DHA YURT BÜLTENİ-2

1)BURSA -ESKİ SEVGİLİSİYLE TARTIŞIP SİNİR KRİZİ GEÇİREN GENÇ KIZ KENDİNİ BIÇAKLADI

BURSA'da eski sevgilisiyle husumetli olduğu öğrenilen Bircan C., aralarındaki problemleri konuşarak çözmek için Timuçin A.?yı ikamet ettiği eve çağırdı. İkili arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası sinir krizi geçiren genç kız kendini bıçakladı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Cemre Sokak?ta meydana geldi. Kısa bir süre önce sevgilisinden ayrılan Bircan C. (20), eski sevgilisi Timuçin A.?yı (45) evine çağırdı. Aralarında geçen olayları konuşarak halletmeye çalışan ikili arasında tekrar tartışma çıktı. Bircan C.?nin eline bıçak alması üzerine Timuçin A. kendini odaya kilitledi. Timuçin A.?ya ulaşamayan genç kız bir anda sinir krizi geçirerek bıçağı karnına sapladı. Evden gelen sesler üzerine civar sakinleri polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa süre içerisinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, evin kapısını kırarak içeri girdi. Kanlar içinde yatan Bircan C.?nin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Sinir krizi geçiren Bircan C., kendisini tedavi eden sağlık ekiplerine de zorluk çıkardı. Yapılan ilk müdahalenin ardından karnındaki bıçak ile beraber Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi?ne kaldırılan Bircan C.?nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Timuçin A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.