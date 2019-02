DHA YURT BÜLTENİ-2

Sefa B.'nin şikayetçi olmaması üzerine Nurşen B. serbest bırakıldı.

*Güvenlik Kamerası*

- İş yerinin görüntüsü

- Kadının elinde benzin şişesi ile gelişi

- İş yerinde benzin döküp yakması

- Kadının çıkması

- Yükselen alev ve duman

- Bir şahsın yangın söndürme tüpü ile müdahalesi

- Kadının araçla giriş çıkışı

- İş yerinin dış görüntüsü

- İş yerindeki zarar görmüş makinalardan görüntü

3)92 YAŞINDAKİ EŞREF KOLÇAK: BEN, ÇALIŞARAK ÖLMEK İSTİYORUM

YEŞİLÇAM'a Gönül Verenler Derneği’nin 25 üyesi, usta oyuncu Eşref Kolçak’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyarette konuşan 92 yaşındaki Eşref Kolçak, "Ben, çalışarak ölmek istiyorum" dedi. Usta oyuncu, ziyareti düzenleyen dernek başkanı Muharrem Erdemir’in hastaneye gelmesine ise sinirlendi ve “Senin burada olman beni rahatsız etti" diye tepki gösterdi.

Yeşilçam’a Gönül Verenler Derneği’nin başta Gani Rüzgar, Muharrem Erdemir, Hasan Yıldız, Engin Aksu, Necdet Kökeş olmak üzere 25 üyesi, bir süredir Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’nde tedavi gören usta oyuncu Eşref Kolçak’ı (92) ziyaret etti. Kolçak’a moral ziyareti için İstanbul’dan gelen Yeşilçam oyuncuları, usta oyuncunun her zaman yanında olduklarını belirtti. Arkadaşlarını görünce duygulanan Kolçak, gelenlere teşekkür etti. Kendisini ziyarete gelen oyuncuların gösterdiği inceliği bir çok sanatçı arkadaşının göstermediğini belirten Kolçak, “Gerçi gösterseler ne olur? Ben bundan bir şey kazanmam ya da kaybetmem" dedi.

Çalışarak ölmek istediğini vurgulayan Kolçak, "Allah gani gani rahmet eylesin Fikret Hakan bir röportajında ‘bizi çalıştırmamakla öldürüyorsunuz’ dedi. Bunu dedikten 15 gün sonra öldü. Ben yine söylüyorum. Ben çalışarak ölmek istiyorum. Ben dünyanın her yerinde tanınan bir insanım. Avustralya’dan Kanada’ya kadar dünyanın her yerinde benim imzalı resmim varö dedi.

DERNEK BAŞKANINA SİNİRLENDİ

Kolçak, geçmişte düzenlemiş olduğu bir organizasyon sebebiyle sinirli olduğu Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği Başkanı Muharrem Erdemir’in ziyarete gelmesine ise sinirlendi. Ziyaret programını da düzenleyen Erdemir’in söze girmesi üzerine Kolçak, “Senin burada olman bile beni rahatsız etti. Nerede olursam olayım, bir daha benim yanıma gelme. Beni rahatsız ediyorsun. Seni istemiyorumö dedi. Erdemir ise yaptığı açıklamada, Kolçak'a saygı duyduğunu, ziyaret için hazırlık ve organizasyonu bizzat yaptığını belirterek, "Geçmişte organize ettiğim bir programda Eşref Kolçak ile bir başka sanatçı kavga etmişlerdi. Kavgaya benim sebep olduğumu düşündüğü için bana böyle davrandı. Eşref Kolçak babam yaşında, dedem yaşında, ona saygı duyuyorumö dedi.

‘KOLÇAK YEŞİLÇAM’IN DUAYENİ’

Eşref Kolçak’ı ziyaret için 25 kişilik grup halinde hastaneye geldiklerini belirten ziyaret hakkında da bilgiler veren Erdemir, “İstanbul Yakacık’taki huzurevinde kalan bazı arkadaşlarımızı da alarak ziyarete geldik. Kolçak Yeşilçam’ın ustası, duayeni. Bu yüzden gelip bir ziyaret edelim dedik. Çok da güzel oldu. 25 kişiyi burada görünce kendisi de çok mutlu olduö dedi.