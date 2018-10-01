DHA YURT BÜLTENİ 2

Eşini öldürüp, intihar etti AYDIN'ın Nazilli ilçesinde cinnet getiren Mehmet K. (71) eşi Cemile K.'yi (66) öldürdükten sonra başına dayadığı aynı tabanca ile intihar etti.

Emekli inşaat ustası Mehmet K., dün saat 21.45 sıralarında, Pınarbaşı Mahallesi 1 Sokak'taki evlerinde eşi Cemile K. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine sinirlerine hakim olamayan Mehmet K., cinnet getirip, eşine tabanca ile peşpeşe 4 el ateş etti. Ardından aynı tabancayı başına dayayıp intihar etti. Silah seslerini duyan komşularının durumu 155 Polis İmdat ihbar hattına ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Eve giren polis ve sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan Mehmet K. ile göğsüne 2 kurşun isabet ettiği belirlenen Cemile K.'nin yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet ve Cemile K., çiftinin cesetleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Eşini öldürüp, intihar eden Mehmet K.'nih (Kızıltaş) görüntüsü

-Olay yerinden görüntüler.

-Meraklı kalabalığın görüntüsü

-Meraklı kalabalığın görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) ============= Üç iş yeri yangında zarar gördü İZMİR'in Buca ilçesinde, züccaciye dükkanında çıkan yangın çevredeki iki iş yerine zarar verdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yaylacık Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'nde Abdülkadir Yılmaz'a ait züccaciye dükkanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İşyerinden çıkan alevleri görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. İşyerinin bulunduğu apartmanda oturanlar kısa sürede tahliye edildi. Züccaciye dükkanındaki yangın yandaki iki iş yerine da zarar verirken, ekiplerin söndürdüğü yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yangından görüntü

(Kj, Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: İZMİR, (DHA) ===================== Bursa'da yangın, 10 kişiyi itfaiye kurtardı Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA'nın Nilüfer İlçesinde 4 katlı binanın zemin katında çıkan yangında binada mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen bir kişi ise hastaneye kaldırıldı

Olay, merkez Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesinde sabah erken saatlerde meydana geldi. Kiraya verilmek için boş olan evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında dumanlar 4 katlı binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alt katlarda oturan 6 kişiyi binaya girip çıkartılırken, ördüncü katta oturan 4 kişi için merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldı. Binadan çıkan 9 kişi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerince ayakta tedavi edilirken dumandan etkilenen 70 yaşındaki Hatice Özer Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yangında hayatını kaybeden olmazken, daire kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kurtarma dan görüntüer

Yangından detaylar ========================== Komando değil itfaiye erleri MUĞLA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, aldıkları eğitim ve gösterdikleri performanslarla komandoları aratmıyor. İtfaiye erlerinin, ateş çemberi içinde kollarını güçlendirmek için uçları alevli demir setini karşılıklı olarak birbirlerine atarak çalışma yapması dikkat çekti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ev, araç, baca, anız ve orman yangınlarının yanı sıra sıkışmalı kazalarda insan ve mahsur kalan hayvanların kurtarılması, su baskınları gibi çok sayıda olaya müdahale ediyor. İl genelinde 40 noktada 143 araç ve 511 personelle hizmet veren İtfaiye Daire Başkanlığı, erlerinin göreve komando eğitimleriyle hazırlanmasını sağlıyor. Eğitime koşu ile başlayan ekipler, ısınma turlarının ardından güç-kondisyon eğitimi yaparak olası yangın ve kurtarma çalışmalarına hazır hale gelmeyi hedefliyor. Ekiplerin güç kondisyon eğitiminde boks, ip atlama, mekik, barfiks, şınav, karın kaslarının güçlendirilmesi, balyoz ile lastikleri vurarak kol kaslarının güçlendirilmesi gibi komandoların eğitiminde yer alan hareketler yer alıyor. İtfaiye ekiplerinin en ilginç eğitimlerinden biri de ateşle çevrili çember içinde iki ucu ateşe verilmiş demirden ağırlık seti ile yapılanı. Yanan çemberin içinde ağırlık setini kollarını güçlendirmek amacıyla hareket ettiren ekipler, uçları ateşe verilmiş seti karşılıklı olarak birbirlerine atarak eğitimlerini sürdürüyor. Güç ve kondisyon çalışmalarının ardından kurtarma timi senaryo gereği bir yaralıyı otomatik liberatör yardımıyla önce sedye üzerinde yukarı taşıdı, ardından yine aynı sedye ile yere indirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Raşit Çöl, "Bu zor görevleri yapmak, sağlam bir beden ve sağlam bir psikoloji gerektiriyor. İtfaiyeci çıkan her yangına en hızlı müdahaleyi yapıp, ateş altındaki ailemizi veya çocuğumuzu ve mallarımızı en kısa sürede kurtarmak için kendi canını düşünmeden ateşe atmaktadır. Görevleri sırasında yaralanan ve hatta hayatını kaybeden, belediye sınırları içinde halkın sağlık ve huzurunu, sağlamak ve korumakla, yangına karşı önleyici tedbirleri almakla ve bunları gece gündüz demeden 7 gün 24 saat görev bilinciyle gerçekleştirilmektedir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Drone ile İtfaiye Daire Başkanlığı'nın hava görüntüsü

