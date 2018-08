DHA YURT BÜLTENİ-2

Görüntü Dökümü

4)MİNİK TALHA, 1 YAŞINDA YAKALANDIĞI KANSERLE SAVAŞIRKEN DESTEK İSTİYOR

Diyarbakır'lı Talha Kayış (5), henüz 1 yaşındayken böbrek üstü bezi kanserine yakalandı. Diyarbakır'da tedavi olanağı bulmayan Kayış Ailesi, her şeyini bırakarak İzmir'e geldi. İlk ameliyatını henüz 1.5 yaşındayken geçiren minik Talha, kemoterapi ve ışın gibi ağır tedaviler gördü. Minik bedeniyle hayata sımsıkı sarılan Talha'ya LÖSEV de destek verdi. Babası işsiz olan Talha'nın henüz bitmeyen tedavisi için gerekli olan masrafları karşılayamayan aile, yardımseverlerin desteğini bekliyor.

Diyarbakırlı Osman (41) ile Mukaddes (36) Kayış çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Talha, doğduktan kısa bir süre sonra sık sık rahatsızlanmaya başladı. Hastane hastane dolaşan aileye, her defasında 'Çocuğunuz grip' denilerek evine gönderildi. Ancak iyileşmeyen ve durumu her defasında daha da kötüye giden Talha'ya 1 yaşında ancak tanı konulabildi. Doktorlar, Talha'nın böbrek üstü bezi kanserine yakalandığını ve acilen ya İzmir ya da Ankara'da tedavi altına alınması gerektiğini söyledi. Ankara'da tanıdıkları olmayan aile, İzmir'in yolunu tuttu. Diyarbakır'da esnaflık yapan baba Osman Kayış, her şeyini bırakarak ailesiyle birlikte İzmir'de kardeşinin evine yerleşti. Talha, İzmir'de Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ilk ameliyatını oldu. Minik bedeni, ışın ve kemoterapi ile tanıştı. Kayış Ailesi bir yandan Talha'nın yeniden hayata tutunması için çabalarken diğer taraftan ise hiç tanımadıkları bir şehirde, ayakta kalma telaşına düştü. Ancak baba Osman Kayış, iş bulamadı. Bu sırada Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ile tanışan Kayış Ailesi, buradan farklı zamanlarda maddi destek aldı. 20 gün önce de apandisit ameliyatı geçiren minik Talha, her şeye rağmen neşesi ve enerjisiyle çevresindekileri kendine hayran bırakıyor.