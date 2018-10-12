DHA YURT BÜLTENİ 2

ULUSLARARASI DÜZEYDE ARANAN DEAŞ MİLİTANI, 2 KARISIYLA TUTUKLANDI KAYSERİ'de, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3'ü kadın, 7 şüpheliden Rusya Uyruklu Rashid Enikeev, Elana Rakhmanova, Suriye uyruklu Mahmud Şeyh Muhammed, Sümeyye Şeyh Muhammed, Ahmad Alakel ve Minah Muhammed Al Ali tutuklandı. Mısır uyruklu Nada Ahmed M. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Enikeev'in (28), İdlib'den Türkiye'ye biri Rus, diğeri Suriyeli 2 karısıyla 3 ay önce geçtiği, 1 yıl önce girdiği silahlı çatışmada boynundan ve belinden yaralandığı için tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu belirlendi.

DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon için düğmeye basan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Mısır, Suriye ve Rusya uyruklu 3'ü kadın 7 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Uluslararası seviyede terörizm suçundan aranan Rusya Uyruklu Rashid Enikeev, Elana Rakhmanova, Suriye Uyruklu Mahmud Şeyh Muhammed, Sümeyye Şeyh Muhammed, Ahmad Alakel, Minah Muhammed Al Ali, Mısır Uyruklu Nada Ahmed M. yakalandı. Zanlılardan Nada hariç, 6 DEAŞ üyesi Nöbetçi Sulh Ceza mahtkemesindte gece yarısı biten duruşma sonrası tutuklanarak Kayseri Bünyan Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

RUS RASHID ENIKEEV ULUSLARARASI TERÖRİST

Kayseri'nin Talas ilçesinde yapılan aramada ve cep telefonlarında çok sayıda sahte pasaport, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilen zanlılardan, geçirdiği trafik kazası sonrası sakat kaldığı ve tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu ileri süren, ancak Irak'daki çatışmalar sırasında yaralandığı, boynuna ve beline platin takıldığı ortaya çıkan DEAŞ üyelerinden Rashid Enikeev'in Uluslararası seviyede terörizm suçundan arandığı, halen DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü, DEAŞ terör örgütü tarafından GSM aracılığı ile örgüt içi kullanılan gizli haberleşme üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği, DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürütürken, ölen terör örgütü mensuplarının eşlerini Suriye'den kaçak yollarla getirerek Türkiye'ye yerleştirdiği anlaşıldı.

KAYSERİ'DEN RUSYA VEYA FRANSA'YA GİDECEKLERDİ

Kayseri'de TEM polisinin yaptığı operasyonda yakalanan, DEAŞ terör örgütünün Göç ve Lojistik Komitesi Türkiye sorumlusu 'Abu Jafar' kod adlı kişi ile irtibatlı olduğu Rusya vatandaşı, Rashid Enikeev, imam nikahlı Rus karısı Elana Rakhmanova, imam nikahlı eşi Suriye uyruklu Sümeyye Şeyh Muhammed ile birlikte sahte pasaportlarla sınırdan geçerek Kayseri'ye geldikleri ve Talas ilçesindeki bir eve 3 ay önce yerleşip, Rusya ve Fransa'ya gitmek için fırsat kolladıkları öğrenildi. Rashid Enikeev'in Rus imam nikahlı eşinin Rusya'da Üniversite öğrenimini yarıda bırakarak DEAŞ örgütüne katıldığı de belirlendi.

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-Zanlıların adliyeye getirilişinden görüntü Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA) ===================================================== ADANA'DA 3 KİŞİ PATLAYICILARLA YAKALANDI ADANA'da polis, Kobani olayları ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılmasının yıl dönümünde protesto etmek isteyen kişilere yönelik operasyon yaptı. 3 kişinin yakalandığı baskınlarda, 5 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 6-7 Ekim Kobani olayları ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılmasının yıldönümünde protesto düzenlemek isteyen örgüt yandaşlarına yönelik operasyon yaptı. Ekipler, belirledikleri adreslere yaptıkları baskınlarda pet şişeler içine hazırlanmış el yapımı patlayıcı, 5 el bombası fünyesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 zanlının, bu patlayıcıları güvenlik güçlerine ve araçlarına atarak terör eylemi yapacakları saptandı. Ayrıca polisler, Seyhan İlçesi Küçükdikili Mahallesi'nde de yasa dışı pankart ele geçirdi. Emniyete götürülen 3 zanlı ise sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

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Operasyonda ele geçirilen patlayıcı maddelerin görüntüsü SÜRE:00'41" BOYUT:76,0 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA) ====================================== Kuyucak'ta goji berry yetiştiren çift, talebe yetişemiyor AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, halk arasında 'kurt üzümü' olarak bilinen, anavatanı Tibet olan goji berry yetiştiren Kerim ve Gülperi Saatçioğlu çifti talebe yetişemiyor.

