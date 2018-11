DHA YURT BÜLTENİ-2

Görüntü Dökümü

- Jackson kardeşler ile röp.

- Jackson kardeşlerin çocukluk fotoğrafları

- Kasım Pırlant ile çocukların görüşmesinden fotoğraflar

- Genel ve detay görüntü

İZMİR, (DHA)

4)DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR, TİYATRO EĞİTİMİYLE SOSYALLEŞİYOR

TRABZON'da, Ortahisar Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları öncülüğündeki proje ile down sendromlu çocuklara tiyatro eğitimi veriliyor. Özel araçlarla eğitime getirilen çocukların, sosyal hayata adapte olması ve sanatla da buluşturulması amaçlanıyor. Tiyatro eğitimi alan öğrenciler, sahne alıp oyunlarını da başarıyla sergiliyor. Trabzon'da Down Sendromluları Derneği, Karadeniz Emes Derneği ve Trabzon Ortahisar Belediyesi'nin katkıları ile düzenlenen proje kapsamında engellilere tiyatro eğitimi veriliyor. Engellilerin sosyal hayata katılımını sağlamak ve özgüvenlerini yerine getirip hayata daha da sıkı tutunmalarının hedeflendiği projede, görme engelli, down sendromlu, emes hastası ve çeşitli engelli bireyler özel eğitmenler eşliğinde sanatla buluşuyor. Engellilerin yaşadığı sorunlar tiyatro gösterilerinde skeçlerle anlatılmaya çalışılıyor.

'KENDİLERİNİ ÖZGÜR HİSSETMELERİNİ SAĞLIYORUZ'

Tiyatrocu Emre Yeşilyurt kendisinin de engelli kardeşi olduğunu belirterek engellilerin ve ailelerinin yaşamış olduğu problemleri çok iyi anladığını belirtti. Yeşilyurt, "Tüm engellilerimiz kapsayan bir çalışma yürütüyoruz. Burada engeller sınırlı değil. Çeşitli engellerde bireylerimiz var. Özel eğitmenler eşliğinde kendilerine tiyatro eğitimi veriyoruz. Engelli kardeşlerimizle sanat atölyesi kurduk. Engellilerimizin biraz daha kendilerini özgür hissedebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Ailelerin yükünü alıyoruz. Bende engelli abisiyim. Kız kardeşim egeli olduğu için engellilerin ve engelli ailelerinin neler yaşadığını çok iyi anlayabiliyorum. Onları mutlu edebilmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.