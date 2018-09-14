DHA YURT BÜLTENİ 2

Erdek'te korkutan hortum BALIKESİR, (DHA)- Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizde hortum meydana geldi. Ormanlı köyü açıklarında 30 dakika arayla üç kere peş peşe çıkan hortumun görüntüsünü bazı vatandaşlar cep telefonları ile kaydetti. Korkutan hortum karaya ulaşmadan sona erdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Denizdeki hortumun cep telefonuyla kaydedilen görüntüsü GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ====================================== Diyarbakır'daki operasyonda patlayıcı düzenekleri ve 7 ton esrar ele geçirildi DİYARBAKIR'ın 5 ilçesine bağlı 116 köy ve mezrada terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon sona ererken, operasyon kapsamında 12 kiloluk 2 adet patlayıcı düzeneği tespit edilerek imha edildi, 7 ton 271 kilogram esrar, 669 bin 478 kök Hint keneviri ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde jandarma komando timleri, güvenlik korucuları ve polis özel harekat ekiplerinin katılımıyla 10 Eylül'de başlatılan, 'Bayrak-90 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam-3' müşterek operasyonu gece saat 02.00 itibarıyla sona erdi. Operasyon kapsamında Lice'ye bağlı Yalaza Mahallesi kırsalında Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan aramalarda, 401 AK-47 kalaşnikof fişeği, 698 M-16 fişeği ve 4 şarjör ele geçirildi. Yine Lice'ye bağlı Dibekköy-Çağdaş mahalleleri karayolu kenarına gömülmüş 100 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı ile 12 kilogramlık iki mutfak tüpü içine hazırlanmış el yapımı patlayıcı da bulunarak yerinde imha edildi.

Açıklamada, operasyonun 'Narko-terörizmle' mücadele kapsamında ise, yapılan aramalarda 669 bin 478 kök Hint keneviri, 149 kilo 650 gram kenevir tohumu ile 712 kilo 450 gram kubar, 6 ton 558 kilo 550 gram toz olmak üzere toplam 7 ton 271 kilogram esrar ele geçirildiği belirtildi. Yol kontrol ve adli aramalarda da, bin 373 kişi ve 587 araç sorgulandı, 41 konut ve eklentisinde denetimler yapıldı, 30 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı. Görüntü Dökümü:

-Bulaanan hint kenevirleri

-Hint keneviri tarlasından detaylar

-Uyuşturucuların helikopter ile taşınması

-Uyuşturucunun masada sergilenmesi

-Patlayıcıların imhası

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA) ====================================== İranlı tırnakçılar kaldıkları otelde yakalandı Konya ve Aydın'da iki farklı marketten tırnakçılık yöntemiyle 3 bin lira çaldığı tespit edilen İran uyruklu 4 kişi, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kaldıkları otelde yakalanarak gözaltına alındı. Çaldıkları parayla tatil yapan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 11 Eylül'de merkez Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahellesi'ndeki markette meydana geldi. Alışveriş yapmak için markete gelen 3 şüpheliden 2'si kasiyeri oyalarken, diğer şüpheli tırnakçılık yöntemiyle kasiyerin elindeki paranın bin lirasını alıp cebine koydu. Şüpheliler gittikten sonra paranın eksik olduğunu fark eden market çalışanı, durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, marketin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler, parayı alan ve kasiyeri oyalayan 3 kişinin dışında, şüphelileri dışarıdaki otomobilde bekleyen bir kişinin daha olduğunu tespit etti. Plakayı sorgulayan polis, otomobilin kiralık olduğunu belirledi. TATİLDE YAKALANDILAR

Türkiye genelinde otomobili kiralayan şüphelinin ismi üzerinden çalışma başlatan polis, şüphelinin Ürgüp'teki bir otelde kaldığını tespit etti. Bunun üzerine Ürgüp'e giden polis, yapılan operasyonla 4 şüpheliyi kaldıkları otelde yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere Konya'ya getirilen Mohammad Kakavand (40), Abbas Shojaeı (35), Mehran Adıneh (41) ve Valiollah Joodaki (35), haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, Türkiye'ye 25 gün önce gezmek için Tahran'dan geldiklerini, il il dolaşıp farklı yerler görmek istediklerini söyledi. Araştırmalarını derinleştiren polis, şüphelilerin Aydın ilindeki bir marketten de aynı yöntemle 2 bin lira çaldığını belirledi.

