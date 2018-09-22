DHA YURT BÜLTENİ 2

Yağmur ve dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) - KARS’ta etkili olan yağmur ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kars'ta aniden bastıran yağmur ve dolu hayatı felce uğrattı. Doluya yolda yakalanan sürücülerden bazıları zarar görmemek için araçlarını yol kenarına çekerek beklemeye başladı. Şiddetli yağan dolu otogar civarını kısa sürede beyaza bürüdü. Dolunun ardından gelen yağmurla birlikte bazı yolların suyla kaplandığı kentte sürücüler zor anlar yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Havanın kararması

Yağmur ve dolu genel ve detaylar

(KJ:Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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