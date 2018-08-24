DHA YURT BÜLTENİ-2

1)GÖZÜ OYULDUĞU ÖNE SÜRÜLEN AT, TEDAVİYE ALINDI
ADANA'da metruk bir binanın önündeki ağaçlık alanda bulunan, aç bırakılıp, gözü oyularak işkenceye maruz kaldığı öne sürülen yaralı at, tedavisi için barınağa götürüldü.Merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'ndeki metruk bir binanın önündeki ağaçlara bağlı, bakımsızlıktan neredeyse kemikleri sayılacak haldeki atı gören vatandaşlar, hayvanın gözünün yaralı olduğunu fark edip, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, yanında kan izlerine rastladığı atın sağ gözünün enfeksiyon kaptığını gördü. Polis memurları, ata plastik kovalarla su verdi. Aşırı sıcaktan halsizleşen at, kısa sürede yaklaşık 15 litre su içti. Gözü oyularak işkenceye maruz kaldığı iddia edilen atın sahibine ulaşılamadı. Çevre sakinleri, polise atın sahibinin geceleri metruk binada kaldığını söyledi. Yaralı at, çağırılan Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tedavisi için hayvan barınağına götürüldü. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü
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- Atın yaralı gözünden yakın görüntü
- Attan genel ve detay
- Polisin ata su vermesinden görüntüler
- Atın sahibinin yaşadığı iddia edilen yerden görüntüler
- Polisin evde inceleme yapması
- Ata tekrar polis tarafından su verilmesi
- Atın gövdesinden detaylar
- Polis aracının gidişi
SÜRE:02'01" BOYUT: 223 MB
Haber:Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA)
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2)KURBANLIK KOÇUNU KURTARAN İTFAİYEYE BAKLAVALI TEŞEKKÜR
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan çiftçi 60 yaşındaki Hamza Çürük'ün 35 metrelik kurumuş su kuyusuna düşen kurbanlık koçu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Koçunun kurtarılmasına sevinen Çürük, baklava götürüp, ziyaret ettiği itfaiye görevlilerine teşekkür etti, bayramlarını kutladı.Turgutlulu çiftçi Hamza Çürük, geçen 18 Ağustos Cumartesi günü satın aldığı kurbanlık koçunu, Koşukırı Mevkii yakınlarında bulunan ovadaki evine götürdü. Koç, aynı gün, evin bahçesindeki 35 metrelik kurumuş su kuyusuna düştü. Kendi imkanlarıyla koçu çıkaramayan Çürük, itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Eve giden Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. İtfaiye kurtarma ekibi, merdiven ve halat yardımıyla indikleri kuyuda, koçu 1.5 saatlik çalışmayla kurtardı. Koçu kurtarıldığı için sevinen çiftçi Çürük, baklava götürerek ziyaret ettiği itfaiye personeline teşekkür etti, aynı zamanda bayramlarını kutladı.
Görüntü Dökümü
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- İtfaiye ekiplerinin kuyuya düşen koçu kurtarma çalışmaları
- Kuyudan kurtarılan koçun suyla yıkanarak temizlenmesi
Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)
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3)KELEBEKLERİN ÖLÜM DANSI
ARDAHAN'da, her yıl Ağustos ayında yaşanan ve bazen 2 gün süren müthiş bir doğa olayı dün gece yine yaşanmaya başladı. Halk dilinde 'Beyaz söğüt' kelebekleri olarak bilinen kelebekler, havanın kararması ile birlikte Karagöl Mahallesi Sağlık Sokağına akın akın geldiler. Sokak aydınlatma direkleri ışıklarının etrafında dakikalarca uçan kelebelekler, vatandaşların tabiriyle ‘ölüm danslarını’ yapmaya başladı. Kar yağar gibi görüntü sergileyen kelebekler, bir süre uçtuktan sonra öldüler. Düştükleri kaldırımda beyaz bir örtü oluşturan kelebelekler halkında büyük ilgisini topladı. Ardahanlılar, yaşanan bu tabiat olayını tanıklık ederken, kimileri de video ve fotoğraf çekti. Çekilen video ve fotoğraflar sosyal medyada 'Kelebeklerin son dansı' başlığı ile paylaşılıp tıklanma rekorları kırdı.
Her yıl aynı manzarayla karşılaştıklarını söyleyen Ardahanlı Kutluhan Durak, "Ağustos ayının sonlarına doğru bu doğa olayı her zaman yaşanıyor. Adeta kar yağıyormuş gibi bir görüntü oluşturuyor. Bu durumu yazın bittiğini ve havaların soğuyacağına dair bir işaret olarak yorumluyoruz" diye konuştu.Milyonlarca kelebeğin ölüm uçuşunu büyük bir üzüntü ile izleyen çocuklar ise onları düştükleri yerden kaldırmaya çalıştı.
Görüntü Dökümü
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-Ölüm uçuşu yapan kelebeklerden görüntü
-Kutluhan Durak ile röp
-Araçların kelebeklerin üzerinden geçişleri
-Çocukların sevinci
-Detay görüntüler
(Haber-Kamera
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