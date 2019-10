DHA YURT BÜLTENİ - 19

SİVAS'ta atık plastik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, saat 18.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir atık plastik fabrikasında meydana geldi. Kadir Özkaya'ya ait atık plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını görenler Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 10 dakikalık bir çalışmanın ardından skontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Törende konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Türk-Macar dostluğunun Osmanlı dönemine kadar dayandığını söyledi. Macarlarla olan dostluğun çok eskiye dayandığını ifade eden Yıldırım, "Türkler ve Macarlar tarih boyunca birbirleriyle güzel ilişkileri olan iki ulus. 16'ıncı yüzyıldan 17'inci yüzyılın sonuna kadar Macarlar ile atalarımız olan Osmanlı birlikte yaşadı. Türkler ile Macarlar arasından her zaman iyi ilişkiler var olmuştur" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da Türk-Macar dostluğunda Tekirdağ'ın bir köprü görevi gördüğünü ve bu dostluğu pekiştirdiğini belirtti. Türk-Macar Kültür Evi Macarlarla dostlukların daha da pekiştiğini ifade eden Albayrak, "İçinde yaşadığımız toprakları değerli kılan sadece havası, doğası, kültürü, sanatı değil, içinde barındırdığı farklı renkteki kültürleridir. Bu güzelliklerden nasibini almış şanslı illerimizden biri de Tekirdağ'dır" diye konuştu.

Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ise Türkiye'nin her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini bildirdi. Matis, "Tekirdağ'a gelirken evime gelir gibi geliyorum her zaman. Çünkü Türkiye'de bulunan şehirlerden en Macar şehir Tekirdağ'dır. İkili ilişkilerimiz her alan da çok iyi. Hem ekonomi, hem siyasi olarak. Kültür işbirliğimizi projeler bazında yürütüyoruz. Projelerden de geçici ve kalıcı projeler var. Geçici projeler konserler, sergiler ve bu çeşit faaliyetlerdir. Ama kalıcı projeler ise gerçekten insan hafızasında kalan projelerdir. Bu projelerin başında, Tekirdağ bulunuyor. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Tekirdağ hem hoşgörüsü ile hem Macar severliği ile bizim gönlümüzde yerini aldı. Alacak değil aldı. Hem de 1930'lardan beri gönlümüzdedir. Ve sanırım bizlerce İstanbul'dan sonra en çok bilinen şehir, Rodosto yani Tekirdağ'dır. Ben çocukken ve daha çok gençken ve benim gibi tüm çocuklara Rodosto'nun ne olduğunu, Macarlar için neden önemli olduğunu öğretiyorlar. Bu ikili ilişkilerimize çok fazlar şey katan bir durum" dedi.

Macar Kültür Evi, konuşmaların ardından kurdele kesilerek hizmete açıldı.

