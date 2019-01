DHA YURT BÜLTENİ-2

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesindeki silahlı kavgada, soluk borusunun bir dalına (bronş) mermi çekirdeği saplanan 58 yaşındaki Mehmet Kaçar, başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu. Sarıgöl ilçesine bağlı kırsal Çavuşlar Mahallesi'nde 2 Aralık 2018'de, evli ve 3 çocuk babası çiftçi Mehmet Kaçar'ın bir akrabasının düğününde silahlı kavga çıktı. Kavgada Kaçar iki yerinden tabancayla vurularak yaralandı. Mermilerden biri sol omzuna girip çıktı. Diğer mermi ise kalp damarları arasından geçerek, soluk borusunun bir dalına isabet etti. Kaçar ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kaçar, 2 cerrah, 2 anestezi uzmanı ve 2 hemşireden oluşan 6 kişilik ekip tarafından ameliyata alındı. 6 saat süren ameliyatla, Kaçar'ın soluk borusunun bir dalında kalan mermi çekirdeği çıkarıldı. Bir gün yoğun bakımda kalan Kaçar, sonra Göğüs Cerrahi Servisi'deki odaya alındı. Kaçar, tedavisinin ardından geçen salı günü taburcu edildi. Mermi çekirdeğinin zarar vermesi nedeniyle akciğerinin yarısı alınan Kaçar, iyileşip, üzüm bağlarındaki işinin başına dönebilmek için evinde güç toplamaya başladı. NADİR YAŞANAN BİR OLAY Kaçar'ın hastaneye ulaştığında hayati tehlikesinin bulunduğunu ifade eden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Alper Çelikten, "Hemen acil yoğun bakıma alarak ameliyata karar verdik. Ameliyatta akciğerin üst kısmından girip, kalple akciğer arasındaki damar ve bronşlara zarar vermiş olan mermi çekirdeğini çıkartmak için operasyon gerçekleştirdik. Hastamızın ateşli silahla yaralanması sonucu akciğer de, kalp damarlarında ve hava yollarında hasar meydana gelmişti. Mermi çekirdeğini çıkartmak için akciğerin yarısını almak mecburiyetinde kaldık. Ameliyat sonrasında hastamız herhangi bir problem olmadan sağlığına kavuşarak, taburcu oldu" dedi. Bu tür durumların tıp tarihinde binde bir görüldüğünü belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Talha Doğruyol da, "Hastalar, hastaneye ulaştığında daha sıkıntılı bir durumda olabiliyor. Ya da maalesef hastaneye ulaşamayabiliyor. Ancak bu hastamız biraz şanslıydı ve ameliyatta da bir sıkıntı gelişmedi. Hastamız şu an oldukça iyi durumda. Nefes alışverişi son derece iyi" diye konuştu. Ameliyatını yapanların duacısı olduğunu ifade eden Mehmet Kaçar ise, "Talihsiz bir olay oldu, yaralandım. Ameliyat oldum. Şimdi durumum iyi. Ameliyattan iki gün sonra yürümeye başladım. Çiftçiliğe tekrar devam edeceğim" dedi. Kaçar'ın damadı İbrahim Cengiz ise, "Açıkçası biz umudumuzu yitirmiştik. Ama bugün geldiğimiz noktada babamın durumu çok iyi. Şu anda bütün ihtiyaçlarını kendisi karşılayabiliyor. Bizlerin bugünlere kavuşmasında emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

2)LÖSEMİLİ ATAKAN İÇİN İLİK BULUNANA KADAR ZAMAN KAZANILACAK

İZMİR'de, lösemi tedavisi gören ve kemoterapiye cevap vermeyen üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Atakan Gür için, zaman kazanmak amacıyla yurt dışından yeni bir anti kanser ilacı getirildi. Gür'ü bir an olsun yalnız bırakmayan ailesi ve arkadaşları, Atakan'ın ilik nakli olabilmesi için tüm Türkiye'ye, kök hücre bağışı çağrısında bulundu. Atakan için, sosyal medyada da kampanya başlatıldı.

İzmir'de yaşayan Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Atakan Gür, yaklaşık 1.5 sene önce öksürük ve halsizlik şikayetleri nedeniyle doktora gitti. Birkaç özel hastanede tetkikleri yapılan Gür'e ve ailesine, ilk başlarda alerjik belirtiler olduğu söylendi. Ancak şikayetleri geçmeyince, Ege Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Murat Tombuloğlu'na danıştı. Gerekli kontrollerin yapılmasının ardından lösemi teşhisi konuldu. Bateri çalan ve ileri derecede İngilizce bilen Atakan Gür, 6 ay boyunca çeşitli tedavilerin yanı sıra, kemoterapi de gördü. Gür, tedavilere cevap verdi, ancak 2018'in Ekim ayında, hastalığın merkezi sinir sisteminde nüksetmesi sonrasında aniden bayıldı. 17 gün boyunca yoğun bakım servisinde uyutulan Gür, kendine geldiğinde konuşma ve işitme yetilerinin yanı sıra, hafızasını kaybetti. Atakan, bugünlerde yeni yeni konuşmaya ve hatırlamaya başladı, ancak işitme kaybında herhangi bir ilerleme kaydedilemedi.

ZAMAN KAZANILMASI PLANLANIYOR

Doktorlarının, kemoterapiye cevap vermemesi durumunda, 3 ay ömür biçtiği Atakan Gür için yurt dışından yeni bir ilaç getirildi. Serum şeklinde verilecek ilaçla, kanser hücrelerinin yok edilmesi ve uygun ilik bulunana kadar zaman kazanılması amaçlanıyor. Ancak Atakan'ın gözü yaşlı annesi Sema Gür, bunun sadece zaman kazanmalarını sağlayacağını ve hastalığı kökünden halletmeyeceğini belirterek, "Bir anne olarak bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Ben de hem kendi oğluma hem de bu tarz hastalıklara yakalanan herkese çok üzülüyorum, kahroluyorum. Ancak üzüntü yetmiyor. Lütfen, gidelim ve kök hücre bağışında bulunalım. Herkesten, kök hücre bağışında bulunmalarını rica ediyorum" dedi. Atakan'ın ağabeyi Gürkan Gür de, bağış çağrısını yineledi.

ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMIYOR

Ege Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Servisi'nde tedavi gören Atakan'ı, arkadaşları da yalnız bırakmıyor. Arkadaşları, sık sık ziyaretine gittikleri Atakan'a notlar bırakıp, hediyeler götürüyor. Gür'ün üniversiteden arkadaşı olan Sedef Akay, "Atakan çok pozitif, yetenekli biri. Onun hep bizimle olabilmesi, eğlenceli vakitler geçirebilmemiz için, bu gencecik çocuğun hayata tutunabilmesi için lütfen kök hücre bağışında bulunalım. Biz sürekli buraya gelip onu ziyaret ederek moralini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Diğer arkadaşlarımız da geliyor ve ona destek oluyor" dedi. Üniversiteden bir başka arkadaşı Ecem Dağıstan ise, "Atakan çok eğlenceli ve esprili bir çocuk. Hala daha biz geldiğimizde espriler yapıyor ve gülüyor. Onun morali her şeyden çok daha önemli. Umarım bir an önce uygun verici bulunur ve o daima bizimle kalır" dedi.

Ayrıca, Atakan için sosyal medyada #atakanguricinuygundonoraraniyor etiketiyle kampanya başlatıldı. Arkadaşları, bu etiket üzerinden yazdıkları mesajlarla bağış çağrısında bulunuyor.