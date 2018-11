DHA YURT BÜLTENİ 2

“Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 16 ay görev yaptığım Bitlis Valiliği görevimden Trabzon Valiliği'ne atandım. Geldiğim ilk gün hem vali hem de belediye başkan olarak ilimizin huzur ve güveni tesis etme noktasında tüm çabaları göstereceğimizi belirtmiştim. Onun yanında özellikle vatandaşa dokunan, vatandaş odaklı hizmet anlayışını ön plana çıkaran bir yönetim anlayışının olacağını paylaşmıştım. Çok şükür huzurluyum, mutluyum. 16 ay gibi kısa bir sürede paylaştığım tüm görevleri yerine getirdim.Öncelikli olarak emniyet ve asayişin temininde mesai mefhumu gözetmeksizin ilimizin ve ülkemizin huzuru için yağmur, çamur, kar demeden görev yapan güvenlik güçlerinden Allah razı olsun. Özellikle onların haklarını helal etmesini istiyoruz. Mümkün mertebe tüm karakollara gitmeye çalıştık. Onlara dokunma, moral vermeye ve yanlarında olduklarımızı göstermeye çalıştık.Son bir yıl her birimiz için gurur veren güzel sonuçlar elde ettik. 'Kadim kent tarihi kimliğine kavuşuyor' sloganıyla başlattığımız çalışmalarla üç tane projeyi hayatta geçirdik. Büyük devlet ve milletler geçmişine, tarihine ve kültürüne sahip çıkmakla olur. Yaptığımız projelerle kentin tarihine ve geçmişine dokunduk. Şehirler ruh veren tarihi ve geçmişidir. Ne kadar güzel işler yaptığımızın gururunu yaşıyorum. Kısa bir süreydi ama çok anlamlı bir dönemi geçirdik. Bu şehre hizmet etmek ve kendimizi adamaktan mutluyuz. Kendimi atanmış değil adanmış diyeceğiz dedik ve öyle hareket etmeye çalıştık. Bu şehri unutmayacağız."

Gizem, yeni yaşam ve hayalleri için sesine ses istedi

İZMİR'de, 8 yıl önce 12 yaşında geçirdiği trafik kazasında ince bağırsakları zarar gören Gizem Kılıç, 2010 yılında Türkiye'de ilk kez kök hücreyle birlikte ince bağırsak nakli oldu, ardından 2014 yılında ikinci kez yapılan nakille hayata tutundu. Ancak ikinci kez takılan organın da görevini yapmaması üzerine Gizem, üçüncü kez nakil için beklemeye başladı. Sağlık durumu her geçen gün kötüleşen, 14 aydır hastane odasından çıkamayan Gizem, sosyal medyadan yayınladığı video ile "Her geçen gün benim aleyhime işliyor. Türk toplumunu ben ve benim gibilere umut olmak, hayat olmak için organ bağışına davet ediyorum. Ben yaşamak istiyorum, yaşama hakkımı istiyorum. Lütfen sesimize ses verin" dedi.Gizem Kılıç'ın ince bağırsakları, 2010 yılında geçirdiği trafik kazası ile birlikte büyük zarar gördü. 5 ay hastanede tedavi gören Gizem Kılıç'ın yaşaması için, ince bağırsak nakli gerektiği açıklandı. Türkiye'de kök hücreyle birlikte ilk inc