-İtfaiye erlerinin koşu yapması, ısınma hareketleri

-İtfaiye erlerinin eğitimlerinden genel ve detay görüntü

-Senaryo gereği yaralının otomatik libaratör yardımıyla sedye üzerinde yukarı taşınması ve yere indirilmesi

-İtfaiye araçlarının çıkış görüntüsü Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) ===================== Endemik bitkiler ekonomiye kazandırılıyor EGE Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ndeki Biyomühendislik Bölümü'nde, Prof. Dr. Aynur Gürel ile çalışma grubu tarafından yapılan çalışmalarla, ticari ve tıbbi değere sahip olan bitkiler, doğada kendi kendilerine yetişmeleri beklenmeksizin, laboratuvar ortamında normalden çok daha hızlı bir süreçte yetiştiriliyor. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Gürel ile araştırma grubu tarafından Bitki Hücre, Doku ve Organ Kültürü Laboratuvarı'nda çok çeşitli biyoteknolojik çalışmalar yürütülüyor. Nesli tükenmekte olan endemik bitkiler (belli bir bölgeye has olan bitkiler) başta olmak üzere, tıbbi ve ticari değeri yüksek olan bitkiler, meyve anaçları, süs bitkileri ve ekonomik öneme sahip bazı sebze ve sucul bitkiler gibi değerli bitki türleri laboratuvar ortamında ve steril koşullar altında genetik yapıları da korunarak kısa sürede üretiliyor. Birçok bitki türünden alınan hücre, doku ve organların kendilerine uygun olan besin ortamlarına nakledilmesiyle, bitkiler doğadakinden çok daha hızlı ve sağlıklı şekilde yetişiyor. Bu yöntemle, tıbbi ve ticari değeri olan bitkilerin üretim süreci hızlandırılırken, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan endemik bitkiler de hızla çoğaltılarak korumaya alınıyor.

ÇİÇEKÇİLİK SEKTÖRÜNE KATKI

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, bitkilerden değerli bileşiklerin elde edilmesine yönelik biyokütle üretimleri üzerinde de çeşitli araştırmalar yapılan laboratuvarı ziyaret etti. Laboratuvarın Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sağladığını belirten Rektör Budak, şunları söyledi:

"Bu laboratuvar teorik bilgiden çok, uygulamaya yönelik buluşların yapıldığı bir laboratuvardır. Tohumculuk sektöründe bitkiyi ilgilendiren alanlarda, çiçekçilik sektöründe ve tarıma yönelik bitkisel üretimin yer aldığı bütün alanlarda uygulamalı doku kültürleri yapılabiliyor. Örneğin incirde geçmiş yıllarda ortaya çıkan bir hastalık nedeniyle ciddi tehlike atlatıldı. Burada hocalarımız, meristem kültürüyle virüsten ari incir materyalini elde ettiler. Ayrıca sanat yaklaşımıyla biyomühendislik bir araya getirilip çiçekçilik sektörüne yönelik olarak biyotasarım kapsamında in vitro teraryumlar oluşturulabiliyor. Bunları evlerde dekoratif amaçlı kullanılabilecekleri gibi bir hediye paketi şeklinde sunularak da katma değer sağlayabilirler. Özel sektöre yönelik çalışmalar nedeniyle hocalarımız yatırımcıları davet ediyor. Prof. Dr. Aynur Gürel hocamız ve ekibi, gerek çiçekçilik sektöründe, gerekse bitkisel üretimin yer aldığı fidan ve tohum konusunda da doku kültürü uygulamalarıyla ülke ekonomisine ciddi katkılar sunuyorlar. Hocamızı ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum. Türkiye'nin doku kültürü anlamındaki bir numaralı uygulamalı laboratuvarı ülkemizdeki tüm yatırımcılara açık. Ülkemizin dünya çapında ekonomik olarak rekabet ettiği bu ortamda bilim insanlarımız ülke ekonomisine katkı sağlamaya hazır."