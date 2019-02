DHA YURT BÜLTENİ -2

Ordu'da evli ve 2 çocuk annesi Hanife Akdemir (53) el arabasıyla sokaklardan topladığı demir, metal hurdalar ve atık kartonları satarak elde ettiği gelirle geçimini sağlıyor. Ordu'nun Altınordu ilçesinde oturan evli ve 2 çocuk annesi Hanife Akdemir'in felç geçiren eşi çalışamayınca kendisi kolları sıvadı. Yağmur çamur demeden, soğuk havaya aldırış etmeden her sabah evden çıkan kadın, sokaklardan demir, metal hurdalar ve atık karton toplamaya başladı. El arabasıyla topladığı atıkları taşıyarak satan ve gelir elde eden Hanife Akdemir, ailesinin geçimini sağlıyor. Eşinin sağlık sorunları nedeniyle çalışamadığını anlatan Hanife Akdemir, "Eşim yüz felci geçirdi çalışamıyor. Para biriktirip onu doktora tedaviye götüreceğim. Sabah erkenden kalkıyorum sokaklarda, sanayide hurda ve karton topluyorum. Kadın başıma çalışmak çok zor. Çalışmadığım gün açım, mecburen çalışıyorum. Günlük 30 TL yevmiyemi çıkarıyorum. Benim kızdığım; 'iş yok' diyorlar. Bir sürü tekstil, çay ocakları, fındık fabrikaları var. Beni örnek alsınlar. Tek başıma mücadele ediyorum, 4 cana bakıyorum" dedi. 'HASTA OLUP ÇALIŞAMAZSAM O GÜN AÇ KALIRIM' Her gün sabah erkenden kalktığını, el arabasıyla sokağa ve sanayi bölgesine giderek karton, hurda topladığını anlatan Akdemir, "Çalışmayıp ne yapacağım? Mecbur çalışıyorum. Hasta olup çalışamazsam o zaman aç kalırız. Kim tutacak ki elini, kim çalacak kapını? Açlıktan ölüyorsun ama kimseye bir şey diyemiyorsun. Ben aç gezerim kimseden borç isteyemem, çalışıp alın terimle helalinden yerim. Allah sanayideki esnaflarımıza çok bol kazanç versin. Onlarda iş olursa bende o kadar karton, hurda metal topluyorum. Akşam gecenin karanlığında eve gidiyorum. Ev işleriyle uğraşırken gece yarısı oluyor. Sabah erkenden kalkıp yine çalışmaya gidiyorum. Çok zor oluyor ama mecbursun. Ev kirası, elektrik, su, doğalgaz faturası, yiyecek derken parayı yetiştiremiyorum. Devletimiz bizim gibilere destek olsun, sahip çıksın" diye konuştu.konuştu. SANAYİDE ÖRNEK İNSAN Sanayi esnaflarından Engin Türker ise, Hanife Akdemir'in çalışmasını sanayi esnafı olarak takdirle karşıladıklarını belirterek, "İşyerimizde günlük çıkan karton, hurdaları, işine yarayacağı, para edecek eşyaları biriktiriyoruz. Bizde telefonu var, çağırıyoruz gelip buradan alıyor. Sanayide örnek insan, böyle insana yardım etmeyeceğiz de kime yardım edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan emekli milli eğitim müdürü 60 yaşındaki Mehmet Emin İncekulak, hobi olarak merak saldığı unutulmaya yüz tutmuş naht sanatının son temsilcilerinden biri oldu. El emeği 100'ü aşkın çeşitli eserler ortaya koyan İncekulak, bu işi para kazanmak ve menfaat karşılığı yapmadığını, unutulmaması için çalıştığını söyledi. Adana'nın Pozantı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 8 yıl önce emekli olan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Emin İncekulak, gençlik yıllarında naht sanatına merak saldı. Emekli olduktan sonra tüm ilgisini naht sanatına veren İncekulak, işin ustalarından teorik olarak naht hakkında bilgi aldı. Ardından yaptığı denemelerle kendini geliştiren İncekulak, 12 metrekarelik atölyesinde bugüne kadar 100'ü aşkın eser ortaya koydu. Yaptığı eserleri satmayan İncekulak, 'İhlas süresi' ve 'Vav Harfi' yazılı 2 eserini, Cumhurbaşkanlığına hediye olarak gönderdi. İncekulak, yaptığı eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca sergilenmesini istediğini belirtti. İnsanların naht sanatıyla ilgili yetersiz bilgiye sahip olmalarının kendisini üzdüğünü, bu işi para kazanmak ve menfaat karşılığı yapmadığını belirten İncekulak, "Atölyeme gelen insanlar, benim ne yaptığımı soruyorlar. Ben de naht sanatıyla uğraşıyorum dediğim zaman, bana öyle bir sanat mı var diye sorduklarında çok üzülüyorum. Bu sanat Osmanlı döneminden kalan, ecdat yadigarı bir sanat. İnsanlar 'hat sanatını duyduk ama naht sanatı nedir' diye soruyor. Naht sanatı Allah'ın kelamının ağaç ile buluşmasıdır. Kıl testere ile yapılıyor. Ortaya çıkarmayı planladığım Allah kelamı veya ayeti önce bir kağıda döküyorum. Bu kağıdı daha sonra özel bir ağaç üzerine yerleştirip, kıl testereyle özenle kesip harfleri tek tek çıkarıyorum. Harflerin çıkarılmasından sonra, onları yine tek tek zımpara yapıyor ve yerine yerleştirdikten sonra bir süre bekliyorum. Daha sonra yapıştırıcılar kullanarak, eserimi bir tuval üzerine monte ediyorum. Bir eserin ortaya çıkması yaklaşık 30 günümü alıyor. Şu anda elimde 100'ün üzerinde eserim bulunuyor. Her biri el emeği göz nuru dökülerek elde edilen bu eserlerimi, izin verildiği takdirde sergileyip sanatseverler ve vatandaşların beğenisine sunmak istiyorum" dedi. NAHT SANATI NEDİR? Naht sanatı, hat sanatıyla yazılan yazıların oyma, kakma, kabartma ve yakma teknikleriyle ahşaba işlenmesiyle ortaya çıkan desenin veya motifin, ahşap oyma ve işleme teknikleriyle ayrıştırılmasıyla oluşur.