Fransa'da yaklaşık 15 yıl terzilik ve tercümanlık yapan 68 yaşındaki Kerim Saatçioğlu, 1988 yılında memleketi olan Aydın'ın Kuyucak ilçesine kesin dönüş yaptı. Mesleğine burada devam edip, konfeksiyon atölyesi kurmak isterken, bir anda kendini tarımın içinde bulundu. Kuyucak'ın kırsal Gencelli Mahallesi'nde önce tavuk çiftliği kurdu. Bu işi yaparken tarım fuarlarına katıldı. Bu süreçte dünyanın değişik ülkelerinden fidanlar getirip kendi arazisinde deneme üretimleri yaptı. Yetiştirdiği, mayhoş tadı olan erkenci dutlar büyük ilgi gördü. Bodur ağaçlarda yetişen bu dutların gerek dondurma, gerekse de reçel ve şurup üretiminde tercih edilen bir ürün olması ile kazanç sağlayan Saatçioğlu, bölge üreticisine örnek olmak ve bu işi de sevmesi nedeniyle alternatif ürün üretimlerini sürdürüp, 7 yıl önce kayın mantarı ve goji berry yetiştirmeye başladı. Eşi 56 yaşındaki Gülperi Saatçioğlu ile 7 yıl önce Tibet'ten goji berry tohumunlarından elde ettikleri fidanları sulama kolaylığı olması için 6 dönümlük zeytin bahçesindeki ağaçlarının arasına dikti. Şimdi 100 goji berry ağacı olan Saatçioğlu çifti, bu ağaçlardan mayıs ayı sonuna başlayıp ekim ayına kadar hasadını yaptıkları meyvelerin bir bölümünü yaş olarak bir bölümü de evlerinin önünde oluşturdukları seralarda kurutup, kalitesine göre kilosunu 80 ila 100 lira arasında fiyatlarla pazarlarda satıyor.

Bu meyvenin fidanını da üretip, satışa sunduklarını belirten Kerim Saatçioğlu, "Goji berry sağlık açısından da fayralı bir meyve. Geçen hafta Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü'ne bu meyvenin tanıtım için davet edildim. Üniversitede öğrencilere bu meyve ile ilgili bilgiler verdim. Goji berry, verim oranı çok yüksek bir meyve. İlaç hiç kullanılmıyor. Bu meyve yendiği zaman vücuttaki yorgunluğu alıyor. Hücre yenileyici özellikleri var. Faydaları saymakla bitmez" dedi.

Saatçioğlu, goji berry yetiştirmeye başlamasını hikayesini ise şöyle anlattı:

"Tibet'ten önce kilosu 35 liradan kuru goji berry getirtip, Didim Pazaryeri'nde sattım. Goji berrynin fiyatının önce 50, ardından da 70 TL'ye kadar çıkması üzerine bu bitkiyi kendim yetiştirmeye karar verdim. Tohumlarını getirtip, önce tüp poşetler içinde fidan haline getirdik. Sonra da bahçeye dikerek üretime başladık."

Gülperi Saatçıoğlu da bahçelerinde yetiştirdikleri goji berryleri toplayıp, özel yöntemlerle güneşte ve kendi özel makinelerinde kuruttuklarını, 10 gün içerisinde satışa hazır hale getirdiklerini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Goji berry bahçesinden görüntü

-Kerim Saatçioğlu ile röp.

-Gülperi Saatçioğlu ile röp.

