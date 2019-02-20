DHA YURT BÜLTENİ -2

Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem Hatay'ın Samandağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan deprem, can ve mal kaybına yol açmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Hatay'ın Samandağ ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.35'te meydana geldi. Yerin 25.95 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra Yayladağı, Antakya ve Defne ilçelerinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber-Kamera: Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)- =================== İki kardeş aynı hastalığın pençesinde İZMİR'de tedavi gören kemik iliği yetmezliği 'fankoni aplastik anemi' hastası Seçkin Taşdemir (13) 5 yıldır yaşama tutunabilmek için uygun ilik bekliyor. Elleri dört parmaklı doğan kız kardeşi Neslihan (6) da, aynı hastalıkla mücadele ediyor. Uygun iliğin bulunması için duyarlı vatandaşlara seslenen ve durumu gitgide kötüleşen Seçkin Taşdemir, "Arkadaşlarım gibi koşmak istiyorum, askere gitmek istiyorum, polis olmak istiyorum, yaşamak istiyorum" dedi.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde yaşayan çiftçi Metin Taşdemir (32) ve ev hanımı Birgül Taşdemir (30) çiftinin çocukları Seçkin Taşdemir ile Neslihan Taşdemir kemik iliği yetmezliği olarak bilinen 'fankoni aplastik anemi' hastalığıyla mücadele ediyor. Yaklaşık 5 yıl önce Seçkin Taşdemir'in sünnetinde yapılan kan tahlili sonucunda fankoni aplastik anemi hastası olduğunun fark edilmesi üzerine, doğduğu andan itibaren her iki elinde de dört parmağı bulunan kız kardeşinin de aynı hastalığın belirtilerini taşıdığı anlaşıldı. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde tedavisine başlanan Seçkin'e ilik nakli yapılması gerektiği bildirildi, ancak aile yakınlarından alınan doku örnekleri uyuşmadı. 5 yıldır uygun iliği bekleyen küçük çocuğun durumu gittikçe kötüleşiyor ve yaşama tutunmak için ilik arayışı sürüyor.

Uygun iliğin bulunması için duyarlı vatandaşlara seslenen Seçkin, "Enfeksiyon riskim olduğu için çok sık dışarı çıkamıyorum. Arkadaşlarım gibi koşmak istiyorum, askere gitmek istiyorum, polis olmak istiyorum, yaşamak istiyorum" dedi.

Anne Birgül Taşdemir ise, "5 yıldır ilik arayışımız sürüyor, çaresizce bekliyoruz. Oğlum da perişan, çok üzülüyor. Anne benim iliğim bulunamayacak, ben öleceğim diyor" diye konuştu. Aynı hastalıkla mücadele eden kız kardeşi Neslihan için ise şimdilik ilik arayışı söz konusu olmasa da, tedavisi devam ediyor.

'İKİSİNİN DE İLİKLERİ KAN ÜRETMİYOR'

Seçkin'in hastalığının sünnetinde kan tahlilleri sırasında ortaya çıktığını belirten anne Birgül Taşdemir, "Seçkin'in sünnette kan değerleri düşük çıktı, beyin kanaması geçirebileceğini söylediler. Ambulansla Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi ve burada fankoni aplastik anemi hastası olduğunu öğrendik. Bir süre kan üretimi için hap kullandı, doktorlar ilik nakli olması gerektiğini söyledi. Tam 5 yıldır uygun ilik bulunamadı, çaresizce bekliyoruz. Sürekli hastaneye geliyoruz, burada Seçkin'e kan veriliyor. Kardeşinin henüz ilik bekleyip beklemeyeceği belli değil. İkisinin de ilikleri kan üretmiyor. Kızımın doğduğunda her iki elinde de baş parmakları yoktu, bu hastalığın ilk belirtisiymiş. Seçkin'in durumu giderek kötüleşiyor bir an önce iliğin bulunmasını istiyorum. Okula 3 gün gidiyor, 5 gün gidemiyor. Onun da arkadaşlarıyla birlikte okula gitmesini, oynamasını istiyorum. Çok üzülüyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Birgül Taşdemir ile röp.

-Seçkin Taşdemir ile röp.

-Kardeşlerden görüntüler Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA) ================ Muhtarlık için eniştesine rakip oldu AYDIN'ın İncirliova ilçesinin Acarlar Mahallesi'nde yaşayan Kemal Karabulut (48) ile eniştesi Cihan Türken (56) muhtarlık için birbirlerine rakip oldu. Enişte ile kayınbirader arasındaki rekabet sürerken, sandıktan kimin çıkacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

5 yıl önce Aydın'ın büyükşehir olmasıyla birlikte, belde olan Acarlar, mahalleye dönüştürüldü. Yaklaşık 11 bin nüfusa sahip olan ve 7 bine yakın seçmeni bulunan mahallede yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesinde muhtarlık seçimi heyecanı da yaşanmaya başladı. 5 çocuk babası Kemal Karabulut ile eniştesi 3 çocuk babası Cihan Türken, Acarlar Mahallesi Muhtarlığı için aday oldu. Şimdilik başka aday çıkmazken, her ikisi de çiftçi olan Karabulut ve Türken, tek tek vatandaşları dolaşıp, oy istiyor. Her iki muhtar adayı da ilk olarak kendisinin adaylığını açıkladığını ileri sürerken, aralarındaki rekabette sandıktan kimin çıkacağı şimdiden merak konusu oldu.

