DHA YURT BÜLTENİ-2

1)PENCEREDEN DÜŞEN 6 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

SAMSUN'da 8. kattan düşen Irak uyruklu İbrahim Ahmed Marhoon (6) hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde saat 20.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı binanın en üst katında yaşayan Irak uyruklu ailenin en küçük çocuğu İbrahim Ahmed Marhoon, 26 metre yükseklikteki dairenin penceresinden yere düştü. Olayı fark edene babası, yalın ayak aşağı inerek kanlar içinde ki oğlunu görüp 112'yi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk, yapılan bütün müdahalelere rağmen 00.00 sıralarında hayatını kaybetti. Acı haberi alan ailesi hastanede sinir krizi geçirdi. Gazi Polis Merkezi ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------

- Hastaneden detaylar

- Olay yerinden detaylar

(SURE: 00.44 DK) (BOYUT: 83 MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,(DHA)

2)MİLLİ SPORCU YASEMİN, MUHTAR ADAYI OLDU

Bursa’da lise yıllarından itibaren başladığı spor hayatında milli takıma kadar yükselen, bu süreçte sayısız madalyalar kazanan Yasemin Vatansever(31), ikamet ettiği Santral Garaj Mahallesi'ne muhtar adayı oldu. Sporcu ve kadın kimliğiyle dikkat çeken Vatansever'in adaylığı, mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı. Lise okuduğu yıllarda dövüş sanatlarına merak salan Yasemin Vatansever, kick-boks eğitimi alarak spor hayatına başladı. Spor hayatında başarı basamaklarını hızla tırmanan Vatansever, kick-boks sporunun yanına tekvando, wushu ve bocce gibi dövüş sporlarını da ekledi. Vatansever’in kick-boks’taki başarısı milli takıma kadar yükselmesini sağladı. Milli takımla birlikte sayısız yurt içi ve yurt dışı başarıya imza atan Vatansever, sayısız madalyalar kazandı. Milli takımda ülkesine hizmet eden Vatansever, ikamet ettiği Santral Garaj mahallesindeki sorunlara karşı kayıtsız kalamayarak muhtar adayı oldu. Sporcu ve kadın kimliğiyle mahalledeki gençlere ve kadınlara öncelikli olarak sosyal aktivite alanları yaratmayı hedefleyen Vatansever’in adaylığı, mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı. Yıllarca milli takımda Türkiye için gecesi gündüzü olmadan çalıştığını belirten Vatansever, “Kick-boks, Tekvando, wushu ve bocce branşlarıyla ilgilendim ve milli takıma kadar yükseldim. Birçok sporcu yetiştirdim. Sporda yöneticilik yaptım. 2012 yılında Romanya'da Kick-boks Avrupa Şampiyonası yapıldı. O şampiyonada da ülkemizi en iyi şekilde temsil ettikö dedi.

‘ÇOCUKLAR VE KADINLAR İÇİN MUHTARLIĞA ADAYIM’

Mahallesinde muhtarlık hizmet binasının dahi olmadığını belirten Vatansever, “Çocuklarımız ve kadınlarımız için hiçbir sosyal faaliyet alanı bulunmamaktaydı. Çocuk parklarının kaçak olduğunu öğrendik. Bakım ve onarımlarını istediğimizde olumlu dönüşler alamadık. Çocuklar ve kadınlar için muhtar adaylığımı koydum. Olumlu tepkiler alıyorum. Beni desteklediklerini dile getirenler var. Birlik ve beraberliği mahallemde sağlayacağıma inanıyorum. Çocuklar ve kadınlar için ekstradan spor faaliyetlerini çalışmalarıma ekleyeceğimö dedi.

MİLLİ TAKIMDAN MUHTAR ADAYLIĞINA

Sporcuların azimli, hırslı, tuttuğunu koparan insanlar olduğunu söyleyen Vatansever, “Kolay kolay pes etmeyiz. Spor hayatım boyunca izin yapmadan haftanın 7 günü antrenman yaptığım oldu. Bundan yola çıkarak mahallemi muhtar olarak en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Aynı şeyleri mahallemde de yapacağım çünkü milli takımdayken bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak için orada bulundum. Şimdi muhtarlık vazifesinde de yine milletime ve mahalle sakinlerime yararlı olacağıma inanıyorumö dedi.

Görüntü Dökümü:

