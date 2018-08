DHA YURT BÜLTENİ 2

======================================

Bagajda taşınan koyunun nefes alması için ilginç çözüm

ADANA, (DHA)- ADANA'da, bir sürücü otomobilin bagajında taşıdığı kurbanlık koyunun nefes alması için arka stop farını söktü. Koyunun nefes almak için far bölümünden başını çıkardığı anlar, saniye saniye görüntülendi.

Adana'da 01 KC 330 plakalı aracın sürücüsü otomobilin bagajında taşıdığı kurbanlık koyunun nefes alması için aracın arka stop farını söktü. Koyun, hareket halindeki aracın bagajında nefes almak için başını far bölümünden dışarı çıkardı. Trafikte seyreden diğer araç sürücüleri, koyunu görünce şaşkınlık yaşadı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülenerek sosyal medyadan paylaşıldı.

Milli okçu Selin, anne ve babasının izinde

AY yıldızlı formasıyla olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden eski milli okçu Zekiye Keskin ile Serdar Şatır'ın kızı Selin (15), okçuluk milli takımındaki ilk yılında Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Selin Şatır, 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya hedefliyor.

Okçulukta Avrupa şampiyonluğu kazanıp, 2000 Sidney Olimpiyat Oyunları'nda 5'incilik elde eden milli takımda yer alan Serdar Şatır ile Sidney'deki 4'üncülüğün ardından 2004 Atina'da, 2008 Pekin'de yarışan kadın milli takımda 3 kez üst üste olimpiyat oyunlarına katılan Zekiye Keskin'in kızı Selin, küçük yaşta okçuluk sporuna başladı. Anne ve babasının başarılarından etkilenen ve ailesinin yönlendirmesiyle 9 yaşından itibaren ok atan Selin, kazandığı Türkiye şampiyonluklarının ardından geçen yıl milli takıma seçildi. Selin, milli takımda kazandığı başarılarla da Türkiye'nin gururu oldu.

AY YILDIZLI FORMAYLA İLK YILDA ALTIN MADALYA

Selin Şatır, Yunanistan'da 26 Haziran'da düzenlenen Gençler Kadetler Avrupa Şampiyonası'nda Samet Ak ile Klasik Yay Karışık Kadet Takımı olarak finalde Almanya'yı 6-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Kazandığı başarıyla okçuluk dünyasında genç yaşında tanınan isimler arasında yer alan Selin Şatır, 6 Ekim'de Arjantin'de yapılacak 2018 Yaz Gençlik Olimpiyatları'na hazırlıklarını sürdürüyor. Antalya'da 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde günde iki antrenman yapan Selin, gençlik olimpiyatlarında hem bireysel ham de takım olarak madalya hedeflediğini söyledi.

HEDEF OLİMPİYAT MADALYASI

Annesinin 3 olimpiyata katıldığını, babasının bir olimpiyatta yarıştığını ve şampiyonluklar kazandığını anlatan Selin, onların başarılarından küçük yaşta etkilendiğini ve okçuluğa başladığını aktardı. Hep milli takıma katılma hedefiyle ok attığını söyleyen Selin, farklı yaş gruplarında kazandığı Türkiye şampiyonluğunun ardından geçen yıl milli takıma katıldığını belirtti. Her yarışa madalya kazanmak için çıktığını kaydeden Selin, "Yunanistan'daki Avrupa şampiyonasında 2018 Gençlik Olimpiyatları'na gideceğim takım arkadaşım Samet ile altın madalya kazandık. Gençlik olimpiyatlarında da madalya kazanmak istiyoruz. Gençlik olimpiyatlarına hazırlık kampındayım. Kendime güveniyorum. Madalya kazanacağımıza inanıyorum. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlığım devam ediyor. Hedefim olimpiyatta yarışmak. Uzun yıllar milli takım forması giyip, olimpiyat madalyası kazanma hayalimi gerçekleştirmek istiyorum" diye konuştu.