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Görüntü dökümü:

------------------------------ - Şüphelilerin hastaneye sağlık kontrolüne getirilmesi Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)) =========================================================== Lösemi hastası Servet'e yeşil sahadan destek İzmir'de Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan baba Kamil Göktaş, lösemi hastası 4 yaşındaki oğlu Servet Metin Göktaş'ın zorlu mücadelesinde çalışma arkadaşlarının desteğiyle moral buluyor. Baba Göktaş'ın tedavi nedeniyle Ankara'da bulunduğu sırada, Göktaş ailesinin fotoğrafının yer aldığı bir pankart bastıran Bayraklı Belediyesi çalışanları, acılı aileye yeşil sahadan destek verdi. Arkadaşlarının halı saha maçı öncesi açtığı 'Göktaş Ailesi dualarımız sizlerle' yazılı pankartı görünce çok duygulandığını ifade eden Kamil Göktaş o anı asla unutamayacağını söyleyerek "Bu hastalıkta en önemli şey moral. Biz ne kadar moralli olursak, oğlumuz o kadar mutlu olacak ve hızlıca bu illetten kurtulacak" dedi.

İzmir'de son derece sağlıklı, kıpır kıpır bir çocukken yaklaşık 2 ay önce hareketleri bir anda yavaşlayan Servet Metin Göktaş, lösemi hastalığıyla tanıştı. Kamil Göktaş (33) ve 6 aylık hamile Esra Göktaş (28) çiftinin ilk çocukları Servet, şimdi Ankara'da tedavi görüyor. Oğlunun son zamanlarda çabuk yorulduğunu ve yüz renginin solduğunu fark eden baba Kamil Göktaş, geçen temmuz ayından bu yana kan kanseriyle mücadele ettiklerini söyledi. İyileşmede tedavi kadar moralin de önemli olduğuna değinen Göktaş, onun gülmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Teşhisin konulmasının ardından hastalığın birkaç günde yüksek riskli sınıfa geçtiğini, yani kanser hücrelerinin hızlı çoğaldığını öğrendik. Ankara'daki LÖSEV Vakfı'na bağlı LÖSANTE Hastanesi'nde tedaviye başladık. 4 gün kemoterapi aldıktan sonra bağırsak enfeksiyonu geçirdi. Çok zor bir süreçti. Antibiyotik tedavisiyle o enfeksiyon geçti ve ikinci kez kemoterapi aldı. Evimi Ankara'ya taşıdım. Burada çalışmam gerektiği için oğlumun her zaman yanında olamıyorum. Haftada 3 gün, 15'er dakikalık görüşlere izin veriliyor. Elimden geldiğince gidip istediği oyuncakları götürüyorum. Onu mutlu etmek için uğraşıyorum" dedi.

