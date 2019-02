DHA YURT BÜLTENİ -2

Nüfusu son yıllarda sürekli azalan Erzurum'da ilk kez nüfus artışı yaşandı. 2007 yılındaki sayımda 784 bin 941 kişi olarak belirlenen Erzurum nüfusu, 2017 yılında 760 bin 476'ya düştü. Hemen her yıl göç sebebiyle nüfusu düşen Erzurum'da yıllar sonra artış gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi istatistiklerine göre 2018 yılında kentin nüfusu bir önceki yıla göre 7 bin 372 kişi artarak 767 bin 848'e ulaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, artık kentin nüfus kaybının duracağını bildirdi. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik ise, göçün durdurulması için istihdamın artması gerektiğini söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz günlerde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre illerin 2018 yılı sonu itibariyle nüfuslarını açıkladı. TÜİK istatistiklerine göre son 10 yılda sürekli nüfusu azalan Erzurum'un ilk kez arttığı ortaya çıktı. TÜİK verilerine göre 2017'de 760 bin 476 olan kent nüfusu 2018 sonu itibariyle 7 bin 372 kişi artarak 767 bin 848'e ulaştı. Açıklanan yeni istatistiklerle Erzurum nüfusu 10 yıl sonra artış gösterdi. İstatistiklere göre 2007 yılında 784 bir o941 olarak açıklanan kent nüfusu 2008'de 774 bin 967'ye, 2009'da 774 bin 207'ye geriledi. 2010 yılında 769 bin 85 olan nüfus 2011'de 780 bin 847'ye yükseldi. 2012'de tekrar düşüşe geçen nüfus 778 bin 195, 2013'te 766 bin 729, 2014'te 763 bin 320, 2015'te 762 bin 321, 2016'da 762 bin 21, 2017'de ise 760 bin 476 olarak tespit edildi. ERZURUM İÇİN DÖNÜM NOKTASI Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, TÜİK'in açıkladığı nüfusun Erzurum için dönüm noktası olduğunu söyledi. 2014 seçimleri öncesinde adaylık sürecinde kent nüfusunun artacağını ifade ettiğini hatırlatan Sekmen, "Bu yıl yapılan sayımda ilk kez bu kadar yıldan sonra nüfusu artan bir şehir konumuna geldik. 7 bin 500 civarında bir artış söz konusu. 2014'de adaylık sürecinde yaptığım mülakatta dönemin sonuna doğru nüfusun artacağını ve göçün duracağını ifade etmiştik. İnşallah bir dönüm noktası yaşıyoruz" dedi. YATIRIMA DÖNÜK CİDDİ ADIMLAR ATILMALI Nüfus sayımında nüfusun artmasının olumlu olduğunu vurgulayan Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, bunun devam etmesi için saniyi, ticaret ve üretimi geliştirmek gerektiğini söyledi. Yücelim, "Son sayımda nüfusumuzun bir miktar artması olumlu. En azından eksiye düşmedi. artış gösterdi. Ama bunun sürekli olması için devam edebilmesini sağlamak için ticareti, sanayiyi, üretimi geliştirmemiz lazım. istihdamı artırmamız lazım. İstihdam olması lazım ki işsizliği önleyelim, insanlar göç etmesin. Onin için çok ciddi manada da serbest meslek erbabına ciddi destekler vermemiz lazım. Esnaf, tüccar, sanayici ve ticaretciyi destekleyerek bölgemizde yaşayan insanlarla biz bölgemizi kalkındırabiliriz. Onun için yatırıma dönük ciddi adımlar atılması lazım. Ciddi teşvik ve desteklerin verilmesi lazım ki biz burada istihdamı çözelim, göçü önlemiş olalım" diye konuştu. GENÇ NÜFUS GÖÇ ETTİ Kentin nüfusunun 1980'li yıllardan sonra hızla azaldığını belirten Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı Erdal Güzel, hem sermaye hem de nüfus göçünün olumsuz etkilerinin yaşandığını hatırlattı. Uzun yıllardan beri böyle bir haberi beklediklerini belirten Güzel, "Bu artışı müsbet yönde değerlendiriyoruz. Erzurum'un nüfusu eski performansını yakalayacak ve eski günlerine dönecektir diye ümit ediyoruz. Ancak bu kentten göçün sebepleri var. Coğrafi şartlar, istihdam ağzlığı, yaşamın zorluğu gibi unsurlardan dolayı vatandaşlar göç etti, gittiler. Şu anda Erzurum nüfusuna eş değer bir nüfus ta Türkiye'nin dört bir yanında yaşıyor. Köyler boşaldı, Erzurum tarım ve hayvancılıkta simge şehir olmasına rağmen bu alanda da kan kaybetti. Genç nüfus köylerden taşındı. Bu göçü geri döndürmek zorundayız" diye konuştu. 1976 NÜFUSUNA ULAŞTIK ER-VAK Yönetim Kurulu üyesi ve araştırmacı Abdurrahman Zeynal, 767 bin 848 olarak açıklanan kent nüfusunun 1976 yılı nüfusuyla aynı olduğunu belirtti. 1939 yılında demir yollarının kente gelmesiyle Erzurum'un bölgenin cazibe merkezi bir şehri olduğunu vurgulayan Zeynal şunları söyledi: "Bu yıldan sonra kentin nüfusu ciddi bir artış gösterdi. 1975'lere geldiğinde nüfus 770 binlere ulaşmıştı. Aradan geçen sürede artış devam etti ama 1985'lerden sonra göç olgusu yaşanmaya başladı. Bu süre zarfında hemen her yıl nüfusta önemli azalmalar oldu. Geldiğimiz noktada geride bıraktığımız yılda Erzurum nüfusunun 767 bine ulaştığını görüyoruz. Bu rakam 1976 nüfusuna tekabül ediyor. Kent nüfusunun 7 bin 500 civarında artması bize ümit vermiştir. Umarım 1939'da yakaladığımız cazibe merkezi il olma özelliğimizi artan trendle yakalarız."

