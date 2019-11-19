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DHA YURT BÜLTENİ - 19

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 18:31 | Son Güncelleme

Azez'e havan ve roketli saldırı: 1 ölü, 14 yaralı Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez kasabasına terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden havan ve roketli saldırı düzenlendi.

Azez'e havan ve roketli saldırı: 1 ölü, 14 yaralı

Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez kasabasına terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden havan ve roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Akşam saatlerinde terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Azez ilçe merkezine çok sayıda havan mermisi ve roket altındı. Saldırılar paniğe neden olurken mermi ve roketlerin düştüğü yere sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Saldırılarda 1 kişinin öldüğü 14 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 2'si Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. Saldırılar sonrasında Azez Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeyi güvenlik koridoruna alarak yerleşim yerlerini boşalttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Ambulansın gelişi
- Yaralının indirilişi
- Acil önünden görüntü
- Ambulansın olay yerinden yaralı alması
- Olay yerindeki kalabalık
- Patlama alanındaki dumanlar
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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Astsubay eğitim dalışında kayboldu

Bartın’ın Amasra ilçesinde, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı’nda görevli astsubay Hakan Karataş (34), eğitim dalışı sırasında su yüzüne çıkmadı. Hakan Karataş’ı bulmak için bölgede arama çalışması başlatıldı.

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı’nda görevli dalgıçlar bugün öğle saatlerinde, Amasra Tarlaağzı Limanı Mağaralar mevkiinde eğitim dalışı yaptı. 3 dalgıç denize daldı. Uzman çavuş olan 2 dalgıç su yüzüne çıkarken, tim komutanı olan astsubay Hakan Karataş su yüzüne çıkmadı. Bunun üzerine dalgıçlar yeniden suya dalarak arama çalışması başlattı. Haber verilmesi üzerine limana 112 Acil ve jandarma ekipleri geldi. Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Limandan görüntüler
Ekiplerden görüntü
HABER-KAMERA: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

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Ecem’in cinayet sanığına ömür boyu hapis cezası (2)

“BU KARARIN ALINMASI BİZİ ÇOK MUTLU ETTİö

Ecem Balcı'nın ailesinin avukatı Aslıhan Şen, "Ecem Balcı annesinin sevgilisi tarafından 17 yaşındayken hunharca katledilmişti. Başından beri bu davayı takip ettik. Davaya olan inancınız yüzde yüzdü. Bugün de aynı şekilde Ecem Balcı’yı öldüren sanık Süleyman Kara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Ona yardım edenler, suç delillerini gizleyenler, yok edenler, değiştirenler de ceza aldı. Bugün bu kararı aldığımız için çok mutluyuz. Çünkü Ecem’in ailesi, maktul yakınları olarak bu kararın alınması, bu tür davalarda böyle kararların çıkması bizi çok mutlu etti" dedi.

'UMARIM KIZIM MEZARINDA RAHAT UYUR'

Kendisine destek olanlara teşekkür eden Ecem'in babası Gökhan Balcı da, "22 aydır yürüttüğümüz bu çalışmamız sonuna geldi. Kızımız için adalet arıyorduk. Tam 22 aydır biz bunun için mücadele ettik. Bu dönemde bizimle yürüyen insanlara sonsuz teşekkür ediyorum. Gölcük polisine, Kocaeli polisine, sivil toplum kuruluşlarına hepsine sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu. Kızının arkasında durduklarını ve kazandıklarını söyleyen baba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz her zaman buna inandık, bekledik. 'Ağırlaştırılmış müebbet cezası alana kadar biz bu adliyeye gidip, geleceğiz' demiştik. Çok şükür o da oldu. Ağırlaştırılmış müebbet cezasını aldı. Biz burada bir duruş sergiledik. Kızımızın arkasında durduk. Katilinin kim olduğunu biliyorduk. Bu saatten sonra artık katil olarak bahsediyoruz. Katil Süleyman Kara, kızımı öldürmüştür. Bütün delillerle ispatlanmıştır. Bu saatten sonra hücresinde ömrünün geri kalanını geçirecektir. Benim kızım da umarım mezarında rahat uyur. 'Başka Ecemler olmasın' diyoruz. Bu cümle artık klasik olmuş. Olmasın, inşallah olmaz. Buna yönelik cezalar ağırlaştırılır ve inşallah bu bir emsal karar olur. İnsanlar bir nebze olsun rahat nefes alırlar."

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Binali Yıldırım, Çankırı'da cenaze namazına katıldı

AK Parti İzmir Milletvekili ve eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çankırı'da dünürü Mehmet Karaman'ın amcası avukat İsmail Hakkı Karaman'ın (72) cenaze törenine katıldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın dünürü Mehmet Karaman'ın amcası avukat İsmail Hakkı Karaman, yaşlılığa bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karaman için Çankırı Ahmet Yesevi Camisi'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene, Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Vali Vekili Abdullah Aslaner, Belediye Başkan Vekili Mehmet Filiz, Çankırı Baro Başkanı Erkan Köroğlu, daire amirleri, avukatlar ve Karaman ailesinin yakınları ile vatandaşlar katıldı. Yıldırım, cenaze namazı öncesi İsmail Hakkı Karaman'ın oğlu Ali Okan Karaman'a başsağlığı diledi. Kılılanan cenaze namazının ardından Karaman, Çankırı Merkez Sarıbaba Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninin ardından kent meydanında esnaf ziyaretinde bulunan Yıldırım, daha sonra kentten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Cenaze namazından görüntü
-Detay
Haber-kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)

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