Oğlunu kemoterapi nedeniyle saçları dökülmeden önce traş ettiren Kamil Göktaş, psikolojik açıdan ona bu süreçte en az hasar gelmesi için çabalıyor. Oğlunun, hastalığı ile ilgili tam olarak bilgi sahibi olmadığını söyleyen Göktaş şunları anlattı: "Ben saçım az olduğu için kazıtırım. Oğluma 'Sen hiç bana benzemiyorsun, senin saçların var' dedim. Doktorlar ile önceden konuşup izin almıştım. Hastanede odasına gelip saçlarını kestiler. Beni görüntülü aradı ve 'Nasıl sana benzemiş miyim' diye sordu. İlerleyen dönemde saçları dökülecekti. Kötü bir psikolojiye kapılmaması için bu önlemi aldık, iyi de oldu. En azından döküldüğünü fark etmiyor. Hasta olduğunu biliyor ama ne olduğunu tam idrak edemiyor. Çünkü onu daha önce öksürdüğünde, hapşırdığında ya da ateşi çıktığında hastaneye götürürdük. Şimdi bu tür belirtiler olmadığı için 'Ben iyiyim eve gidelim' diyor. Hastalığını tam anlayamıyor." "YÜZDE 51'İ MORAL, YÜZDE 49'U TEDAVİ"

Belediyedeki çalışma arkadaşlarının her açıdan ona çok destek olduklarını belirten baba Kamil Göktaş, Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Birimi'nin hazırladığı sürprizle bir an olsun sıkıntılarından uzaklaştı. Ankara'da oğlunun yanında kaldığı sırada mesai arkadaşlarının halı saha maçına katılamayan Göktaş, "İş arkadaşlarım bana çok destek oluyor. Spor müsabakasında pankart açtıkları gün Ankara'daydım. Bizim aile fotoğrafımızın yer aldığı, 'Göktaş Ailesi dualarımız sizlerle' yazılı pankartı görünce çok duygulandım. O desteği unutamam. Bu hastalıkta en önemli şey moral. Biz ne kadar moralli olursak çocuğa o kadar faydamız olur. O ne kadar mutlu olursa, o kadar çabuk bu illetten kurtulacak. Doktorlar da yüzde 51'i moral, yüzde 49'u tedavi diyor" dedi.

SERVET'E KARDEŞİ UMUT OLABİLİR

Servet'e bir süre sonra ilik nakli yapılması gerektiğini belirten Göktaş, eşi ve kendisinin ilik nakli için uygun bulunamadığını söyleyerek taramaların devam ettiğini anlattı. Göktaş, "Eşimin iliği hiç uyumlu çıkmadı, benim ise yüzde 50 uyumlu. Şimdi kardeşlerimizden örnek alındı. 15 gün sonra sonuçlar çıkacak. En kötü ihtimal yüzde 90 uyumlu olmalı. Uygun çıkarsa 4 ay sonra nakil yapılacak" dedi. Yeni doğacak bebeklerinin de uyumlu iliğe sahip olabileceğini anlatan Göktaş, "Eşim hamile kaldığında Servet'in hastalığı yoktu. Ama kardeşlerde uyumlu iliğin bulunma olasılığı daha yüksekmiş. Aralık sonu doğacak bebeğimizin doğum sırasında kordon kanına bakılacak. Belki Servet'e erkek kardeşi bir umut olacak. Ama bir yaşından önce ilik alınamayacağı söylendi. İşallah daha önce uyumlu ilik bulunacak. Bu hastalık sabır gerektiriyor" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Baba Kamil Göktaş ile röp, -Servet Metin Göktaş'ın hastane görüntüleri, -Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Birimi'nin halı sahaya çıkışından görüntü,

