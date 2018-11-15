DHA YURT BÜLTENİ-2

1) ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, 8 KİLOMETRE SÜREN KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, 8 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılean incelemede 1,5 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Faruk Y, alkol aldığı için kaçtığını söyledi. Öte yanda otomobilde yapılan aramada ise koliler halinde 100 şişenin üzerinde bira bulundu.

Saat 03.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde 01 L 0081 plakalı otomobilden şüphelenen polis, aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. D-400 Karayolu'nda kaçan şüpheli, Girne Köprüsü üzerinden Seyhan ilçesine geçti. Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde kaçmaya devam eden şüpheli, havaalanı kavşağında önlem alan polisleri fark edince altı geçide yöneldi. Kavşakta önlem alan polislere yakalanmamak için Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ne dönen şüpheli, daha sonra Vefa Caddesi'ne yöneldi. Peşine çok sayıda polis ekibini takan şüpheli, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeyi denedi ancak başarılı olamadı. Barış Mahallesi 50168 Sokak'ta durmak zorunda kalan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Yapılan kimlik tespitinde adının Faruk Y. olduğunu öğrenilen şüpheli, alkol aldığı için polislerden kaçtığını söyledi. Otomobilde yapılan aramada ise bagaj kısmında koliler halinde 100 şişenin üzerinde bira bulundu. Biraların faturalı olduğunu belirten ve 1,5 promil alkollü olduğu tespit edilen Faruk Y., ifadesi alınmak üzere Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.