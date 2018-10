DHA YURT BÜLTENİ-2

'İZMİR'DE ÜLKEMİZDE GİBİ HİSSETTİK' Suriye'den İzmir'e kaçış sürecini anlatan Ahmet Hasan, "Suriye Halep'te de ayakkabı imalatı yapıyorduk. Bu sırada Türkiye'ye de zaman zaman fuarlar için geliyordum. Savaştan dolayı ülkemizde isyan çıktı. Ailem için de sıkıntılı günler yaşandı. Artık işimizi de yapamaz duruma gelmiştik. Can güvenliğimiz kalmayınca Türkiye'ye kaçtık. Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra İstanbul ile İzmir arasında ne gibi bir iş yapabileceğim konusunda araştırma yaptım. Sonra İzmir bize uygun geldi ve buraya yerleştik. Suriye'de imalatımız olduğu zaman İzmir'de de dostlarımız vardı. Onlar bizim burada yeni bir hayat kurmamıza yardımcı oldu. Bana nasıl iş yeri açılır, çalışma izni, oturma izni alınır bu konularda yardım ettiler. Bunların sonrasında vergi levhamızı aldık ve işe başladık" dedi. Üretimde iyi bir yere geldiklerini ifade eden Ahmet Hasan, neden Avrupa ülkelerine gitmediklerini ise "Bizim elimizde bir mesleğimiz vardı ve burası o mesleğimizi devam ettirmemiz için uygun yerdi. Biz burada kendimizi ülkemizde gibi hissettik, ülkemizdeki ortamı bulduk. Yabancılık çekmedik. Herkes bizimle ilgilendi. Bu nedenle burada kaldık ve çalışıyoruz" sözleriyle anlattı.

Görüntü Dökümü ------------------ (NOT: Eski hükümlü, görüntünün yüzü kapatılıp servis edilmesini istiyor)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

- Şüphelinin hastaneye getirilmesi

- Acil servis önü

- Hastaneden çıkarılması

- Polis otosuna bindirilmesi

- Polis otosunun gidişi

- Çalınan hoparlörler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ (DHA)

226 MB

========================

Mudanya Mütarekesi'nin imzalandığı müze eve yoğun ilgi

KURTULUŞ Savaşı'nın sonunda imzalanan, İstanbul, boğazlar ve Doğu Trakya'nın savaşsız kurtarılmasını sağlayan, TBMM Hükümeti'nin ilk siyasi zaferi Mudanya Mütarekesi'nin 96'ıncı yıldönümü, tarihi antlaşmanın yapıldığı binanın da bulunduğu Bursa'nın Mudanya ilçesinde kutlanıyor. Antlaşmaya imza atan İsmet İnönü ve itilaf devletlerinin temsilcilerinin balmumu heykellerinin de bulunduğu, müzeye dönüştürülen tarihi binayı her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor.

Büyük Taarruz'un zaferle sona ermesinin ardından itilaf devletleri, TBMM’ye mütareke çağrısında bulundu ve görüşmeler, 3 Ekim 1922 tarihinde Mudanya’da başladı. Görüşmelere, TBMM adına İsmet İnönü, İngilizleri temsilen General Harington, Fransa adına General Charpy, İtalya adına General Mombelli katıldı. 3 Ekim tarihinde başlayan görüşmeler, Doğu Trakya’nın ve boğazların boşaltılması, Türkiye’ye geri verilmesi konularındaki görüş ayrılıkları nedeniyle sık sık kesildi. Zaman zaman gergin anların yaşandığı, hatta Türk ordusunun yeniden harekat hazırlıklarına giriştiği mütareke görüşmeleri, 11 Ekim 1922’de uzlaşmayla sonuçlandı. Mudanya Mütarekesi, 11 Ekim sabah saat 06.00’da Türkiye ve 3 itilaf devleti arasında imzalandı. Mütareke, imzalandıktan 3 gün sonra yürürlüğe girdi.

Ankara hükümeti, istediğini elde etmiş ve tek kurşun atmadan İstanbul, boğazlar ve Doğu Trakya’yı işgalden kurtardı. Tarihi antlaşmayla, milli mücadelenin savaş dönemi sona erdi. Askeri zaferin ardından TBMM siyasi bir zafer de kazanmış oldu.

ANTLAŞMANIN İMZALANDIĞI EV MÜZE OLDU

TBMM Hükümeti'nin siyasi alanda kazandığı ilk başarısının göstergesi olan Mudanya Mütarekesinin imzalandığı Bursa'nın Mudanya ilçesindeki ev, Mudanya Mütareke Müze'si olarak halka hizmet veriyor. Rus asıllı Alexander Ganyanof’a ait olan ve daha sonra Şeker Kralı olarak bilinen Mudanyalı iş insanı Hayri İpar’ın satın alıp onardığı Mudanya Mütareke Evi Müzesi, 1937 yılından, 1959 yılına kadar Mudanya Belediyesi’ne bağlı bir müze olarak hizmet verdi. 1959 yılında ise Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne devredildi. 19. yüzyılın mimari özelliklerine sahip 2 katlı, 2 büyük salonu ve 13 odası bulunan müzede, İsmet İnönü'nün çalışma odası bulunuyor. Toplantı odasında ise görüşmelere katılan İsmet Paşa ile itilaf devletlerinin temsilcileri General Harington, General Charpy ve General Mombelli’nin balmumu heykelleri var. Ayrıca İsmet Paşa'nın, görüşmeler sırasında şartları kabul edilmeyince, "Gerekirse savaşırız" diyerek yumruğunu vurmasıyla ikiye bölünen mermer masa de müzede sergileniyor. Tarihi müze, her yıl binlerci kişiyi ağırlıyor. Geçen yıl 50 bin kişinin ziyaret ettiği müze, mütarekenin 96'ncı yıldönümü yaklaşırken ziyaretçilerle dolup taşıyor.

'BARIŞIN VE KARDEŞLİĞİN ŞEHRİ'

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya'nın barışın ve kardeşliğin şehri olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Barışa bir nebze de olsun Mudanya'dan destek vermeye çalıştık ve çabalıyoruz. Bu yönden başarılı olduğumuza inanıyorum. Bu toprakları bize vatan olarak emanet edenlerin, neler çektiğini unutmamak gerekir. Bu vatan için edilen mücadelenin, dökülen kanların, verilen canların ve şehitlermizin unutulmaması gerekir. Bizim de amacımız bu. Burası Cumhuriyetimizin biçimlendiği yerdir. Mudanya Mütarekesi olmasaydı, Lozan olmayacaktı. Lozan olmasaydı Türkiye Cumhiriyeti olmayacaktı. Biz de her sene, bu mücadeleye, bu zafere uygun olarak kutlamalarımızı yapıyoruz. Bu sene de konserler, paneller ve kitap günleri ile tarihi zaferi kutlayacağız."