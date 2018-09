DHA YURT BÜLTENİ-2

'Hayat Tamircisi" olarak bilinen ve 'Uluslararası İyilik Ödülü' sahibi olan Hasan Kızıl ise, 3 yıldır engelli hayvanların engellerini yok etmek için onlara protez yaptığını ifade ederek, "Diğer projem ise küçük çocuklar ve insanlar için 3D yazıcının mekanik olanıdır. Yürüteç ve protez projem çok yoğun insan projeme çok mesaj atılıyor. Ebru'da bunların arasından birtanesiydi. protezi verdiğim zaman çok mutlu oldu ve şaşırdı. O an hemen bebeğine sarıldı. O an ki duygular böyle tarifsiz. Şuan kolu yüzde 40 veya 50 çalışıyor. Ebru'nun daha iyi bir kola ihtiyacı var. Bebeğine sarılmak için daha iyi bakması için. Çalışmalarımı geliştirmeyi düşünüyorum. Doku sensör takarak çalışmaları biyonik hale getirmeyi düşünüyorum. İnsanlara olan çalışmalarıma devam edeceğim. İlerde daha da geliştireceğim. Biyonik kol yapmayı düşünüyorum"dedi.

Biri çelik kasaların yerini tespit etmiş, öteki soymuş

KONYA'da iki farklı çelik kasa hırsızlığı olaylarına karıştıkları tespit edilen Mehmet Can Gültekin (45) ve Şükrü Koçak (36) tutuklandı. Koçak'ın çalınacak çelik kasaları belirlediği, Gültekin'in de il dışından gelip kasaları açtığı belirtildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 11 Eylül tarihinde merkez Karatay ilçesi Fevçi Çakmak Mahallesi'ndeki bir plastik fabrikasında çelik kasadan 85 bin lira değerinde çek senet ve bin liranın çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatı. Polis, şüphelilerin olay yerine geldiği hafif ticari aracın plakasını ve kiralık olduğunu tespit etti. Araç takip sisteminden aracın bulunduğu adrese giden polis ekipleri, yapılan operasyonla Mehmet Can Gültekin ve Şükrü Koçak'ı saklandığı evde gözaltına aldı.

İL DIŞINDAN GELİP KASALARI AÇIYORMUŞ

Sorgulanmak üzere Hırsızlık Büro Amirliği'ne götürülen şüphelilerin 28 Ağustos tarihinde Sarayönü ilçesine bağlı Kuyulusebil Mahallesi'ndeki bir evdeki çelik kasadan da 20 bin lira çaldığı belinlendi. Şüphelilerden Şükrü Koçak'ın ifadesinde, çalınacak olan kasaları kendisinin belirlediğini, tespiti yaptıktan sonra Mehmet Can Gültekin'e haber verdiğini, Gültekin'in de il dışından Konya'ya gelerek kasaları açtığını itiraf ettiği ifade edildi. 29 farklı dosyadan poliste suç kaydı bulunan ve 8 dosyadan da aranan Mehmet Can Gültekin ile 6 dosyadan poliste suç kaydı bulunan Şükrü Koçak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

