DHA YURT BÜLTENİ 2

Sisam adasında yangın.. Alevler Kuşadası'ndan da görüldü Yunanistan’ın Sisam Adası’nda çıkan orman yangınından yükselen alevler Kuşadası’ndan da görüldü. Saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Kuşadası’nın karşısında bulunan Yunanistan’ın Türkiye’ye en yakın merkezi Sisam Adası’nda saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Sisam adasında Yunanistan’ın askeri birliğinin de bulunduğu Kedros bölgesinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Giderek şiddetlenen yangına ilk etapta itfaiye ekipleri 15 araç ile müdahale etti. Kedros bölgesindeki ormanlık alandaki yangın, gece yarısı bir geçitte kontrol altına alınırken, bölgede yerleşim alanının bulunmadığı öğrenildi. Sisam adasından yükselen alevler Kuşadası Körfezi’den de görüldü.

Hafta sonu tatili için çok sayıda Türk vatandaşının da feribot ile Sisam Adası’na gittiği öğrenildi. Yaşanan yangın paniğini tatilciler, sosyal medyadan paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yükselen alevler

-Yangından genel ve detaylar GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ====================================== Düğündeki takılara nafaka haczi ANTALYA'da boşandığı eşinden olan çocuğuna nafaka ödemediği için 50 bin TL'lik haciz işlemi başlatılan Mert T.'nin üçüncü kez evlendiği düğününe haciz uygulandı. Düğünde damada takılan 103,95 TL ve maddi değeri bulunmayan bir yüzüğe haciz uygulanırken altınların konulduğu kesenin çalındığı öne sürülünce haciz karakola taşındı.

Antalya'da araç kiralama şirketir sahibi Mert T., 4 yıl evli kaldığı ve bugün 15 yaşında bir kızı bulunan eşinden ayrıldıktan sonra Semra Ç. ile evlendi. Semra Ç. ile de 7 yıl evli kalan Mert T., bir çocuk sahibi daha oldu. Mert T. ayrıldığı ikinci eşinden olan ve bugün 6 yaşına gelen çocuğuna her ay ödediği 1500 TL nafakayı, iddiaya göre 3 yıl önce kesti. Ödenmeyen nafaka miktarı, faizsiz 50 bin TL’ye ulaştı.

Semra Ç., eski eşinin bugün yeniden dünya evine gireceğini öğrenince dün avukatıyla icra dairesine giderek haciz işlemi başlattı. Antalya 16’ncı İcra Dairesi, düğünün yapılacağı ilçenin emniyet müdürlüğüne bir yazı yazarak, alacaklı vekilin talebi gereği düğün esnasında takılacak takı para ve değerli eşyaların haczi için belirtilen adreste güvenliğin sağlanmasını istedi.Mert T., haczin durdurulmasını talep etti.

'NAFAKAYI 3 YILDIR ÖDEMEMEM MÜMKÜN DEĞİL'

Talebi reddedilen Mert T., nafakayı 3 yıldır ödememesinin mümkün olmadığını belirterek, "Devlet 3 kez ödemezsen 3 ay hapis cezası veriyor. Bu suçlama gerçeği yansıtmıyor. Kendisine bugüne kadar herşey yapıldı ama olayı çirkinleştirmek için böyle bir yola başvurdu. Ödediğim tüm nafakaların belgeleri elimde var. Haciz işleminin iptali için dava da açtım" dedi. Eski eşinin çocuğunu da kendisinden kaçırdığını aktaran Mert T., "Geçmişte çocuğumu görebilmek için 7-8 kez haciz memurlarıyla kapıya dayandık. Çocuğumu göstermemesine 'kadın terörü' diyorum. Kendisi bu olayı savaşa çevirdi ama ben hiçbir zaman bu savaşın içinde yer almadım, almayı da düşünmüyorum. Yeni bir hayat kurdum kendime. Ben mutlu olacağım inşallah kendisi de mutlu olur. Eski eşimdir, hakkında kötü bir şey söyleyemem. Allah yolunu açık etsin" diye konuştu. DÜĞÜNDE DAMADA HACİZ ŞOKU: 103,95 TL’Sİ HACZEDİLDİ

Saat 18.30’da Döşemealtı ilçesindeki bir çiftlikte gerçekleştirilecek düğün için saatler öncesinde polis ekipleri gelerek güvenlik önlemi aldı. Gelin ve damadın beklendiği sırada çiftliğe haciz memurları geldi. Düğün töreninin yapılacağı çiftliğin giriş kapısına kadar beyaz lüks otomobille gelen Mert T. ve Gizem T. otomobilden alkışlar eşliğinde indi. Davetlilerle birlikte bir süre girişte oynayan gelin-damat, daha sonra nikahın kıyılacağı alana geçti.