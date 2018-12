DHA YURT BÜLTENİ-2

İZMİR İş Kadınları Derneği (İZİKAD) üyeleri üniversite öğrencisi kızlara eğitim bursu vermek üzere hazırladıkları seramik biblolar için yılbaşına özel tasarımlar geliştirdi. Başına kar taneleri çizdikleri 'gülence' adlı bibloları 50 lira bağış karşılığında hediye ettiklerini belirten İZİKAD Başkanı Huriye Serter, iş dünyasına bir çağrı yaparak "Kurumsal yada bireysel yeni yıl hediyelerinizi gülence ile yaparsanız geleceğe katkınız olur. Bir kızımızı da siz gülümsetin" dedi. İzmirli iş kadınları genç kızların üniversite eğitimine destek sağlamak amacıyla seramikten gülümseyen kız, 'gülence' figürleri hazırlıyor. Yoğun iş temposundan vakit ayırıp atölyede çalışan İZİKAD üyeleri yeni yıl nedeniyle çalışmalarına hız verdi. 1.5 yıldır hazırladıkları gülenceleri yeni yıl hediyesi olarak yeniden tasarladıklarını belirten İZİKAD Başkanı Huriye Serter, sevdiklerine ya da kurumsal müşterilere ne hediye edeceğini düşünenlere gülenceleri önerdi. İZİKAD olarak 21. yüzyılın güçlü kızların elinde yükseleceğine inandıklarını ifade eden Huriye Serer, kızların liderliği sayesinde dünyanın değişim ve dönüşüme uğrayacağını söyledi. Bu doğrultuda hedef belirlediklerini dile getiren Serter, "İZİKAD olarak iki yıldır üniversite öğrencisi kızlara burs veriyoruz. Bunun için bir fon gerekiyordu. Seramik atölyesi sahibi bir üyemizin önerisi doğrultusunda bu bibloları yapmaya başladık. Bu seramik kızları, bağış yapmak isteyenlere hediye ediyoruz. 1.5 yıldır gülencelerimizi hem yurt içi hem de yurt dışında pek çok yere gönderdik" dedi. "ÇİÇEK VE ÇİKOLATA YERİNE GÜLENCE ALIN" Gülencelerin kutularını ve bardak altlıklarını da yaptıklarını anlatan Serter, tüm seramiklerin üniversitede okuyan genç kızlara burs olarak geri döneceğini belirterek şöyle konuştu: "Ben iş dünyasına bir çağrı yapıyorum. Yılbaşında sevdiklerine yada kurumsal müşterilere ne armağan vereceklerini düşünüyorlarsa gülenceler var. İleride torunlarına anlatacakları bir hikayeleri olur. Çiçek ve çikolata çok güzel ama ikisi de bitiyor. Birini yiyorsunuz biri de solup gidiyor. Ama masanızda duran bir gülence size her zaman bir kızı gülümsettiğinizi anımsatacaktır. Kurumsal yada bireysel yeni yıl hediyelerinizi gülence ile yaparsanız geleceğe katkınız olur. Bir kızımızı da siz gülümsetin." 50 LİRA BAĞIŞA 1 GÜLENCE Dernek üyelerinden Sibel Gürbüz, 50 lira bağışta bulunan herkese bir adet gülence hediye ettiklerini söyledi. Betül Sezgin de küçük bir fırça darbesiyle büyük bir etki yaratılabileceğini söyleyerek, herkesi burs havuzlarına katkı sağlamaya davet etti. Yeni yıl hediyesi olarak firması aracılığıyla 120 adet gülence aldığını belirten Neşe Can da "İsteyen herkes internet adresimiz www.izikad.org'tan bize ulaşıp bağışlarını iletebilir, karşılığında gülencelerimizi alabilirler" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------:

-Tek gözlü ve burnu, çenesi olmadan doğan buzağının doğumdan hemen sonra cep telefonu ile çekilen görüntüsü

Haber: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)

======================================================

6)ÖZEL SPORCULARIN BAŞARILARI GURURLANDIRDI

TRABZON Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Down sendromlu Enes Yılmaz (25) ve mental bozukluğu olan Muhammet Yazıcı (27), 5 yılda kendilerini geliştirerek masa tenisi ve atletizm branşlarında elde ettikleri başarılarla göz doldurdu. Masa tenisinde Enes Yılmaz dünya üçüncüsü, Muhammet Yazıcı ise uzun atlama ve 100 metre koşuda Türkiye şampiyonu oldu.Trabzon Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Down sendromlu Enes Yılmaz ve mental bozukluğu olan Muhammet Yazıcı, 5 yıl önce Trabzon Rehabilitasyon Aile Dayanışma Merkezinde, gündüz bakım ve rehabilitasyon hizmeti almaya başladı. Sporla rehabilite bölümünde yetenekleri keşfedilen iki genç, spora yönlendirildi. Enes masa tenisine, Muhammet ise uzun atlama ve koşu branşında eğitim aldı. Kısa sürede gelişim gösteren iki sporcu il ve bölge birincilikleri kazandı. Kendilerini geliştiren sporcular 5 yılda branşlarında elde ettikleri başarılarla göz doldurdu. Masa tenisinde Enes Yılmaz, Portekiz’de düzenlenen Down Sendromlular Dünya Şampiyonası'nda üçüncüsü, Muhammet Yazıcı ise uzun atlama ve 100 metre koşuda Türkiye şampiyonu oldu. Özel sporcular, Ankara'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edildi.