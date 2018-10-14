DHA YURT BÜLTENİ-2

1)İZMİR'DE GÖÇMENLERİN BULUNDUĞU KAMYON DEVRİLDİ (1) İZMİR'de, sabah erken saatlerde, kasasında düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyon, havalimanı kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına devrildi. Kamyon ters dönerken, kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans, arama ve kurtarma ekibi sevk edildi.İzmir' de göçmenleri taşıyan kamyonun sulama kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 18 kişinin öldüğü, yaralıların bulunduğu bildirildi.. GÖRÜNTÜLER FEED' TEN GEÇİLİYOR İZMİR, (DHA)- =================================================== 2)BİTLİS'TEKİ KÖYDE 1 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTLİS'in Hizan ilçesine bağlı Doyumlu köyünde, eğitim- öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla 1 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Bitlis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Hizan'a bağlı Doyumlu köyünde 1 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilerek, şöyle denildi: "Bitlis'in Hizan İlçesine bağlı Doyumlu Köyü/Mezraları'nda bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri tespit edilmiş olup, bahse konu BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 14 Ekim 2018 Pazar günü saat: 05.00'dan 15 Ekim 2018 Pazartesi günü saat: 06.00'a kadar (öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - ================================================= 3)VAN'DA SAMANLARIN İÇİNDEKİ BİDONLARDA 74 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ VAN'ın Saray ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ahırdaki samanların içine gizlenmiş 4 bidonda 74 kilo eroin ele geçirildi.Saray ilçesine bağlı Sırımlı Mahallesi'nde şüpheli kişilerin, temin ettikleri uyuşturu maddeyi evlerinde sakladıkları bilgisi üzerine harakete geçen Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda ev ve çevresinde arama yapıldı. Narkotik detektör köpek 'Cesur'un da kullanıldığı aramalarda, evin yakınındaki ahırdaki samanların içine gizlenmiş 4 bidonda toplam 74 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor. Görüntü Dökümü

JANDARMA KAMERASI

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-Jandarma araçlarının uyuşturucu operasyonu için jandarmadan çıkış yapmaları

-Köye gitmeleri

-Ahır ve samanlık olarak kullanılan adrese Narkotik detektör köpek 'Cesur' ile arama yapılması

-Samanların arasında bidonlada eroin ele geçrilmesi

-Eroinden detaylar