Görüntü Dökümü

-------------

- Hırsızların işyerine yüzlerinde kar maskesiyle gelmesi

- Bakır kablo olan makaraları yuvarlayarak götürmeleri

- 3 zanlının jandarma tarafından adliyeye çıkarılması

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera : Hüseyin BAYBARS/DENİZLİ, DHA)

==================

Bir annenin çığlığı: Tedavi için kobay olmaya razıyım

İzmir'in Selçuk ilçesinde, Limb- Girdle Musküler Distrofi (LGMD) hastalığıyla mücadele eden bir çocuk annesi Özlem Malkoç (42), Amerika ve İngiltere'de geliştirilmekte olan 'genetik tedavisini' olabilmek için hayırseverlerden yardım bekliyor. 18 yaşındaki kızının kendisine bakabilmek için okulu bıraktığını söyleyen Malkoç, "Geliştirilen tedavi için Türkiye'den birkaç kişi gönderildi. Ben tedavi için kobay olmaya razıyım. Yeter ki umut ışığı doğsun" dedi.

Selçuk'ta yaşayan Özlem Malkoç, küçüklüğünden beri nesneleri tutmakta zorlanıyor ve koşamıyor. Ergenlik çağlarında şikayetleri giderek artan Malkoç'a her defasında gittiği hastanelerde farklı teşhisler kondu. Hastalığına rağmen yaşama tutunan Malkoç, 12 yaşında halı dokumacılığı yapmaya başladı ve 21 yaşında evlenerek çocuk sahibi oldu. Hastalığını tespit edebilmek için yaptırdığı testlerde Malkoç'a 2012 yılında Ege Üniversitesi Hastanesi'nde miyopati teşhisi konuldu. Rahatsızlığı giderek ilerleyen Malkoç, kendi başına hareket edemez hale geldi, kasları giderek güçsüzleşti. Eşinden de ayrılan Malkoç'a şu anda 18 yaşında olan kızı Buse Kocatürk bakmak zorunda kaldı. Genç kız annesine bakabilmek için okulu bırakarak lise eğitimine açık öğretimden devam etmeye başladı. Birkaç ay öncesine kadar miyopati hastası olduğunu düşünen Malkoç, çevresinden yaklaşık 10 bin TL para toplayarak Ankara'da bir gen laboratuvarında genetik testi yaptırdı ve LGMD hastası olduğunu öğrendi. Şimdi ise, Amerika ve İngiltere'de geliştirilmekte olan genetik tedavisini olabilmek için hayırseverlerden yardım bekliyor. Çocukluğundan beri hastalıkla mücadele eden Malkoç, "Ben her ne olursa olsun genetik tedavisini olmak istiyorum. Bunun için kobay olmaya bile razıyım. Bu tedavi Türkiye'de de uygulanmalı. Burada da çok iyi profesörler, bilim adamları var. Artık insanlar kas hastalığından ölmesin. Çaresi varken uygulansın. Kızımı yalnız bırakmak istemiyorum lütfen sesim duyulsun" dedi.

'GENETİK TESTLER ÜCRETSİZ OLMALI'

Hastalığının teşhisinin yaklaşık 3 ay önceye kadar belirlenemediğini söyleyen Malkoç, "Çocukluğumdan beri bir nesneyi kendimi yamultarak tutmak zorunda kalıyordum. Şu anda da yemek bile yerken kafamı tutamıyorum, tabağın içine giriyor. Kızım olmadan yürüyemiyor, hareket edemiyorum. Aşırı güçsüzlük ve eklemlerde incelme var. 16 yaşımdan beri hiç koştuğumu bilmiyorum. 12 yaşına kadar koşuyordum ama çok çabuk yoruluyordum. 2012 yılında Ege Üniversitesi'nde kas erimesi olduğumu öğrendim. Her defasında farklı tanılar konuldu. Sonunda yaklaşık 3 ay önce Ankara'da bir gen labarotuvarında genetik testi yaptırdım. Bu testin ücreti yaklaşık 10 bin TL idi. Akrabalardan eşten dostan para toplayarak bu testi yaptırdım ve sonucunda LGMD olduğumu öğrendim. Bu kasları, solunum yolunu ve kalbi etkileyen bir hastalık. Türkiye'de bu genetik testlerin ücretsiz hale gelmesi gerekiyor. Ben şu an çalışamıyorum kızım da okuyamıyor. Benim engelli maaşım haricinde hiçbir maddi gelirimiz yok. Bazen pazara gidemiyor, kömür alamıyoruz. Ben hayırseverlerden yardım bekliyorum" diye konuştu.