DHA YURT BÜLTENİ 2

'BİZ DE BİR CAN BEKLİYORUZ'

Anne Filiz İçgöz ise oğlunun 2 yıldır tedavi gördüğünü söyledi. Oğlunun acil kalp nakline ihtiyacı olduğunu anlatan İçgöz, şunları söyledi:

"Bütün ailelere sesleniyorum; organ bağışına destek çıksınlar. Kimse organ bağışlamak istemiyor. Tabii onlar da can kaybediyorlar. Fakat biz de bir can bekliyoruz. Herkesin organ bağışında bulunmasını istiyoruz. Öldüğümüzde bedenimiz toprağa kavuşuyor. Toprağa karışmak yerine başkalarına can olsun. Sadece oğlum için demiyorum. Bütün Kadir'ler, Ahmet'ler ve Mehmet'ler için söylüyorum. Acil kalp nakli istiyorum. Bütün Türkiye'ye sesimizin duymasını istiyorum. Onunla birlikte oynuyoruz, gülüyoruz, televizyon izliyoruz. Dışarı çıkmak istiyor. Tekerlekli sandalyesiyle dışarı çıkarıyorum. Arkadaşları oynarken onları izliyor. Arkadaşları gibi koşmak ve oynamak istiyor. O yüzden oğluma tez vakitte acil kalp nakli istiyoruz. Oğlum en çok yürümek ve arkadaşlarıyla oynamak istiyor."

'BANA KALP BULUNSUN'

Galatasaray taraftarı olan Kadir İçgöz, yürümek, top oynamak, koşmak ve arkadaşlarıyla vakit geçirmek istediğini ve bunun için kalp nakli beklediğini anlattı. Kadir İçgöz, "En çok yürümek istiyorum. Arkadaşlarımla bisiklete binmek, koşup, oynamak istiyorum. En çok top oynamak istiyorum. Bana kalp bulunsun. Bütün Galatarasaylılara da diyorum, bana kalp bulunsun" dedi.