Görüntü Dökümü

---------

- Naht sanatı yapılan atölyeden görüntü

- Mehmet Emin İncekulak ile röp

Haber- Kamera: Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), (DHA)

=================

Atatürk'e ikram edilen ekmeği 100 yıl sonra yeniden üretti

Sivas'ta lokanta işletmecisi İshak Kaan Usta (39), Sivas Kongresi'nde 108 gün boyunca Mustafa Kemal Atatürk ve Heyet-i Temsiliye'ye ikram edilen ekmeği 100 yıl sonra yeniden üretti. Usta, yöreye özel 'zeron' cinsi buğday ve ekşi mayayla yaptığı ekmeği Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinliklerinde ikram edeceğini söyledi.

Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği Sivas Şube Başkanı ve lokanta işletmecisi İshak Kaan Usta, 1919'da Sivas Kongresi döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ikram edilen ekmeği yeniden yaptı. Kendisini Sivas'ın turizm elçisi olarak tanıtan Usta, yöreye özgü olarak yetiştirilen 'zeron' türü buğdayı ilaç ve gübre koymadan yeniden yetiştirdi. Kara değirmende öğüttüğü undan hazırladığı hamuru ekşi mayayla birleştirerek 100 yıl önceki ekmeği yeniden üretti.

Doğal probiyotik olan ekmeğin hazmının kolay olduğunu ve bayatlamadığını ifade eden Usta "Bu fikir Sivas'ın yemek kültürünün derin olduğunu biliyoruz. 'Bunu nasıl tanıtabiliriz' dedik. Sivas'ın da yakın tarihten uzak tarihe doğru serüvenini başlattık. Dedik ki, en yakın tarihte 4 Eylül Kongremiz var. Sivas kadim bir şehir, Cumhuriyetin doğduğu yer. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Paşa ve Milli Mücadele Heyeti ne yemiş diye araştırdık. Ekmeğin de en uzak tarihten bu tarafa kadim bir yüceliği var. Biz de ekmekten başlamaya karar verdik. Sivasımızın zeron buğdayından kendi öğüttüğümüz buğdaydan ekşi mayayla yaptık. Milli Mücadele döneminde Heyet-i Temsiliye üyelerine bunlar ikram edilmiş. Özelliği tam buğdaylı bir ekmek. Biz bunu hiçbir katkı maddesi yapmadan, unumuzun içerisine ilaç koymadan, gübre atmadan doğal yöntemlerle ürettik. Doğal probiyotik diyebiliriz, hazmı kolaylaştırıyor, yemesi güzel ve bayatlamıyor ekmeğimiz" dedi.

İnsanların gerekli gıdalarını almadığında doğru kararlar veremeyeceğini belirten Usta "Ekmeklerin çeşidi var. Biz unumuzun kepeğini almadık. Sivas'ta bir iki çeşit ekmek sunuluyor Atatürk'e, bu sadece bir tanesi. Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı kapsamında özel diğer yemeklerin her birini çıkarıp Sivas'ın bu konuda turizm elde etmesini istiyoruz. İnsanların bu yemekleri yemesini istiyoruz, çünkü bunların kültürü var. Bunun akabinde ilimize özgü Gökmedrese menüsü, Divriği Ulu Cami menüsü, Şifahiye menülerini de ortaya çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

'100'ÜNCÜ YIL ETKİNLİKLERİNDE İKRAM EDİLECEK'

Yaptığı ekmeği Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı olan 4 Eylül 2019 tarihinde etkinliklere gelenlere ikram edeceklerini belirten Usta şöyle konuştu:

"Bu ekmek ve hazırlanacak yemeklerin her biri ulusal şeflere tattırılıacak. Etkinliklere katılacak devlet büyüklerimize ikram edilecek. Eski usullerle yapılacak ve biz halkımıza da bunun belirli bölümlerini tattırıp, reçeteler haline getirip tüm lokantalarımıza dağıtacağız ki 100'üncü yıl etkinliklerinde bizi ziyarete gelen misafirlerimiz bu yemekleri her yerde tadabilsinler. Ayrıca bunu da kitaplaştıracağız. Biz Sivasımızın yemek kültürü için çalışıyoruz."