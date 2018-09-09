DHA YURT BÜLTENİ 2

Sisam adasında yangın.. Alevler Kuşadası'ndan da görüldü
Yunanistan’ın Sisam Adası’nda çıkan orman yangınından yükselen alevler Kuşadası’ndan da görüldü. Saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.
Kuşadası’nın karşısında bulunan Yunanistan’ın Türkiye’ye en yakın merkezi Sisam Adası’nda saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Sisam adasında Yunanistan’ın askeri birliğinin de bulunduğu Kedros bölgesinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Giderek şiddetlenen yangına ilk etapta itfaiye ekipleri 15 araç ile müdahale etti. Kedros bölgesindeki ormanlık alandaki yangın, gece yarısı bir geçitte kontrol altına alınırken, bölgede yerleşim alanının bulunmadığı öğrenildi. Sisam adasından yükselen alevler Kuşadası Körfezi’den de görüldü.
Hafta sonu tatili için çok sayıda Türk vatandaşının da feribot ile Sisam Adası’na gittiği öğrenildi. Yaşanan yangın paniğini tatilciler, sosyal medyadan paylaştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Yükselen alevler
-Yangından genel ve detaylar
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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Düğündeki takılara nafaka haczi
ANTALYA'da boşandığı eşinden olan çocuğuna nafaka ödemediği için 50 bin TL'lik haciz işlemi başlatılan Mert T.'nin üçüncü kez evlendiği düğününe haciz uygulandı. Düğünde damada takılan 103,95 TL ve maddi değeri bulunmayan bir yüzüğe haciz uygulanırken altınların konulduğu kesenin çalındığı öne sürülünce haciz karakola taşındı.
Antalya'da araç kiralama şirketir sahibi Mert T., 4 yıl evli kaldığı ve bugün 15 yaşında bir kızı bulunan eşinden ayrıldıktan sonra Semra Ç. ile evlendi. Semra Ç. ile de 7 yıl evli kalan Mert T., bir çocuk sahibi daha oldu. Mert T. ayrıldığı ikinci eşinden olan ve bugün 6 yaşına gelen çocuğuna her ay ödediği 1500 TL nafakayı, iddiaya göre 3 yıl önce kesti. Ödenmeyen nafaka miktarı, faizsiz 50 bin TL’ye ulaştı.
Semra Ç., eski eşinin bugün yeniden dünya evine gireceğini öğrenince dün avukatıyla icra dairesine giderek haciz işlemi başlattı. Antalya 16’ncı İcra Dairesi, düğünün yapılacağı ilçenin emniyet müdürlüğüne bir yazı yazarak, alacaklı vekilin talebi gereği düğün esnasında takılacak takı para ve değerli eşyaların haczi için belirtilen adreste güvenliğin sağlanmasını istedi.Mert T., haczin durdurulmasını talep etti.
'NAFAKAYI 3 YILDIR ÖDEMEMEM MÜMKÜN DEĞİL'
Talebi reddedilen Mert T., nafakayı 3 yıldır ödememesinin mümkün olmadığını belirterek, "Devlet 3 kez ödemezsen 3 ay hapis cezası veriyor. Bu suçlama gerçeği yansıtmıyor. Kendisine bugüne kadar herşey yapıldı ama olayı çirkinleştirmek için böyle bir yola başvurdu. Ödediğim tüm nafakaların belgeleri elimde var. Haciz işleminin iptali için dava da açtım" dedi. Eski eşinin çocuğunu da kendisinden kaçırdığını aktaran Mert T., "Geçmişte çocuğumu görebilmek için 7-8 kez haciz memurlarıyla kapıya dayandık. Çocuğumu göstermemesine 'kadın terörü' diyorum. Kendisi bu olayı savaşa çevirdi ama ben hiçbir zaman bu savaşın içinde yer almadım, almayı da düşünmüyorum. Yeni bir hayat kurdum kendime. Ben mutlu olacağım inşallah kendisi de mutlu olur. Eski eşimdir, hakkında kötü bir şey söyleyemem. Allah yolunu açık etsin" diye konuştu.
DÜĞÜNDE DAMADA HACİZ ŞOKU: 103,95 TL’Sİ HACZEDİLDİ
Saat 18.30’da Döşemealtı ilçesindeki bir çiftlikte gerçekleştirilecek düğün için saatler öncesinde polis ekipleri gelerek güvenlik önlemi aldı. Gelin ve damadın beklendiği sırada çiftliğe haciz memurları geldi. Düğün töreninin yapılacağı çiftliğin giriş kapısına kadar beyaz lüks otomobille gelen Mert T. ve Gizem T. otomobilden alkışlar eşliğinde indi. Davetlilerle birlikte bir süre girişte oynayan gelin-damat, daha sonra nikahın kıyılacağı alana geçti.
HACZİ ÖNLEMEK İÇİN BEZ KESE ÖNLEMİ
Nikahın kıyılması ve ilk dansın ardından gelin damat birlikte davetlileri masalarında ziyaret etti. Takı töreni yapmayan çift, davetliler tarafından hediye edilecek takı ve paraların haczedilmesini önlemek için ziyaret ettikleri masalarda davetlilere bir bez kese uzattı. Ziyaretin ardından iddiaya göre kese damadın yakınları tarafından alınarak saklandı.
BEZ KESE ÇALINDI, İŞ KARAKOLA TAŞINDI
İcra memurlarının mahkeme kararını işleme almak zorunda olduğunu söylemesi üzerine iddiaya göre damat Mert T. cebindeki madeni paraları çıkararak tüm parasının bu olduğunu söyledi. Semra Ç’nin avukatı Erdal Yiğit’in itirazı üzerine icra memurları bu defa davetlilere tutulan ve içerisinde altınların konulduğu bez keseyi istedi. Bez kesenin çalındığını söyleyen damadın yakınları daha sonra keseyi bulduklarını söyleyip içerisindeki 50 TL ile birlikte keseyi icra memurlarına teslim etti. Bunun üzerine haciz memurları damada takılan 53 TL 95 kuruş, damadın parmağındaki maddi değeri bulunmayan yüzüğe ve kesedeki 50 TL olmak üzere toplamda 103 TL 95 kuruşa haciz uyguladı.
Avukat Erdal Yiğit ve icra memurları, çalındığı söylenen altınların bulunması için de olayı karakola taşıdı. Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden avukat Erdal Yiğit, “Nafaka ve tazminat, davalı tarafından ödenmedi. Ödemediği gibi şirketleri kapattı. Bugün düğünde kendi üzerinde 53 TL 95 kuruş bir de kesede çıkan 50 TL’ye haciz uyguladık. Düğünde altınların çalındığını söylediler. Karakola geldik çalınan altınlar için şikayetçi olacağız" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Gelin ve damadın gelin otomobilinden inip çiftliğe girmeleri
-* Polis ekiplerinden detay
- İcra memurlarından detay
- Avukat Erdal Yiğit Röp
- Sistemden geçilecek
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (2)
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- Düğünden görüntüler (Düğün adıyla 4 parça)
Haber: Alparslan ÇINAR
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