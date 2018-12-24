DHA YURT BÜLTENİ-2

1)FETÖ'NÜN HÜCRE EVİNE 'SARI YELEK' OPERASYONU Bursa merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 15 sarı yelek, 8 de kırmızı yelek ele geçirildi. Bursa merkezli 8 ilde FETÖ'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonunda 28 adrese baskın yapıldı.

Operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alınırken, 19 sarı yelek, 9 kırmızı yelek, sahte kimlikler ve 91 bin lira ele geçirildi. GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

BURSA/DHA 2)200 YILLIK MAYADAN GELENEKSEL EKMEK ÜRETİYOR BURSA’da 1890’dan günümüze ekmek üreten ailenin 3’üncü kuşak temsilcisi olan Hakan Doğan, 200 yıllık olduğunu belirttiği mayadan geleneksel ekmek üretimi gerçekleştiriyor. Kullandıkları tarihi mayayı Gümüşhane’den aldıklarını belirtip, ‘’En eski mayayı araştırıp Gümüşhane’de Çiçekli Köyü’nden bulduk ve yaklaşık 2 asırlık maya’’ dedi.

Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi’nde unlu mamüller üzerine işyeri bulunan Hakan Doğan 2 asırlık mayadan ekmek üretiyor. Ailesinin 1890’dan beri ekmek üretimi gerçekleştirdiğini ve kullandıkları mayanın da 2 asırlık maya olup Gümüşhane’nin Çiçekli Köyün’nden getirildiğini belirten 3’üncü kuşak üretici Doğan, ‘’120 yıldır ekmek üreten bir ailenin en küçük ferdiyim. Ailem 1890’da ekmek üretmeye başlamış. Ekmek üretiminde eski usulleri tamamen bilen bir aileden yetiştim. Herkes yeni yeni ekşi mayalı ekmekler yapmaya başlarken, biz de tekradan eskiye atalarımızın yaptığı ekmeğe geri dönüş yaptık. Bunun için de en eski mayayı araştırıp, Gümüşhane’den Çiçekli Köyü’nden bulduk ve yaklaşık 2 asırlık maya. Bu maya ile ekmeklerimizi üretiyoruz. Bu geleneksel ekmeklerde ekşi maya kullanıyoruz ve yaklaşık 24 saat fermente oluyor’’ şeklinde konuştu.

‘FIRINDAN ÇIKINCA ANADOLU KOKUYOR’ Ürettikleri ekmeklerde de geleneksel buğday kullandıklarını belirten üretici, ‘’Bu geleneksel ekmeklerde aynı zamanda geleneksel buğdayları tercih ediyoruz. Bizde yaklaşık 42 çeşit ekmek var. Yerli buğdayları tercih ediyoruz. Gerçi diğer ekmeklerimizde de yörelerine göre buğdayları seçiyoruz ama bunlarda özellikle atalık buğdayların olmasını istiyoruz. Onun da ayrı lezzeti, dokusu olduğunu bildiğimizden onları daha çok tercih ediyoruz ve ekşi mayaya da çok ciddi manada yakışıyor. Fırından çıktığında buram buram Anadolu kokuyor. Çok tercih ediliyor bu ekmekler. Artık beyaz ekmekten daha ziyade, bu tarz ekmekler daha çok tercih ediliyor. Eskiden çok az üretiyorduk. Şimdi üretimimizin çoğunu bu tipteki ekmeklere kaydırdık. Bu ekmekle ilgili de oldukça yoğun bir talep var’’ ifadelerini kullandı. İşyerinden sürekli alışveriş yaptığını ve ekşi mayalı ekmeğin çok lezzetli olduğunu belirten Serkan Tan da, ‘’Oğlumla sabahları geliyoruz buraya. Ekşi mayalı ekmekleri var. 2 asırdır ürettikleri. Çok farklı bir tat ve aroması var. Herkese tavsiye ederim bu ekmeği. Gerçekten çok güzel bir ekmek’’ sözlerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Hamur yoğrulması

-Ekmeği fırına verme ve çıkarma

-İşyerinden görüntüler

-Hakan Doğan röp.

-Serkan Tan röp.

