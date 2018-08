DHA YURT BÜLTENİ-2

MANİSA'da nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altına alınan bir Hint gölet balıkçıl kuşu, bacağı kırık halde bulundu. Tedavisi sonrası, çevresinde 'kuş doktoru' olarak tanınan hayvansever Hamdi Öklü'ye teslim edilip, özel mama ve balıkla beslenen balıkçıl kuşun tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı bildirildi. Manisa'da bir vatandaş tarafından Gediz Köprüsü yakınlarında, yaralı olarak bulunan, dünyada nesli tükenmekte olduğu için koruma altında olan ve Türkiye'de çok nadir olarak görülen kısa boylu, uzun gagalı ve deve tüyü ile dikkat çeken Hint gölet balıkçıl kuşu Manisa Hayvan Hakları Koruma Derneği'ne teslim edildi. Kuşun sağ bacağının kırık olduğu tespit edilip, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedavisi yapıldı. Ardından zavallı balıkçıl, Şehzadeler ilçesindeki bir akaryakıt firmasında şoför olarak çalışan ve çevresinde, 'kuş doktoru' olarak tanınan 47 yaşındaki hayvansever Hamdi Öklü'ye bakımı için teslim edildi. Öklü, bacağı kırık olarak bulunan balıkçıl kuşun, ilk olarak getirildiği Manisa Hayvan Haklarını Koruma Derneği ve daha sonra tedavisinin yapıldığı Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde uzun süreli olarak bakılacak yer olmaması nedeniyle kendisine teslim edildiğini belirterek, "Bacağı tamamen iyileşene kadar misafirim olacak. Şu an kendisinin gerekli bakımını yapıp, beslenmesini sağlıyoruz" dedi. Çalıştığı akaryakıt firmasındaki mesai arkadaşlarının çocukları Alp ve Can'ın da balıkçılın bakımında kendisine yardımcı olduğunu belirten Öklü, "Hint gölet balıkçıl kuşu normalde doğada kurbağa ve balık ile besleniyor. Ancak şu an biz onu Alp ve Can'ın harçlıklarından biriktirerek aldıkları mama ile şırıngayla besliyoruz. Kimi zaman balık da veriyoruz. Bu tür de bir kuş bana ilk defa geldi. Türkiye'de nadir görülen ve nesli koruma altında olan bir tür olan bu kuşu görmek benim için gerçekten heyecan verici bir durum" dedi. Öklü, Hint gölet balıkçıl kuşunu sağlığına kavuşmasının ardından veteriner hekim onayı da aldıktan sonra tekrar doğal ortamına bırakacaklarını söyledi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bayram tatilini geçiren yerli ve özellikle Ortadoğulu turistlerin olmazsa olmazları arasında yer alan cip safari turları, keyifli anlar yaşatıyor. Tozlu ve taşlı dağ yollarıyla nehirlerin çevrelerinden geçen, ilçenin doğal, tarihi güzelliklerini sunan, kırsal mahalleleri de içine alan cip safari turlarına, Kurban Bayramı tatilini geçiren vatandaşların yanı sıra yabancı turistler de büyük ilgi gösteriyor. Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde bulunan TÜRSAB belgeli cip safari acenteleri, her gün gündüz ve gece olmak üzere iki tur düzenliyor. Saat 09.00'da başlayan turlar 19.00'da bitiyor, saat 24.00'te başlayan turlar ise gün doğumuyla sona eriyor. Kurban Bayramı'nda tatilcilerden gelen yoğun talep üzerine normalde her gün 4 araç ile ile tura çıkan acenteler, bu sayıyı 8'e çıkardı. Dört çeker cipler, en fazla 8 kişilik gruplarla belirledikleri parkurlarda ilerliyorlar. İstenilen hizmet ve parkur uzunluğuna göre kişi başı 35 ile 70 lira arasında değişen cip safari turları, trafiğin olmadığı orman yollarında geçiyor. Ciplerde bulunan personel, tatilcileri esprileri ile eğlendirirken karşılıklı su savaşı yapılarak hareketli müzikler eşliğinde dans ediliyor. İlçenin dünyaca ünlü Orhaniye, Selimiye, Bozburun, Bayır ve Söğüt turistik mahallerinin orman yollarında ilerleyen cipler, tarihi yerlerde duruyor burada tatilcilere bilgiler veriliyor. Belirlenen noktalarda öğle yemeği molasında yorgunluk atan tatilciler, müzik eşliğinde şarkılar söyleyip eğlenerek, yolculuğa devam ediyor. Tatilcilerin yanı sıra Kurban Bayramı'nı ilçede geçiren Katar, İran, Lübnan ve Ürdünlü turistler de cip safariye büyük ilgi gösteriyor. Cip safari çalışanları, tatilcilerin eğlencelerini kamera ve fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor. Gündüz turları, turistik kırsal mahallelerdeki orman ile deniz manzarasına hakim tepelerde gün batımının seyri ile gece turlarında ise gün doğumunun izlenmesiyle sona eriyor. 29 yıl önce Marmaris'te ilk cip safari turlarını başlatan tur şirketinin sahibi Şenay Tokmak, "Şehrimize gelen Türk ve yabancı misafirlerimizin olmazsa olmazları arasında cip safari turları var. Kurban Bayramı nedeniyle yoğun bir talep mevcut. İlçemizde tatil yapanların yanı sıra Kurban Bayramı için gelen Müslüman Ortadoğuluların talepleri üzerine turları artırdık. Gündüz ve gece olmak üzere konaklamasız 2 turumuz mevcut. Parkur uzunluğu ve isteklere göre fiyatlandırmamız herkese eşit. Bizler, turizm elçileri gibi şehrimizin tanıtımına katkı sağlıyoruz. Müzikler eşliğinde toprak yollarda personellerimizin esprileri eşliğinde eğlendiriyoruz. Tatilcilerden gelen taleple araç sayımızı artırarak profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat tur düzenliyoruz" dedi.

6)AÇLIKTAN BİTKİN DÜŞEN KÖPEĞİ ZABITA KURTARDI

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde açlıktan bitkin düşen sokak köpeği, çevre denetimine çıkan zabıta ekiplerince bulundu. Köpeğe ekipler tavuk ve et verdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, dün Andırın- Göksun Karayolu'nda çevre denetimine çıktı. Denetimler sırasında ekipler metruk binada, açlıktan bir deri bir kemik kalmış sokak köpeğini gördü. Çok zayıf olmasından uzun süre yemek yemediği anlaşılan köpek binadan çıkarılırken, zabıtalar da markete gidip köpek için et ve tavuk aldı. Önüne konulan etleri iştahla yemeye başlayan köpek, daha sonra içerisinde et olan poşeti ısırıp, dişlerinin arasında gözden kayboldu.

Zabıta ekipleri bugün et ve tavukla sokak köpeğinin bulunduğu bölgeye tekrar gitti. Zabıta aracını görür görmez ortaya çıkan köpek,koşarak geldi. Zabıtalar da yanlarında getirdikleri et ve tavukla köpeğin yine karnını doyurdu.

