıyor' dedim. Sigaraya karşıyız. Güzelpınar mahallesi kadınları olarak sigara kullanımına karşıyız" dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk, proje kapsamında mahallede 2 aylık araştırma ve anket çalışmaları yürüttüklerini, Güzelpınar'da 72 kişinin sigara kullandığını tespit ettiklerini söyledi. Amaçlarının bu sayıyı azaltmak olduğunu ifade eden Öztürk, proje dahilinde nikotin ve solunum testlerinin yapılacağını, sigarayı bırakmak isteyenlerin KETEM'e yönlendirileceğini söyledi.

SİGARAYI BIRAKAN OKUL MÜDÜRÜNE KUMBARA HEDİYESİ

Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu ise, tütün bağımlılığıyla mücadele konusunda 2 yıldır çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, "Mahallemizde yaptığımız bu çalışmalarla, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde oraya büyük bir tabela asacağız. 'Bu mahallede tütün mamulleri kullanılmıyor' yazacağız" diye konuştu. Konuşmasının ardından Kaymakam Balcıoğlu, sigarayı bırakmaya karar veren Güzelpınar İlkokulu Müdürü Mustafa Deniz'e kumbara hediye etti. Daha sonra Pamukkale Kaymakamı Balcıoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşe Erdoğan ve muhtar Ergün Gürsoy projenin protokolünü imzaladı. Halkoyunları gösterisi ve şiirlerin okunmasının ardından mahalle sakinleri hatıra fotoğrafı çektirdi. Protokol üyeleri ve mahalle sakinleri, daha sonra asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Etkinliğin ardından mahalle sakinleri kurulan stantlarda nikotin ve solunum testi yaptırmasıyla sona erdi.