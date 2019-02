DHA YURT BÜLTENİ-2

Görüntü Dökümü

-Dalgıç ekibinin dalacakları alana gidişleri

-Dalacakları alanın testere ile kesmeleri

-Dalış için hazırlıklar

-Dalgıçların göle dalışları

-Göl üzerinde dalışı izleyenlerden görüntü

-Dalgıçların gölden çıkışları

-Recep Şen ile röp.

-Kaymakam Bedirhan İmamoğlu ile röp

-Su altı görüntüleri

Haber-Kamera -Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

Süre: 6 dakika 46 saniye, Boyut : 405 MB

2)VATANSIZ KARDEŞLERİN DRAMI

AZERBAYCAN’dan annesi ile birlikte 12 yıl önce Bursa’ya gelen Sabir Bağırov (21) ve Zaminkar Bağırov (19) kardeşler nüfus cüzdanı çıkaramadıkları için Türkiye vatandaşlığını alamadı. Kimlikleri olmadığı için hastaneye gidemeyen, eğitim alamayan, sigortalı bir işte çalışamayan ve hiçbir resmi işlem yapamayan Bağırov kardeşler hastalandıkları zaman aldıkları ilaçlarla kendi kendilerinin tedavisini yapıyor. Kız arkadaşı ile evlenmek isteyen Sabir Bağırov ise, “Kız arkadaşımın ailesi nüfus cüzdanı çıkarsın öyle gelsin diyor. Kimliğim olmadığı için evlenemiyoruz dedi.

Azerbaycan’da yaşayan Sabir Bağırov ve Zaminkar Bağırov, annesi ile babasının ayrılmasının ardından 12 yıl önce annesi ile birlikte Bursa’ya taşındı. Annelerinin bir Türk vatandaşı ile evlenmesi üzerine bir süre birlikte yaşayan kardeşler, daha sonra üvey babaları ile anlaşamamaları üzerine evden ayrılarak kendi başlarına yaşamaya başladılar. Bir süre metruk binalarda yaşayan Bağırov kardeşler, daha sonra kendilerine bir ev tutarak günübirlik işlerle geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

NÜFUS CÜZDANLARI YOK

Azerbaycan kanunlarına göre 15 yaşından önce nüfus cüzdanı verilmediği için o yaşa kadar doğum belgesi ile resmi işlemlerini halleden Bağırov kardeşler Türkiye'ye göç ettiklerinde de vatandaşlık alamadı. Bağırov kardeşler 15 yaşından sonra kimlik belgeleri olmadığı için Türkiye'den Azerbaycan'a da çıkış yapamayınca vatansız kaldı.Zaminkar Bağırov, vatansız oldukları için sosyal haklarının da olmadığını belirterek Türkiye'de yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

"2007 yılında abim ve annemle beraber Türkiye'ye geldik. Şu an 19 yaşındayım. Biz Azerbaycan'dan buraya doğum belgesiyle geldik , Azerbaycan kanunlarına göre de 15 yaşını doldurmadan kimlik alamıyorduk. Annem burada evlendiği adamla anlaşamadık ve 5 sene önce abimle beraber evden ayrıldık. Kimliğimiz olmadığı için fabrikaya giremiyoruz, sigortamız olmuyor, hastaneden yararlanamıyoruz. Bizi sürekli çeşitli kurumlara gönderiyorlar ancak her biri, bir diğerine gönderiyor ve hiçbirinden karşılık gelmiyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak kimliğimizi almak istiyoruz, burada askerliğimizi yapmak istiyoruz. Şu an yararlanamadığımız tüm imkanlardan yararlanmak istiyoruz."

Vatansız olduğu için kız arkadaşıyla evlenemediklerini ifade eden Sabir Bağırov Türkiye'de kalmak istediğinin altını çizerek " Kız arkadaşımla evlenmek istiyoruz ancak ailesi kimliğim olmadığı için buna olumsuz bakıyor. Ben de burada Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olarak kimliğimi çıkarttırmak, askere gitmek, sigortalı bir iş de çalışmak istiyorum. Ben buradan Cumhurbaşkanıma sesleniyorum bize yardım etsin. Önce burada askere gitmek, ardından sigortalı bir işe girmek ve evlenip güzel bir hayat yaşamak istiyorum" şeklinde konuştu.