-Pankarttan detay görüntü. Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA) ====================================== İzmir'de, teknoloji üssü gibi meslek lisesi İzmir'in Bornova ilçesindeki, Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, birbirinden kaliteli yazılım ve endüstriyel otomasyon projeleriyle Türkiye çapında başarılar elde etti. İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, okulu ziyaret ederek öğrencileri teşvik, hocalarını ise tebrik etti. Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan 'MZRoboteam', ürettiği projelerle göz dolduruyor. Dikkat seviyesinin ölçümü ve odaklanma sorunu yaşayan öğrencilerin tespitinde kullanılan cihaz, robotik teknolojinin kullanıldığı ve çeşitli ürünlerin ağırlık standartlarını ölçüp standart dışı olanları belirleyen, Endüstri 4.0 teknolojisinin kullanıldığı Terazi 4.0, uzaktan kumanda edilebilen elektrikli süpürge, ev hayvanlarının insan yardımı olmaksızın odalara girip çıkmalarını sağlayan 'Dost Kapısı', imkanı kısıtlı olan okul ve öğrencilerin yüksek ücretli deney aletlerini daha düşük bütçelerle sanal gerçeklik ortamında tanımalarına imkan veren 'Sanal Laboratuvar' gibi projeler, Türkiye çapında gerçekleştirilen çeşitli yarışmalarda ödüllere layık görüldü.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğrenci ve öğretmenleri tebrik etmek için Mahzar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen ve üretilen projeler hakkında bilgi alan Yahşi, "Meslek lisesi öğrencilerimizin kazandığı bu başarılar bizleri gururlandırıyor. Bu öğrencilere imkan verildiği zaman sadece Türkiye çapında değil dünya çapında ses getirecek projelere imza attıklarını görüyoruz. Burası, adeta bir proje imalathanesi gibi çalışıyor. Hem öğrencilerimizin hem de danışman eğitimcilerimizin bu çalışmalarının patent anlamında da ses getireceğine inanıyorum. Bu öğrencilere bizler imkan verdik ve onlar da dünya genelindeki zekalara taş çıkartıyorlar. Hepsini alınlarından öpüyorum, tebrik ediyorum" dedi. ÖDÜL ALAN PROJELER

Çeşitli ebatlardaki ürünlerin ağırlıklarını, tamamen robotik teknolojiyle ölçen ve standart dışı olanlarını ayırıp bilgisayara raporlayan, Endüstri 4.0 teknolojisinden ilham alınarak yapılan Terazi 4.0 projesi, geçen yıl TÜBİTAK Ege Bölge Birinciliği'ni kazandı. Okulun 12'nci, sınıf öğrecilerinden Bilal Bakartepe ve Harun Ersöz'ün gerçekleştirdiği bu proje ayrıca, Türkiye çapında 4'üncü olarak teşvik ödülüne layık görüldü.

Uzaktan kumanda edilip hem geniş hem de dar alanda çöp toplayan, okul bahçelerinde işlevsel olarak kullanabilen 'Süpürgeç' çalışması ise Yaşar Üniversitesi'nin düzenlediği Yaşamda Kalite, Proje ve Fikir yarışmasında birincilik kazandı.

Diğer 12'nci sınıf öğrencilerinden Musa Can Polat ve Mustafa Çetinoğlu'nun geliştirdiği, okul bahçesinden toplanan pet, cam ve teneke atıkların ayrıştırıldığı ve çöpü atan öğrencinin makine tarafından tanınıp otomatik olarak puan kazandığı 'Ayrıştır/Kazan' makinesi de, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin düzenlediği Çevre Dostu ve Verimli Enerji Projesi yarışmasında birincilik kazandı. Ayrıca, aynı yarışmada, yine 12'nci sınıf öğrencileri Himmet Yalçın, Muhammet Selman Tamer ve Tunahan Turhan'ın yaptığı, ev hayvanlarını sensör yardımıyla algılayan ve insan yardımı olmaksızın onların güvenli şekilde içeri girip dışarı çıkmalarını sağlayan 'Dost Kapısı' projesi de, üçüncü olmaya hak kazandı.

Maddi olarak kısıtlı imkanlara sahip olan eğitim kurumlarının elde etmelerinin zor olduğu bazı deney ve laboratuvar aletlerinin sanal gerçeklik ortamına aktarılması fikrini hayata geçiren, 'Sanal Laboratuvar' projesi ise Teknofest İstanbul İnsanlık Yararına Teknoloji'de, eğitim kategorisinde yarışmaya hak kazandı. Projeyi gerçekleştiren 12'nci sınıf öğrencileri Kemal Ayan, Kerem Tatar, Kemalcan Öztürk ve İlhan Çiftlikli ise Türkiye Teknoloji Takımı'na seçildi.

