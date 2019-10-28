DHA YURT BÜLTENİ - 19

Zatürre nedeniyle geldiği hastanede, kalbinin sağda olduğu ortaya çıktı ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde yaşayan Görkem Ala'nın (9), 9 ay önce zatürre nedeniyle başvurduğu hastanede organlarının ters yönde ve kalbinin sağ tarafta olduğu fark edildi. Zonguldak Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Sertaç Akman, bu durumun 6 bin ile 35 bin canlı doğumda bir görülebildiğini ve insan sağlığını olumsuz yönde etkilemediğini söyledi. İlkokul öğrencisi Görkem Ala, geçen Şubat'ta zatürre teşhisiyle Zonguldak Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların yaptığı kontrolde Görkem Ala'nın organlarının ters olduğu fark edildi. Kalbi sağ tarafta bulunan Görkem Ala, tedavisinin ardından taburcu edildi. Görkem Ala, önceki hafta ise apandisit rahatsızlığı ile ilgili aynı hastaneye başvurdu. Görkem Ala'nın sol tarafında bulunan apandisit başarılı bir ameliyatla alındı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Görkem Ala, taburcu edildi. Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Sertaç Akman, hastanın kalbinin sağda olmasının 'Situs İnversus totalis' durumu olarak adlandırıldığını söyledi.

'HIZLI BİR ŞEKİLDE SAĞLIĞINA KAVUŞTU' Bu tür kişilerde kalbin sağda olmasıyla diğer tüm iç organlarının zıt pozisyonda olduğunu anlatan Dr. Akman, şöyle dedi: "Kalbin sağda olması durumu ile birlikte tüm iç organların zıt pozisyonda olması olarak bilinen kalıtsal bir durumdur. Toplumda 6 bin ile 35 bin canlı doğumda bir görülebilecek bir durumdur. Bu durumda apandisit de sol alt kadranda bulunur. Hastaların çoğu yaşamı boyunca hiçbir belirti ve sıkıntı vermeden normal yaşamlarını devam ettirmektedirler. Hastamız son olarak bize apandisit rahatsızlığı ile ilgili başvurdu. Normal hastalarda sağda görülen apandisit belirtileri, situs inversus totalisli hastalarda sol alt kadranda görülebilir ve tanı zorlaşabilir. Ameliyat sonrasında hastamızın iyileşme dönemi de diğer hastalarımızdan farklı olmadı.Hızlı bir şekilde eski sağlığına kavuşan hastamız taburcu edildi. Ameliyat sonrası kontrollerimize devam edeceğiz. Ailesi ve kendisine sağlıklı bir ömür geçirmesini diliyoruz." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dr. Sertaç Akman ile röp.

-Hastaneden detay

-Çocuğun resimleri

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDA,(DHA)- ======================== Arkadaşını bıçaklayıp, başında sigara içerek polisi bekledi GAZİANTEP'te Burak Özbay (34), tartıştığı arkadaşı Ömer K., tarafından bıçaklandı. Özbay, yerde yatarken sigara içerek başında bekleyen Ömer K., polis tarafından gözaltına alındı. Özbay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde Eyüpoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Burak Özbay dolmuş durağında kahya olarak çalıştığı sırada yanına gelen arkadaşı Ömer K., ile aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ömer K., arkadaşı Burak Özbay’ı bıçakladı. Karnından bıçaklanan Özbay'ı kanlar içinde gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ömer K. ise bıçakladığı arkadaşı kanlar içinde yatarken sigara içerek polisi bekledi. Ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Burak Özbay doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Özbay’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Ömer K., polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracının gelişi

- Cenazenin araçtan alınışı

- Burak Özbay'ın yakınlarının ağlaması

- Genel ve detay görüntüler Haber: Mustafa KANLI Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 223 MB ================================ 'Ormanda işkence' davasının sanığı: Bir anlık öfkeyle yaptım ANTALYA'da, lise öğrencisi S.D. (18) adlı genç kızı ormanlık alana götürüp darbeden 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklardan Amina Sufiyeva, "Bir anlık öfkeyle yaptım. Vurduğum ve tehdit ettiğim için üzgün ve pişmanım" dedi. Olay, 31 Ocak Perşembe günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. 4'ü kız 6 kişinin, ormanlık alana götürdükleri S.D. adlı kız öğrenciyi darbettiklerine ilişkin cep telefonuyla çektikleri görüntüler basına yansıyınca, şüpheliler gözaltına alındı. Kazakistan uyruklu Amina Sufiyeva (18) ile Yasin Kamay (22) tutuklanırken, raporlu olduğu için Antalya'da bulunduğu anlaşılan asker Mehmet Can Yörük (20), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşları 18'den küçük olan M.S., M.G. ve S.D.K. ise Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığı'nda ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi. S.D.K. tutuklandı, M.S. ile M.G, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