-Müşterilerin ekmek alması

-Detaylar Görüntü Süresi:5.12 sn - Boyut:582 mb

Haber - Kamera : Muammer İRTEM/ BURSA,(DHA) ================================================ 3)FLAMİNGO ÇETESİ İZMİR'in Balçova ilçesindeki İnciraltı sahilinde bulunan Çakalburnu lagününü kendilerine mesken edinen ve kış şartlarına rağmen bölgeyi terk etmeyen doğadaki nadide kuş türlerinden olan flamingolar İzmir'i çok sevdi.

İzmir'de kış mevsiminde hava sıcaklığının iyice düşmesiyle birlikte, konumu nedeniyle kuşların sığındığı bir liman olan İnciraltı sahili, adeta flamingoların evi oldu. Havaların soğuması ile birlikte Gediz Deltası'na göre daha az rüzgar alan ve daha güvenli buldukları bu bölgeye gelen flamingolar, koloni kurdu. 1-2 metre uzunluğunda, tüyleri beyaz ve pembe, kanat uçları ise siyah olan flamingolar yüzerken de gökyüzünde süzülürken de görsel şölen yaşatıyor. Pek çok su kuşundan farklı olarak tuzlu sularda yaşayan flamingoların bu pembe zarafeti fotoğraf tutkunlarının ve doğa severlerin ilgisini çekti. Bölgeyi evleri olarak benimseyen flamingoları yaşam alanlarında rahatsız etmeyen İzmirliler de onları benimsedi. Sayıları gün geçtikçe yüzleri bulan flamingolar, bölgeyi adeta kuş cennetine çevirdi.

Görüntü Dökümü:

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- Flamingolarda görüntü

- Drone görüntüleri

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera-Drone: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA) 4)GÜNDÜZ POLİSLİK, AKŞAM WUSHU YAPIYOR MANİSA İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 34 yaşındaki polis memuru Mürşit Köse, gündüz asayişi sağlarken, akşamları ise wushu, boks ve atletizm sporlarıyla uğraşıyor. Polis memuru Köse, mesai sonrası uğraştığı spor dalında profesyonel olup meslektaşlarının antrenörü olmak istiyor. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'de görevli 11 yıllık polis memuru Mürşit Köse, gündüz görevini yaparken akşamları da Çin savunma

sanatı olarak bilinen 'wushu' sporuyla uğraşıyor. Wushu sporunun yanı sıra atletizm ve boks da yapan Köse, "Wushuya 1 yıl önce başladım. Hedefim, önce başarılar elde ederek milli sporcu olmak daha sonra ise meslektaşlarının antrenörü olmak" dedi.

'ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM'

Polislik mesleğinde sporun çok önemli olduğunu vurgulayan Mürşit Köse, meslektaşlarına öneride bulunarak, "Spor benim için çok güzel bir hobi ve hayat tarzı. Zamanın değerlendirilebileceği en güzel anlardan biri. Sporla uğraşımı artık profesyonelliğe dökmek istiyorum. Sporun vücuduma bir çok katkısı var. Sporu yaptığım zaman kendimi zinde hissediyorum. Stresimi azaltıyor. Kendime olan özgüvenim artıyor. Meslektaşlarıma, gençlere örnek olmak istiyorum. Başarmak için inanmak gerekiyor. Spor yapmanın yaşı yok. Spor, hayat boyu devam etmeli. Polislerin sürekli spor yapmaları gerekiyor çünkü görev sırasında daha dinç ve zinde olunuyor" diye konuştu.

'1 YILDA MÜTHİŞ GELİŞME'

Manisa Gençlik İl Spor Müdürlüğü Wushu Antrenörü Yusuf Çetinkaya ise Mürşit Köse'nin azimli olduğunu belirterek, "Polis memuru arkadaşımız çok azimli. Mesai dışındaki zamanının neredeyse tamamını spor salonunda geçiriyor. Kendisinde 1 yıldan beri müthiş bir gelişme oldu. Spora başladığı günden bu yana çalışmalarında teknik olarak ilerlediği gibi, özgüveni, duruşu, yürüyüşü her şeyi daha farklılaştı" diye konuştu.