ODAKLANMA PROBLEMİNE DE ÇÖZÜM ÜRETİLİYOR

Öğrencilerden Emre Kaan Akbulut ve Burak Tok'un yaptığı bir diğer uygulama olan ve dikkat seviyesinin ölçümü ve odaklanma sorunu yaşayan öğrencilerin tespitinde kullanılan cihaz da, yine TÜBİTAK'a gönderilen projeler arasında. Cihazın kulak memesi ve alın kısmına temasıyla, beyindeki BETA sinyalleri 0 ile 100 arasında bir sayı değerine dönüşürülüyor ve bu değerler bluetooth teknolojisiyle bilgisayar ortamına aktarılıyor. Bu değerin, yani dikkat seviyesinin yüksekliğine göre bir oyuncak araba hareket ediyor ve böylece öğrencinin odaklanma oranının hangi noktada olduğu, bilgisayardaki değerlere bağlı kalmaksızın, oyuncak arabanın hareketine göre kontrol edilebiliyor. TÜBİTAK'a gönderilen bu projenin de ödül alması bekleniyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ile röp. - Yapılan projelerden detay görüntüler - Öğrencilerin yaptıkları makineleri çalıştırmalarından görüntü - İl MEB Müdürü Ömer Yahşi'nin ziyaretinden ve öğrencilerle görüşmesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

====================================== Paraşüt Kulesi'nde adrenalin sürüyor İzmir'de Kültürpark'ın simgesi haline gelen Türk Hava Kurumu'na ait paraşüt kulesi, İzmir enternasyonal Fuarı kapsamında gençlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Fuar boyunca kuleden günde ortalama 100-150 kişi atlayış yapıyor. Türk Hava Kurumu'un Kültürpark'taki 81 yıllık paraşüt kulesi, bu yıl 87'inci kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı ziyaretçilerinin ve özellikle de gençlerin ilgisini çekiyor. Paraşüt deneyimi yaşamak isteyen adrenalin tutkunları, görevlilerin gözetiminde atlayış yapıyor. 45-70 KİLO ARASI VE 16 YAŞ ÜSTÜ OLANLAR ATLAYABİLİYOR

Türk Hava Kurumu İzmir Şubesi Başkanı Hasan Çingil, fuar sezonunda 48 metre yüksekliğindeki kuleden günde ortalama 100-150 kişinin atlayış yaptığını söyledi. THK İzmir Şube Başkanı Hasan Çingil (58), "Ben de lise çağındayken Türk Hava Kurumu ile tanıştım. Çekirdekten yetiştim ve 40 yıldır da THK'nın içindeyim. Paraşüt atlama kulesi hava şartları musaade ettiği müddetçe büyük ilgi görüyor. Fuar sezonunda günde ortalama 100-150 kişi geliyor. Talep çok fazla. Bizim amacımız sivil havacılığı gençlere tanıtmak ve sevdirmek. Fuar sezonu haricinde bütün faaliyetlerimiz ücretsiz. Yalnızca fuar sezonunda kuleden paraşütle atlamak için kişi başı 15 TL bilet ücreti alıyoruz. Bu biletleri yardım pulu karşılığında veriyoruz. 45-70 kilo arası ve 16 yaşından büyük olan herkes atlayabilir. Gönüllü arkadaşlarımız atlayış yapmak isteyenleri bilgilendiriyor, paraşütü bağlıyor ve aşağı atlamasına yardımcı oluyorlar. Aşağıda da gönüllü arkadaşlarımız atlayanlara yardım ediyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Paraşütle atlayanlardan görüntü - Türk Hava Kurumu İzmir Şubesi Başkanı Hasan Çingil ile röp Haber-Kamera: İZMİR, (DHA) İkinci defa alkollü yakalanınca polise yalvardı Karabük'te, geçen ay alkollü yakalanması nedeniyle ehliyetine el konulan Ramazan D.(50) yeniden alkollü yakalanınca polislere, "Etmeyin eylemeyin. Bu seferlik affedin. Söz veriyorum. Bir daha içersem namert, şerefsizim" dedi. Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde alkol ve emniyet kemeri denetimi yaptı. 100. Yıl Mahallesi 1010 Nolu Cadde üzerinde yapılan denetimde ekipleri görünce yol kenarına park eden otomobil sürücüsünün yanına polis gitti. Denetimden kaçmadığını sadece aracını park ettiğini söyledikten sonra alkolmetreyi üfleyen Ramazan D.'nin 1.77 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine geçen ayın 12'sinde el konulduğunu söylediği polisi ceza yememek için ikna etmeye çalışan Ramazan D., "Etmeyin eylemeyin. Bu seferlik affedin. Söz veriyorum. Bir daha içersem namert, şerefsizim. Ben inşaatçı adamım. Eve 5 bin TL ceza gelecek. Benim çoluk çocuğumun nafakası, elektriği hepsi gitti işte. Ben bin TL ödeyemedim ki. Bunu nasıl ödeyeceğim?" dedi.

