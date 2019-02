DHA YURT BÜLTENİ-2

Görüntü Dökümü

- Şüphelilerin yakalanması

- Şüphelilerin ekip aracına alınması

- Polis ekiplerinin araması

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)

3)ANKARA'DA ET RESTORANINA SİLAHLI SALDIRI

ANKARA'nın Çankaya ilçesindeki bir et restoranında çalışanlarla hesap yüzünden tartışan iki kişi, otomobille işyerinin önünden geçtikleri esnada restorana pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma olmazken işyerinin camları kırıldı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Çayyolu Mahallesi 2432. Cadde üzerinde bulunan Bora O.'ya ait et restoranında meydana geldi. Restoranda bulunan iki kişi, gelen hesabı beğenmeyerek işyeri çalışanlarıyla tartışma yaşadı. Ayrıldıktan bir süre sonra 06 FF 0839 plakalı otomobille restoranın önünden geçen ikili, işyerine pompalı tüfekle ateş açtı. İçeride müşterilerin bulunduğu sırada gerçekleşen saldırıda mermilerin ikisi cama isabet etti. Olayda şans eseri can kaybı ve yaralanma olmazken, saldırganlar otomobille olay yerinden kaçtı. Saldırı ihbarını alan polis ekipleri de otomobilin peşine düştü. Doğukent Caddesi üzerine bir süre yaşanan kovalamacanın ardından saldırganlar otomobili bırakıp, yaya olarak kaçtı. Otomobilde arama yapan polis ekipleri, suç aletini araçla birlikte ele geçirdi.

Restorana sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, çevredeki delilleri inceledi. Restorandaki güvenlik kameralarını izlemeye alan ve işyeri çalışanlarının ifadesine başvuran polis ekipleri, olay hakkında soruşturma başlattı.