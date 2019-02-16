DHA YURT BÜLTENİ -2

Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’nde poyraz fırtınası nedeniyle bugün Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'nden 5 gündür etkili olan ve zaman zaman saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan feribot seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımının sağlandığı Gestaş A.Ş.'nin yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada-Kabatepe hattında Gökçeada'dan saat 13.00, 18.00, Kabatepe'den saat 09.00,15.00 ve 20.00 seferleri ile Bozcaada-Geyikli hattında Bozcaada'dan saat 14.00, Geyikli'den ise, saat 15.00 seferlerinini iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale Boğazı'nda diğer hatlardaki seferler ise yapılmaya devam ediliyor. Görüntü Dökümü

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-Feribot iskelesinden görüntü.

-Boğazda sefer yapan gemilerden görüntü.

-Yat limanı ve kordondan görüntü. Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

================== 18 yıllık ustası bile tarifini bilmiyor: Duvalı Tatlı Bursa'da 21 yıl önce köftecilik yapan Orhan Çiftçi'nin dondurmadan esinlenip özel bir tatlı yapma arayışına girmesiyle ortaya 'Duvalı Tatlı' çıktı. İlginç ismi ve hafif lezzetiyle büyük ilgi gören tatlı günde bin adet üretilip Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor. Tatlının tarifini ise baba-oğul Çiftçi'lerden başka 18 yıllık usta dahil kimse bilmiyor.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 1989 yılında küçük bir köfteci dükkanı açan Orhan Çiftçi, dondurmadan esinlenerek kendilerine özel bir tatlı yapmak istedi. Eşiyle birlikte deneme yanılma yöntemiyle sütlü tatlı üzerine yoğunlaşan Çiftçi, kendine has süt tatlısı üreterek müşterilerine sunmaya başladı. Müşterilerin beğenilerini toplayarak gün geçtikçe daha çok ilgi gören tatlının tarifi ise 21 yıl sır gibi saklandı. 18 yıldır işletmenin mutfağında çalışan aşçının dahi tarifini bilmediği tatlının hikayesini anlatan, babasından görevi devralan işletmeci İrfan Çiftçi, " Tatlıyı şu an babam ve ben yapıyoruz. Ustamız bile içerisinde ne oluğunu bilmiyor. Malzemesini babam ve ben hazırlıyoruz. Tarifi isteyenler oluyor ama biz tatlıyı yaptıktan sonra tarifini unutuyoruzö dedi.

HEM DUALI HEM 'DUVALI' TATLI

Tatlıya isim vermeden önce kendilerine özel süt tatlısı olarak müşterilerine ikram ettiklerini belirten Çiftçi, “Yıllar önce bir gün müşterilerimizden biri babamı tatlı yaparken yakaladı. Müşteri içeri girince babam ocağın altını ve kazanın kapağını kapatarak dua etmeye başladı. Öyle bir espri kaldı ve tatlının adı 'Dualı Tatlı' oldu. Ancak dua özel isim olduğu için patentini alamadık, biz de o günden sonra ‘Duvalı Tatlı’ isminin patentini alarak tatlımızı bu isimle servis etmeye başladıkö ifadelerini kullandı.

GÜNDE BİN TATLI

Yalnızca kendilerine özel olan bu tatlının yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Çiftçi, "Özel çömleklerin içinde günde yaklaşık bin adet tatlı çıkarıyoruz. Bunun da yaklaşık 500 adedi kargo ile Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiliyor. En çok İstanbul, İzmir ve Balıkesir’den sipariş alıyoruz. Kalan miktarı ise burada servis olarak veriyoruzö diye konuştu. Öte yandan yakın zamanda hizmete giren Bursa-İstanbul Otoyolundan dolayı eski yolda kaldıklarını belirten Çiftçi, "Tatlının müdavimi olan müşterilerimiz Orhangazi'ye geldiklerinde otoyoldan çıkarak dükkanımıza geliyorlar. Hem burada tatlılarını yiyor hem de paket yaptırarak yanlarına alıp yollarına devam ediyorlar" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Tatlının hazırlanışından son aşamalar

-Tatlının çömleklere koyulması, dekorasyonu

-Tatlının servise ve ya pakete göre ayrılması

-Kargo için paketleme işlemleri

-İrfan Çiftçi'nin telefonla sipariş alması

-Tatlıyı tadan müşterilerden detaylar

-Tatlıdan genel detaylar

-İrfan Çiftçi ile röportaj Süre:5.36 Boyut:626 MB Haber: Enver Fatih TIKIR/ Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) =================== 11 aydır imam bulunamayan köyde, cemaat çözüm bekliyor Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Çavuşköy Köyü’ndeki tek camiye 11 aydır imam bulunamayınca cemaat zor durumda kaldı.

Altınova ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki Çavuşköy Köyü'ndeki tek cami olan Çavuş Köyü Camii’nde 18 yıl görev yapan imamın, geçtiğimiz yıl başka bir yere ataması yapıldı. Ardından gelen imam ise 3 ay kaldıktan sonra talebi üzerine başka bir yere atandı. Sonrasında gelen imamlar ise bu köyde görev yapmayı kabul etmeyince köy 11 aydır imamsız kaldı. Vakit namazlarını cemaatten bir kişi sırayla kıldırırken, Yalova Müftlüğü ise köye cuma namazları için geçici imam gönderiyor.

ÜCRETLİ İMAM ARAYACAKLAR

Çavuş Köyü Cami Yapma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Fatih Demir, “Şehir merkezinde yer buluyorsa oraya gidecek tabii ki imam. Şehir merkezi iyi güzel. Kaloriferi var, doğalgazı var. Odunla, külle ne uğraşacak imam. Bizim elimizden gelecek bir şey yok. Birisi gelmezse çaremize bakacağız. Burayı kapatacak değiliz. Ücretli imam tutacağız. Devlet ramazana kadar imam göndermezse biz para verip tutacağız" diye konuştu.

CENAZEYE BAŞKA YERDEN İMAM GETİRİYORLAR

Cami cemaatinden Şeref Yavuzer ise, "11 ay oldu. Elinden gelen vatandaşlar namazları kıldırıyor. Geçen hafta yeni bir müftü gelmiş 'buna ben ne yapabilirim' diyormuş. Bir an önce imam istiyoruz. Önümüz Ramazan. Lojmanı var. Lojmanı olmasa tamam. Kimisi lojmanı beğenmiyor. Atama yok. Bir amiri, memuru polisi atadıkları gibi imamları atayamıyorlar. Adam beğenirse gelecek beğenmezse mecburiyeti yokmuş. Böyle bir şey olur mu? Sen polisi, askeri gönderiyorsun mecburi, niye imamı gönderemiyorsun? Cenaze olduğu zaman başka yerden imam getirtiyoruz" dedi.

7 İMAM GELDİ GİTTİ

Cami cemaatinden Necati Kızılkaya ise 11 ayda 7 imamın köye geldiğini ancak burada kalmadıklarını söyledi. Kızılkaya, “Buraya imam gelmeden başka bir yere veriyorsunuz. Tamam, onun gitme hakkı var. Zorla o arkadaşımızı tutamayız burada. Bu zamana kadar 7 imam geldi. Kimisi lojman beğenmiyor, kimisi merkeze uzak diyor. Kimisi lojman camiye uzak diyor" diye konuştu.