-Goji berry meyvelerinin ağaçlardan toplanmasından görüntü

-Goji berry meyvelerinin toplanıp sergide kurutulmak üzere serilmesi

-Kurutulmuş goji berrylerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / KUYUCAK (Aydın), (DHA) ====================================== 6 kız çocuğuna cinsel istismarla suçlanan öğretmene dava Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki bir ortaokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Çetin O. (49) hakkında, 6 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. Tutuklanmasının ardından ilk duruşmasında tahliye edilen Çetin O.'nun istismarda bulunduğu iddia edilen kız öğrencilerden 5'i, kasım ayında görülecek ikinci duruşmada ifade verecek. Karabağlar'da bulunan ortaokulunun müdür yardımcısı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Çetin O., iddiaya göre geçen mart ve nisan aylarında, okuldaki 6 kız öğrenciye sözlü ve fiziki cinsel tacizde bulundu. Olaylar, Çetin O.'nun, ders sırasında ileride ne iş yapmak istediğini sorunca "Dansçı olmak istiyorum" cevabını veren öğrencisi H.Ü.'yle koridorda karşılaşıp odasına çağırmasının ardından yaşananlar sonrası ortaya çıktı. İddiaya göre Çetin O., odasına aldığı H.Ü.'ye, cep telefonundan müzik açarak, "Hadi bana dans et, bir iki figür göster" dedi. H.Ü.'nün itiraz etmesi ve odadan çıkıp bağırması üzerine, diğer öğretmenler de Çetin O.'nun odasının önüne geldi. H.Ü.'nün, olayı okuldaki rehber öğretmenine anlatması sonrasında tutanak tutuldu. Bu olayın ardından, daha önce benzer olaylar yaşadığını söyleyen 5 kız öğrenci de, yaşadıklarını rehber öğretmeniyle paylaştı.

'DÜŞÜK NOT VERDİĞİM İÇİN İFTİRA ATMIŞ OLABİLİRLER' İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Çetin O.'yu açığa aldı. Ailelerin şikayetçi olması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, geçen 19 Nisan'da gözaltına alınan Çetin O., bir gün sonra da tutuklandı. Çetin O. hakkında 5 kez 8 yıldan 15 yıla kadar ve H.Ü.'ye yönelik davranışı nedeniyle de 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Çetin O., davanın geçen 15 Ağustos'ta görülen ilk duruşmasında, suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben okula giriş çıkışlar ve öğrencilerin giyimleriyle ilgili görevliydim ve öğrencilerin okula taytla gelmesine, uygunsuz araç ve gereçlerle gelmelerine engel oldum. Dolayısıyla okulda sevilmeyen idareci haline geldim. En son yaptığım sınavda da düşük not verdiğim için öğrenciler böyle bir iftira atmış olabilirler" dedi. TAHLİYE EDİLDİ Çetin O., delil karartma ve kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle, tutuksuz yargılanmak üzere ilk duruşmada tahliye edildi. Gelecek kasım ayına ertelenen ikinci duruşmada, istismara uğradığı iddia edilen diğer 5 kız öğrenci dinlenecek. Öğrencilerin avukatı Ceren Şen, tüm çocukların ailelerinin korkmadan haklarını savunduklarını ve şikayetlerinden vazgeçmediklerini belirterek, "Bu tür durumlarda bazı aileler çeşitli sebepler yüzünden çekinip sinebiliyorlar. Bazen de olayın duyulmaması için şikayetçi bile olmuyorlar. Ancak bizim bu olaydaki şansımız tüm ailelerin çocuklarının haklarını sonuna kadar savunmak konusunda göstedikleri direnç oldu" dedi. Kız öğrencilerin hem yargılama aşamasında hem de Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki soruşturma kapsamında birçok kez dinlendiklerini ifade eden Şen, "Bu durum çocuklarda mağduriyete yol açıyor, zira Milli Eğitim Bakanlığı çocukların ifadelerini pedagog eşliğinde almıyor" dedi.

Öte yandan, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Özkan, davayı yakından takip edeceklerini söyledi. Çocuklara yönelik işlenen bu tür suçlar karşısında tüm mağdurların ve mağdur yakınlarının kendilerine ulaşmalarını istediklerini belirten Özkan, "Bizler hem hukuki hem de psikolojik olarak her türlü yardımı vermeye hazırız. UCİM'in internet sitesi olan, 'www.ucim.org.tr' adresinden bizlere her türlü istismarı ihbar edebilirler" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Okuldan görüntü

- Okulun tabelasından görüntü

- Avukat Ceren Şen ile röp.

