DHA YURT BÜLTENİ 2

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Ekonomik bir savaşla karşı karşıyayız. Bu bayramla bize şunu hatırlatıyor; bir olduğunuzda, beraber olduğunuzda sizin bileğinizi kimse bükemez." dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bayram namazını memleketi Konya'da Hacıveyis Zade Camii'nde kıldı. Bakan Kurum, namazın ardından cami içinde hemşerileriyle bayramlaştı. Çocukları ise 20'şer lire harçlık verdi. Cami çıkışında basın açıklaması yapan Kurum, Konya'ya her bayram gelmeye çalıştığını belirtti. Ülkenin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Kurum, şunları söyledi: "Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Ekonomik bir savaşla karşı karşıyayız. Bu bayramla bize şunu hatırlatıyor; bir olduğunuzda, beraber olduğunuzda sizin bileğinizi kimse bükemez. Bayramlar bizim paylaşmamız gerektiğini, yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmemiz gerektiğini ki, Türk milleti olarak en çok yardım yapan millet olduğumuzu herkes açık bir şekilde biliyor. O yüzden biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde 2023'e, 2053'e, 2071'e emin adımlarla yürüyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. " Bakan Kurum, daha sonra kimsesiz çocukların barındığı Çocuk Sevgi Evleri’ni ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

KAYSERİ'de, bayramda misafirlerine kahve ikram etmek isteyen vatandaşlar, kuru kahvecilerin önünde yine uzun kuyruklar oluşturdu. Kahveci İlhan Billur, dövizdeki artışın kahve fiyatlarını da etkilediğini ve 40 TL olan fiyatın 50 TL’ye yükseldiğini söyledi. Billur, "Döviz düşerse, biz de kahvenin fiyatını düşürürüz" diye konuştu. Bayramların vazgeçilmezlerinden olan kahve ikramı nedeniyle kuru kahvecilerde yine yoğunluk yaşandı. Kahvecilerin önünce uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, sabırla sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Kayseri’de Merkez Melikgazi ilçesi Millet Caddesi’nde hizmet veren, kentin tanınmış kuru kahvecilerden İlhan Billur (60), her bayram olduğu gibi yine yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Şeref Soysal, "Evden büyük bir gürültü duyup dışarı çıktık. Dışarıda hayvanı aradım ama yoktu. Her yere baktım ama bulamadım. En son oradan aşağıya düştüğünü fark ettim. Önce ağabeyime sonra da itfaiyeye haber verdim. Danayı kurtarmanın yollarını aradık. İtfaiye geldi ama çıkartamadı. Yine de bayağı bir yardımları dokundu. Ondan sonra vinç çağırdık. O şekilde danayı çıkarabildik" dedi.

Babasının 1960 yılında kurduğu işletmede kardeşleriyle birlikte hizmet veren Billur, durgun işlerin bayramla birlikte artmasından memnun olduğunu söyledi. Billur, "Bayramlarda kahve ikramı adettir. Bu nedenle işlerimizde yoğunluk var. Bizi işimizi her zaman olduğu gibi yine özenle yapıyoruz. Çiğ kahvenin alımından, çekmesine, kavurmasına, paketlemesine kadar her şeye dikkat ediyoruz ve çektiğimiz anda sıcak kahveyi müşterimize sunuyoruz. Başta Almanya olmak üzere yurt dışına da satışlarımız oluyor. Oralardan da yoğun talep var" diye konuştu.

SEÇİMLE GELEN BELEDİYE BAŞKANLARI SUÇ İŞLEYEMEZ

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bir çok belediye başkanının teröre karışmaları yüzünden görevden alınıp, yerlerine kayyum atandığına da dikkati çeken Özhaseki "Bir taraftan kendi içimizde biz özeleştiri kültürünü geliştirip bazı belediye başkanlarını yenileyerek göreve devam ederken bir taraftan da bölücülerle beraber olan her türlü belediye imkanlarını dağa göndermeye gayret eden amacı, aklı, fikri PKK'ya hizmet olan adamları da görevden aldık. En üzüldüğümüz de bu tavır karşısında bizim ana muhalefetin sözcülerinin 'Efendim seçimle işbaşına gelen adamlar gönderilir mi?' gibi bir takım bahanelerini duyuyoruz. Peki seçimle işbaşına gelen adamlar gönderilir mi? derken ben şunu sormayacak mıyım? Seçimle göreve gelen adamın her işi yapma, her suçu işleme özgürlüğü var mı? Öyle bir şey yok. Biz çok ciddi, büyük bir mücadele veriyoruz. Son bir kaç yıl içinde Türkiye bir bağımsızlık mücadelesi veriyor. Şimdi bize ekonomik olarak yapılan saldırıların arkasında bayrağa, ezana saldırı var. Bunları çok net söylüyoruz. Bunlar Türkiye'nin egemenliğine yapılmış saldırılardır. Eğer bir belediye başkanı veya görevde olan başka birisi PKK, FETÖ gibi terör örgütüne destek veriyorsa gerek mali olarak, gerek fikri olarak yanında yer alıyorsa elbette ki onlara karşı da yapılır. Terör bir insanlık suçudur. Böyle bir suç işleniyorsa bizim ona karşı yaptırımlarımız hiç değişmeyecek' 'dedi.