1 ay önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenilen Ramazan D.'ye alkollü araç kullanmaktan 1256 TL., ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı da 2 bin 18 TL olmak üzere toplam 3 bin 274 TL para cezası kesildi. Otomobili ise gelen arkadaşına teslim edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Denetimden detay

-Alkollü sürücü

-Emniyet kemeri takılı olmayan sürücülerin cep telefonlarına gelen SMS'i okuması

Süre:(04.12) Boyutu:(466 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Fren yerine gaza basınca kaza yaptı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde özel bir sürücü kursunda direksiyon eğitimi gören sürücü adayının, fren yerine gaza bastığı otomobil, 3 metrelik duvardan düştü.

Kaza, dün akşam Mevlana Calalettin Rumi Bulvarı'nda meydana geldi. Özel sürücü kurslarına ait eğitim alanında direksiyon dersi alan ismi öğrenilemeyen kadın sürücü adayı, otomobili park etmek isterken fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıkıp demir çitleri kırarak 3 metrelik duvardan otogar bahçesine düştü. Duvarda asılı kalan otomobilde şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Kaza sonrası olay yerine gelen sürücü kursu sahipleri otomobili bulunduğu yerden çıkardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yapan otomobil

- Duvarda asılı kalan otomobil

- Toplanan kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 271 MB Sevgi ve kardeşlik için, Edirne'den Silopi'ye 1884 kilometre pedal çevirdi Şırnak'lı olan ve İstanbul'da yaşayan Ramazan Değer, sevgi ve kardeşlik için Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’ndan, Şırnak’ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı’na kadar olan 1884 kilometrelik yolu bisikleti ile pedal çevirerek katetti. Cizre ilçesi nüfusuna kayıtlı olmasına rağmen yaklaşık 30 yıldan beri İstanbul’da bir veteriner kliniğinde çalışan 51 yaşındaki Ramazan Değer, 16 yıldır bisikleti ile birçok memleketi dolaştı. Doğduğu memleketine sürekli bir özlem duyan evli ve 3 çocuk babası Değer, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı ile Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı arasındaki 1884 kilometrelik yolu, bisikleti ile tamamlamak istedi. Kardeşlik ve sevgi amacıyla yola çıkan Değer, günde yaklaşık 12 saat yol alarak 1884 kilometrelik yolu 12 günde tamamlamayı başardı. Akşamları tesislerde dinlenen, gündüzleri ise ihtiyaç molası için duraklayan Değer’e maddi destek ise, Cizrespor Kulübü Başkanı Salih Sefinç’ten geldi. Yolculuk boyunca rampalar dışında pek zorlanmadığını belirten Değer, 10 defa lastiğinin patladığını ve zorlu yolculuğunu 12 günde tamamladığını söyledi.