- Sanık Ç.O.'nun fotoğrafı Haber-Kamera: Davut CAN- Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA) ====================================== Soyguncular didik didik arandı ADANA'da bankadan para çeken vatandaşları soymak isteyen 1'i kadın 2 şüpheli, polislerin geldiğini görünce kaçtı. Polis, bölgede şüphelileri yakalamak için çok detaylı arama yaptı. Olay, Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan bir bankada meydana geldi. İddiaya göre, başka araçtan çaldıkları plakayı kendilerine ait otomobile takan 1'i kadın 2 kişi, bankadan para çeken kişileri izlemeye başladı. Bu sırada bankadan 100 bin lira çeken bir vatandaşın otomobilini takip etmeye başlayan şüpheliler, soygun yapmak istedi. Şüpheliler bir süre ilerledikten sonra sürücüsünün park edip yanından ayrıldığı aracın camını kırdı. 1'i kadın 2 şüpheli otomobilde parayı bulamayınca, torpido gözündeki tabancayı çaldı.

POLİS ALARMA GEÇTİ Bir süre sonra aracının başına gelen sürücü, tabancasının çalındığı görünce polisi aradı. Bunun üzerinde çevrede güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin uzun süre bankanın önündeki vatandaşları izlediğini tespit edince alarma geçti. Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarından aracın çalıntı plakayla dolaştığını da saptayan polis, tüm kaçış noktalarında tedbir aldı. Otomobilin Sarıhamzalı Mahallesi'nde görülmesi üzerine polisler, bu bölgede yoğunlaştı. Bu sırada polisler, araçta bulunan 1'i kadın 2 kişinin de kimlikleri tespit etti. Kısa süren aramaların ardından şüpheliler polis tarafından sıkıştırıldı. Ekipler, kaçan otomobilin lastiklerine ateş açtı. Aracın ön lastiğinin parçalanması üzerine şüpheliler otomobili terk ederek kaçmaya başladı. Hırsızlık Büro Amirliği polisleri ise şüpheliler saklanabilecekleri yerlerde detaylı arama yaptı. Özellikle metruk bina ve çalıların arasında arama yapan ekipler, silahlarını çekerek çevreyi didik didik aradı. Şüpheli otomobil ise incelenmek üzere emniyet binasına götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Polis ekiplerinin Hırsızları arama yapması

- Arama yapılan evin sahiplerinin konuşması

- Hırsızların Çaldıkları aracı bırakıp kaçması SÜRE:02'08" BOYUT:237 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA) ====================================== Tuğçe, 'Umut'un umudu oldu ERZURUM'da, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (KKEF) İngilizce Öğretmenliği 3'üncü sınıf öğrencisi Tuğçe Güner, görme engelli kediyi sahiplendi. 'Umut' adını verdiği engelli kediyle kısa sürede gönül bağı kuran Güner, "Benim gibi, engelli hayvan sahiplenmek isteyen hiç düşünmesin. Size tamamen sevgi veriyor" dedi. Atatürk Üniversitesi'nin Hayvanseverler Kulübü Başkanlığı'nı yapan Tuğçe Güner, kediyi Trabzon'daki kulübü ziyarete gittiğinde gördüğünü ve çok sevdiğini söyledi. Kedinin, iltihap akması nedeniyle operasyonla gözlerinin alındığını anlatan Güner, "Kendisi henüz yeni doğmuştu. Kardeşi ölünce bu yalnız kaldı. Hiç düşünmeden sahiplendim. 'Umut' adını verdiğim kedimin gözlerinden sürekli iltihap akıyordu. Veterinere götürdüm ve ameliyatla gözleri alındı. Şimdi sağlık durumu çok iyi. Okullar açılınca 'Umut'u Trabzon'dan alıp, Erzurum'a getirdim. Öğrenci evinde kız arkadaşım ve kedilerimizle birlikte yaşıyoruz. 'Umut' benim en iyi dostum oldu. Engelli kediyi beslemek hiç de zor değil. Yemeğini, suyunu bırakıp gittiğimde kendisi koklayarak bulup yiyebiliyorum. Onunla sık sık geziye çıkıyoruz" diye konuştu