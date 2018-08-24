DHA YURT BÜLTENİ-2

Görüntü Dökümü

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- İtfaiye ekiplerinin kuyuya düşen koçu kurtarma çalışmaları

- Kuyudan kurtarılan koçun suyla yıkanarak temizlenmesi

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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3)KELEBEKLERİN ÖLÜM DANSI

ARDAHAN'da, her yıl Ağustos ayında yaşanan ve bazen 2 gün süren müthiş bir doğa olayı dün gece yine yaşanmaya başladı. Halk dilinde 'Beyaz söğüt' kelebekleri olarak bilinen kelebekler, havanın kararması ile birlikte Karagöl Mahallesi Sağlık Sokağına akın akın geldiler. Sokak aydınlatma direkleri ışıklarının etrafında dakikalarca uçan kelebelekler, vatandaşların tabiriyle ‘ölüm danslarını’ yapmaya başladı. Kar yağar gibi görüntü sergileyen kelebekler, bir süre uçtuktan sonra öldüler. Düştükleri kaldırımda beyaz bir örtü oluşturan kelebelekler halkında büyük ilgisini topladı. Ardahanlılar, yaşanan bu tabiat olayını tanıklık ederken, kimileri de video ve fotoğraf çekti. Çekilen video ve fotoğraflar sosyal medyada 'Kelebeklerin son dansı' başlığı ile paylaşılıp tıklanma rekorları kırdı.

Her yıl aynı manzarayla karşılaştıklarını söyleyen Ardahanlı Kutluhan Durak, "Ağustos ayının sonlarına doğru bu doğa olayı her zaman yaşanıyor. Adeta kar yağıyormuş gibi bir görüntü oluşturuyor. Bu durumu yazın bittiğini ve havaların soğuyacağına dair bir işaret olarak yorumluyoruz" diye konuştu.Milyonlarca kelebeğin ölüm uçuşunu büyük bir üzüntü ile izleyen çocuklar ise onları düştükleri yerden kaldırmaya çalıştı.

Görüntü Dökümü

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-Ölüm uçuşu yapan kelebeklerden görüntü

-Kutluhan Durak ile röp

-Araçların kelebeklerin üzerinden geçişleri

-Çocukların sevinci

-Detay görüntüler

(Haber-Kamera

