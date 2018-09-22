DHA YURT BÜLTENİ 2

Yağmur ve dolu sürücülere zor anlar yaşattı
Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) - KARS’ta etkili olan yağmur ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Kars'ta aniden bastıran yağmur ve dolu hayatı felce uğrattı. Doluya yolda yakalanan sürücülerden bazıları zarar görmemek için araçlarını yol kenarına çekerek beklemeye başladı. Şiddetli yağan dolu otogar civarını kısa sürede beyaza bürüdü. Dolunun ardından gelen yağmurla birlikte bazı yolların suyla kaplandığı kentte sürücüler zor anlar yaşadı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------------
Havanın kararması
Yağmur ve dolu genel ve detaylar
(KJ:Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)
388 MB
Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!
İran'da terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Fatih Altaylı'dan çok tartışılacak sözler: Namussuz olanlar daha makbul
Avustralya'yı ayağa kaldıran 'deve kuşu canisi' yakalandı!
'Doktorum' diyerek çocukların fotoğrafını isteyen sapık tutuklandı
Aksaray'da vahşet! Bir insan babasına bunu nasıl yapar
Apple'ın son telefonu iPhone XS'de bomba özellik
MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt: AK Parti'yi sandığa gömelim
Trigeminal Nevralji nedir? Trigeminal Nevralji belirtileri nelerdir? Trigeminal Nevralji ağrısı nasıl geçer?
İbrahim Kalın'dan çok önemli operasyon açıklaması: Her an, her şey olabilir
30 yıldır dışarı adım dahi atamıyor!
E-posta ile gelen büyük tuzak
Okuyucu Yorumları 0 yorum