'EN İYİ SEÇİMİ HALK YAPACAK'

İncirliova Ziraat Odası delegesi olan ve İncirliova Tarım Kredi Kooperatifi yönetiminde de görev alan Kemal Karabulut, "Doğma büyüme Acarlar'da yaşamaktayım. Acarlar halkına hizmet sunacağımın sözünü veriyorum. Acarlar halkı, desteklediği için ben de muhtar adayı oldum. Seçimi halkın takdirine bırakıyorum. En iyi seçimi halkın yapacağına inanıyorum. Eniştemin de muhtar adayı olması benim için herhangi bir sıkıntı yaratmadı. Eniştemde de yaratmayacağına inanıyorum" dedi.

KAYINBİRADERİNE SİTEM ETTİ

Kendisinin daha tecrübeli olduğuna vurgulayan Cihan Türken ise, "2014 yerel seçimleri öncesinde Acarlar belde belediyesiydi. O dönemde Cumhuriyet Mahallesi'nde muhtarlık yapmıştım. Acarlar, mahalleye dönüştürülünce burası 'Acarlar' adı altında tek mahalle oldu. O zaman da aday oldum ama kazanamadım. Ancak bir dönem muhtarlık yaptım. Dolayısıyla vatandaşların benden memnun olduğunu düşünüyorum. Kendimi halkın isteği üzerine hazırladım, aday oldum. Tecrübem var. Kayınbiraderimin ise neden aday olduğunu bilemiyorum. Şu ana kadar aramızda hiçbir sorun da yoktu. Kendisine vatandaşlardan talep geldiğini söyledi. Oysa ondan 10 gün önce adaylığımı açıklamıştım. İncirliova Ziraat Odası delegesi adayı oldu onun aldığı oyun yüzde 50'si benimdir. Kendim delege adayı olmadım, oylarımı ona yönlendirdim. Aramızda bir kırgınlık yok. Ancak, aday olmasa daha iyiydi. Kendisi bana rakip olduğu için çok tepki aldı. Ama bana şu ana kadar gelen hiçbir tepki yok" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Acarlar Mahallesi'nden genel görüntü

-Muhtar adayı Kemal Karabulut ile röp.

-Muhtar adayı Cihar Türken ile röp.

-Türken ve Karabulut'un esnafı dolaşıp oy istemelerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) ================= Çocuklarının intihara sürüklendiğini savunan ailenin hukuk mücadelesi Bursa'da, geçen Nisan ayında intihar eden evli ve 3 çocuk babası Saffet Uçar'ın (29) ailesi, çocuklarının birileri tarafından tehdit ve baskıyla ölüme sürüklendiğini öne sürerek, savcılığın 29 Ocak 2019 tarihinde verdiği 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararına itiraz etti. Oğlu Saffet Uçar'ın ölümünün üzerinden yaklaşık 11 ay geçtiğini belirten anne Selma Uçar, "Oğlumu toprağa verdikten sonra cep telefonuna gelen tehdit içerikli mesajları gördük. Oğlumu intihara sürükleyenlerin cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi, Gülhan Sokak'ta 3 Nisan 2018 tarihinde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası mermerci Saffet Uçar, gittiği baba evinde bileklerini kestikten sonra kendini banyoda çarşafla asarak yaşamına son verdi. Olay yerinde 'Canım ailem, size layık olamadım. Hakkınızı helal edin. Evlatlarıma iyi bakacağınıza eminim. İnsanlara zarar vermekten bıktım' yazılı bir de not bulundu. Kriminal incelemede, nottaki el yazısının Saffet Uçar'a ait olduğu belirlendi. Savcılık, olayın bir intihar olduğuna, bu nedenle kovuşturma açılmasına gerek olmadığına karar verdi.

Olay tarihinde oğluna cep telefonuyla ulaşamayınca çalıştığı yerden izin alarak evine gelen Selma Uçar (46), oğlunun banyoda çarşafla intihar ettiğini gördü. Çarşafı keserek oğlunu kucakladığını, ancak kurtaramadıklarını belirten Selma Uçar, "Benim bildiğim oğlumun hiçbir sorunu yoktu. Oğlumun borcu olsa kesinlikle bana söylerdi. Çünkü, bende para olduğunu bilirdi, ihtiyacı varsa isterdi. Oğlumun ölümünden sonra telefon kayıtlarında bir iddaa bayisi tarafından tehdit edici mesajlar yazıldığını gördük. İntihar eden kişi iki bileğini de nasıl keser ve aynı zamanda kendini asar. Oğlumun ölüm sebebinin detaylı araştırılmasını ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini istiyorum" dedi.

'SORUMLULAR CEZALANDIRILSIN'

Oğlunun birileri tarafından ölüme sürüklendiğini ifade eden baba Hüseyin Uçar (47) ise, "Oğlumun telefonundaki mesajları olayla ilgili soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına verdik. Soruşturmada bazı kişiler hakkında cumhuriyet savcısı kovuşturmaya gerek olmadığı yönünde karar vermesine rağmen biz yine Sulh Ceza Hakimliği'ne İ.U., İ.K. ve Ş.Y. adlı kişiler hakkında yeniden şikayette bulunduk. Oğlumun ölümün aydınlığı kavuşmasını istiyorum. Oğlum toprağın altına girdi, biz ailece ölüm olayını düşündükçe her gün kahroluyoruz. Yüce adalete inanıyoruz" şeklinde konuştu. Ağabeyinin ölümünde hala soru işaretlerin bulunduğunu söyleyen Hatice Uçar (24), "Ağabeyimin intihara sürüklenmesi bir cinayettir. Sorumluların cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Bursa cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.