23 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANIYORLAR Tutuklu sanık S.D.K. ile tutuksuz sanıklar M.S. ile M.G.'nin dosyaları, yaşlarının küçük olması nedeniyle ayrıldı. Tutuklanan Amina Sufiyeva ve Yasin Kamay ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mehmet Can Yörük hakkında hazırlanan iddianamede sanıkların, 'birden fazla kişi tarafından silahla yağmaya teşebbüs', 'çocuğa yönelik birden fazla kişiyle birlikte cebir, tehdit kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçlarından 23'er yıla kadar hapisleri istendi. İddianameyi kabul eden Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, adli kontrol şartıyla bırakılan Mehmet Can Yörük'ün de tutuklanmasına karar verdi. Karar üzerine Yörük de tutuklandı. Başka mahkemede görülen, yaşı küçük sanıkların dosyası da 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosya ile birleştirildi. TANIKLAR DİNLENDİ Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Amina Sufiyeva, Yasin Kamay, Mehmet Can Yörük, 18 yaşından küçük S.D.K. ile tutuksuz sanıklar M.S. ve M.G. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, darp görüntülerine ulaşan H.Y. ve o görüntüleri medyaya servis eden İ.K. şahit olarak dinlendi. Görüntüleri bir arkadaşının gönderdiğini söyleyen H.Y., “Görüntüleri izlediğim sırada yanımda arkadaşım İ.K. vardı. Bana gelen görüntüyü ona da gösterdim. İ.K. ise görüntüleri haber kanallarına gönderdi. Ben, olayın oluş şeklini görmedim" dedi. Görüntüleri basına sızdıran İ.K. de sanıkları tanımadığını, görüntüleri H.Y'nin telefonundan haber kanallarına gönderdiğini kaydetti.

Sanık Yasin Kamay, 9 aydır tutuklu kaldığını ifade ederek, tahliyesini istedi. Sanık Mehmet Can Yörük de sol elinin, parmaklarının ve bileğinin ameliyatlı olduğunu belirterek, “Mağdur, 'Araba kullandığı sırada benim kafama silah dayadı, boğazımı sıktı' demiş. Ben solak değilim. Bu iddiaların doğru olması için 3 kolumun olması gerekiyor. Ben sadece sağ elimi kullanabiliyorum. Bu hareketleri aynı anda yapmam mümkün değil. Direksiyonu bir şekilde tutsam bile kafasına silah dayayıp, boğazımı sıkamam" diye konuştu. Olay günü amacının mağdur S.D'ye yardım etmek olduğunu ifade eden Yörük, “Ben mağdura, 'Seni hastaneye mi karakola mı götüreyim' diye sordum. İstediği yere bırakacaktım. O da 'Eve götür' dedi. Arabaya bindi ve ondan sonra bağırmaya başladı. 'Durmazsan aşağıya atlayacağım' dedi. Ben de kendine zarar vermesin diye durdum ve o da aşağıya indi. Saat 17.30- 18.00 sıralarıydı. Ben de babamın yanına gittim" dedi. 'MADEM YARDIM EDECEKTİN NEDEN BURADASIN' Mahkeme başkanının, "Madem mağdura yardım etmek istedin. O zaman neden buradasın" sorusuna ise Mehmet Can Yörük, “Ben iyilik yaptığım için buradayım" karşılığını verdi. Amina Sufiyeva ise kendisine iftira atıldığını ve iftiraların hiçbirini kabul etmediğini söyleyerek, “Bir anlık öfkeyle yaptım. Vurduğum ve tehdit ettiğim için üzgün ve pişmanım" diye konuştu. 9 aydır tutuklu olduğunu hatırlatan S.D.K. da tahliyesini talep etti. Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Sanıkların tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ============================= Polis memuru, meslektaş eşini ve kayınvalidesini öldürdü MARDİN'de, polis memuru Seyfullah Çınar, tartıştığı meslektaşı olan eşi Belma Çınar'ı ve kayınvalidesi Ümmühan Güllü'yü, tabancayla vurarak öldürdü. Seyfullah Çınar, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay, öğlen saatlerinde, Ömerli ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Seyfullah Çınar, kendisi gibi polis memuru olan eşi Belma Çınar ve kayınvalidesi Ümmühan Güllü ile evinde, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Seyfullah Çınar belindeki tabancayı çıkarıp, eşi ve kayınvalidesine ateş etti. Belma Çınar ve annesi Ümmühan Güllü, kanlar içinde yerde kalırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Belma Çınar ve annesi Ümmühan Güllü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından anne ve kızının cansız bedenleri otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.