DHA YURT  BÜLTENİ-2

Kazada yaralanan Yunus polisinin beyin ölümü gerçekleşti (EK)

1)5 KİŞİYE HAYAT VERECEK

Aile ile yapılan görüşmeler sonrasında organ bağışı için ameliyata alınan Hayrettin Yılmaz'ın kalbi, akciğeri, karaciğeri ve böbrekleri nakle uygun bulundu. Yılmaz'dan alınan kalp ve akciğer ambulans helikopterle Ankara'da bir hastaneye götürüldü. Yılmaz'ın karaciğeri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine, böbrekleri ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek organ nakli sıra bekleyen hastanala nakledilecek.

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