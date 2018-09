DHA YURT BÜLTENİ-2

1)TORTUM ŞELALESİ'NDEKİ YÜRÜYÜŞ ALANINDA HEYELAN RİSKİ

UNESCO'nun Dünya Mirası listesine aday gösterilen, Türkiye'nin en büyük şelalesi olan Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi'nin yanındaki yürüyüş merdivenlerinde 2,5 ay önce heyelan meydana geldi. Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, uzman ekiplerce zeminde incelemeler yapıldığını ve önümüzdeki süreçte gerekli çalışmaların yapılmasını beklediklerini söyledi. Erzurum-Artvin karayolunun 110’uncu kilometresinde, 2016 yılında Türkiye’nin 11’inci sakin şehri seçilen Uzundere ilçesi sınırlarında bulunan Tortum Şelalesi, 21 metre genişliğinde, 48 metre yükseklikten suyunu akıtıyor. Yaz-kış binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan dünyanın en yüksek şelalelerinden olan bu tabiat harikasında her geçen gün ziyaretçi sayısında artışlar yaşanıyor. Muhteşem görünüme bürünerek ziyaretçilerini kendine hayran bırakan şelalede, ziyaretçilerden bazıları şelalenin alt kısmında bulunan küçük göletlerde ayaklarını suya sokarak yazın kavurucu sıcaklarında serinlemenin keyfini çıkarıyor.

Muhteşem doğa harikasında 2,5 ay önce aşırı yağışlar ve suyun fazla akışı nedeniyle heyelan meydana geldi. Şelalenin sağ yanındaki merdivenlerin bir kısmında oluşan heyelan nedeniyle önleyici tedbirler alınarak 'Dikkat! Merdivenleri kullanmak tehlikeli ve yasaktır' uyarıcı levhaları konuldu. Ziyaretçiler heyelan bölgesinin; can ve mal güvenliği açısından yapılması ve bir an önce yürüyüşlere izin verilmesini istediler. Ziyaretçilerden Kadir Altunok, bölgenin turist akınına uğradığını da dikkat çekerek, bunun göz ardı edilmemesini söyledi. Tortum Şelalesi'nin Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi olduğuna vurgu yapan Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, şelaleden sonraki suyun akış yönündeki sağ sahilde öteden beri bir heyelan riskinin olduğunu bildirdi. Başkan Özsoy şunları söyledi:"Biz, bununla ilgili Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi’nden uzman bir heyet getirdik. Zeminde incelemeler yaptılar ve bize öneri raporları sundular. Fakat 2.5 ay önce aşırı yağışlar ve şelalede yoğun akıştan dolayı ciddi bir heyelan oldu. İniş merdivenlerinin bir bölümünde heyelanın etkisini ciddi şekilde hissetme başladık. Biz tabi tedbir olarak insanların o bölgeyi kullanmalarını geçici olarak engelledik. Orman ve Su İşleri eski Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu Bey'e durumu ilettik. Kendisine de bizzat alanı gösterdik. Devlet Su İşleri Genel Müdürüne bizzat talimat verdi. Erzurum Bölge Müdürlüğü de bunun üzerine o bölgeyle ilgili etüt plan ve proje çalışması için zeminde incelemeler yaptı. Sanıyorum ki bu aralar proje firmalarından birisi bunun ihalesini alır. İhaleyi aldığında oradaki heyelanı önleyici tedbirleri aldığımız gibi oranın rekreasyon alanı, seyir terasları ve yürüyüş yollarının olması ve Tortum Şelalesi’ne de alt kodlardan erişimi sağlayıcı bir proje yapmayı düşünüyoruz. Böylelikle hem can ve mal emniyetini sağladığımız gibi Tortum Şelalesi’nin görselliğini daha çok insanın izlemesini sağlamış olacağız. Umut ediyorum ki en kısa sürede plan, proje ve etüt çalışmaları biter ve yapım işine başlarız."